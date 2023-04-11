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紀事報揭露信件 傳金山進步派擬徵召丁右立競選市長

記錄人生的電子郵件

異鄉人

「你的電子郵件容量已滿，請刪除不必要郵件。」周日的早晨，習慣性地登入電郵信箱讀信。收到這封通知信讓還有點昏沉的我頓時驚醒。我趕緊點入收件匣檢視，數萬封的郵件密密麻麻地記載了從2000年到今日的生活點滴：學校的，工作的，生活的，交作業的，改作業的，談戀愛的，失戀的，買東西的，退東西的……。在篩除信件的過程中，彷彿看到過去的日子一頁頁地在我面前翻開。

那是研究所辦研討會認識的日本男生，戴眼鏡、講話小心翼翼的一個人。研討會結束後我們開始通起信來。電子郵件和普通信件最大的不同就在於即時，只要彼次都在網路上，打開郵件，就可以讀到對方的心情。上午傳了一封電郵，下午就得到回信。於是他傳來的電子郵件，成了我寫作論文的苦悶生活中的甘霖。因為論文的關係，我們兩個在那年夏天都到了上海，用電郵交換見面的時間地點，還不忘記把臨時開通的手機號碼附上。記得當時按下郵件寄出鍵的我，心跳得好快好快。

然而這段夏日戀情就像電子郵件一樣快速地結束，信箱裡不再出現讓心跳漏拍的名字。

開始工作後，開始頻繁地用電子郵件討論公事，附加檔案有圖檔有文字報告，傳送日期是一種證明，電話說不清楚的，用一個一個敲出來的字來表達，好像就有了清楚的骨幹脈絡。聯繫素不相識的陌生人時，電子郵件更是保持安全距離的一種方式。而且一封電子郵件可以同時寄給多位收件者，一次寄出全部搞定，也讓討論的過程清楚地記錄下來。於是，讀寫電子郵件成了我每天開始工作的儀式，即使在家工作也不例外。

沒有時間距離限制的電子郵件，更是赴美生活的一塊浮木。對台灣親人朋友的思念，一一化成電腦螢幕上的文字寄送出去。不用苦等數天，也沒有電話中說不出話時的尷尬沉默。他們看不到打字中淚流滿面的我，我卻可以從他們回信的隻字片語中，得到繼續下去的力量。唯一讓我用筆寫信的是我年過七十和電子產品絕緣的爸爸。沒辦法邊寫邊改，給爸爸的信總是想到哪裡寫到哪裡，有的時候還會寫錯字。幾年前爸爸過世，整理遺物時發現一只舊鐵盒裡一疊這些年寄給他的信。還好，當時我是用筆和紙寫的信，如今還可以一邊拿著信，一邊想像他戴老花眼鏡讀信的模樣。

就這樣用了幾個小時的時間，快速地瀏覽兼刪除我過去二十年的人生。

五十年前因應網路所發展的電子郵件，至今已經成為二十世紀末出生的我這一代人的共同語言。因為電子郵件，人們近乎即時地連結在一起，電子郵件的地址也成為一個人的標記。它就像電子世界中的一個盒子，我年少的多愁善感，工作的一板一眼，離鄉的無邊思念，都安穩地保存在這盒子裡。不論我在哪裡，只要有網路，電子郵件可以讓我回到過去找尋曾經失落的記憶或朋友。所以我一直保留既有的電子郵件地址，無論天涯海角，我都可以找得到你，你也可以找得到我。（寄自加州

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