清炒過貓。（本報系資料照片）

二十一種蔬菜

山蘇、龍鬚菜、水蓮、水菜（西洋菜）、杏鮑菇、昭和草（山茼蒿）、米菜（小葉灰藋）、野莧菜、米菜二、地瓜葉、黑甜菜（龍葵）、寶釧（馬齒莧）、紅刺蔥、山枸杞葉、山苦瓜、絲瓜、雨來菇、過貓、人蔘葉、涼筍、山柑仔。

這裡面有些是大家熟悉的，都市裡也買得到，當然新鮮度差很多。

像山蘇、山苦瓜，當季當地現摘，口感不一樣。油菜花有一定季節，放幾天，甚至只隔夜，失了地氣，吃起來疲疲乏乏，完全沒精神。

我常吃的是龍葵、枸杞葉、水菜、灰藋、人蔘葉。

但是也常缺貨，好些野菜，季節不對，也吃不到。

阿昌很注意挑菜，連筍都挑得好，蔬食要講究，往往要花更多心思。

阿昌說：「我們原來是做野菜起家的。」

他給我看了一個十年前的網頁，那時他已經很精心認識野菜，用圖片解釋各種野菜的生態，也有幾張圖片說明，運用多少人力摘野菜、挑野菜，把草叢裡一堆一堆不起眼的小葉灰藋，整理成漂漂亮亮好吃美味又健康的菜餚。

苦藤心

從野菜專賣店，慢慢發展成以優質海鮮著名的餐廳，野菜被許多客人忽略了。

我很高興阿昌還保留著他十多年對野菜的情感。

最近去，我跟他說：「一直沒吃到紅刺蔥和山柑仔……」

他知道我來特選，不只是吃海鮮，更是對野菜情有獨鍾。

他有時會特意為我留一條漂亮的笛鯛，有長長像豎笛的硬嘴，可以鑽破海膽的殼，吸取美味的內瓤。

笛鯛用細蔥絲清蒸，真是鮮美。我很感謝阿昌，但是還是要挑三樣野菜搭配，覺得錯過特選野菜，是莫大的遺憾。

後來我常上阿昌的野菜網頁，看他十多年間在大自然裡與野生植物的情感。

他也介紹過苦藤心。

苦藤心幾乎在都市料理絕跡了。我在台東池上一間原住民 經營的小店吃過。用野地苦藤的心燉湯，剛入口，苦到要哭，全身發麻。但是味覺隱藏的奇蹟多麼神妙，苦味之後，湯的滋味，竟然轉成甘甜。一縷縷悠長餘韻，層次複雜，不同於糖的甜，是苦後回甘的豐富與平靜。

偶然電視上看到長達一年戰爭裡被蹂躪的眾生，我只想到苦藤心，祝禱他們有苦後回甘的一天。

苦後回甘，比喜極而泣更多一點平靜，因為大難過後，竟然走過廢墟，屍橫遍野，自己倖存了。

那間用苦藤心燉湯的小店，果然有部落原住民的隨興，十次去，八次都關門不營業，所以我也只嘗了一次，念念不忘。

東部原住民有許多長久與大自然相處積累的吃食文化，像小米粽外面包的假酸漿葉，連著小米糯糯的口感一起吃，風味獨特，而且剛好幫助消化，就不覺得脹氣。

這幾年，歐美好像開始反省他們傳統大肉的吃食文化。特別是美國，青年一代出現許多素食者，與瑜伽的身體訓練、東方信仰結合，成為文青時尚 。時尚潮流，不知領悟多深，從好處想，的確是一種平衡，好像可以降低白人文化裡的霸氣與征服性。每次看到強國總統大吼大叫，惡形惡狀的自大，就覺得文青時尚形成，好像隱約是對上一代驕狂無知的反省。

蔬食是不是降低人的動物性慾望，我沒有研究，但是，在紐約一類的大都會 ，的確在白領階層看到蔬食似乎扮演了一座橋梁，使肉體轉換成心靈嚮往的一座橋梁，或真或假，構建著一種新的西方文明。

年輕一代的大學生會和我推薦羽衣甘藍，告訴我其中的花青素對身體的好處。「熱量49，飽和脂肪0.1，膽固醇0，蛋白質4.3……」不難在北美大都會聽到文青一代這樣娓娓道來他們的蔬食信仰。

我不太用這樣量化的方式看蔬食文化，因為我這一代，在二戰後誕生，成長的食物記憶，本來就以蔬食為主，肉類一直是陪襯。

我相信，食物是一個族群文化重要的基礎結構，東方長久與蔬食的關係，與西方的肉食的經驗，或許形成兩種截然不同的文化性格。

我有一位朋友非常堅信翡冷翠的崛起，打敗鄰邦錫耶納，是因為翡冷翠大量吃牛排。

她用這一觀點書寫文藝復興史。

所以，殖民主義時期，整個亞洲不堪一擊，也是因為長時間的蔬食嗎？

我不敢這樣下定論，歷史因素錯綜複雜，難以簡單定調。但是，動物與植物，在大自然中，是兩種不同的生存方式。如同遊牧狩獵文化，和農業的與植物長時間相處，似乎的確形成不同的生存性格。

「贏得了全世界，失去了自己，所為何來？」福音書的句子，好像說明了動物性極端發展，自然會走向植物性的平衡。

台灣原住民的紅藜成為時尚食品，美洲印地安的藜麥也成為文青蔬食的主食。

長時間與自然對話的族群，雖然不斷受霸權侵凌壓迫，然而，式微如此，他們對野地裡的物種，彷彿還有選擇的本能，有一天我們恍然大悟，原來他們看似最低卑的物質，野生野長，卻是上天賜予的最佳祝福。