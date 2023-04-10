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一盞茶

陳曉園

一盞茶的工夫有多久？

答案因時而異，就像揮動的人生長鞭，忽長忽短。

小時候，所謂的「喝茶」指的是上館子吃廣東點心。那時候幾乎每個周末都會去飯店飲茶，除了好吃的點心之外還有表演可看，茶倒成了配角，一把茶葉可以在茶壺中沉浮半天，熱水一沖再沖，直到茶色從琥珀變到透明。一盞茶的工夫可以無限延伸。

小時候在家中和父親共進早餐。父親喜歡西式早餐，必備有紅茶、牛油、果醬、土司和火腿蛋。加有鮮奶的紅茶，中和了果醬的甜味和降低了煎蛋的油膩，是早餐的重中之重。遵循孔子「食不言，寢不語」的古訓，一頓早餐必在茶變涼以前完成，大約半小時左右。然後我起身抹抹嘴和正打開報紙的父親說聲拜拜，上學去。這一盞茶的工夫，成了一輩子珍貴的回憶。

來美國求學的時候還沒有喝咖啡的習慣，用熱水泡杯立頓紅茶提神是例行公事。為了趕時間，常仰頭灌下，五分鐘完事，沒有任何講究，重要的是十幾二十分鐘後咖啡因效力發作，人可以上緊發條幹活去。那段日子中，偶爾去麥當勞犒賞自己一下，叫一個蘋果派、一杯紅茶，緩一緩。所謂的一盞茶的工夫大約也就是十幾分鐘。後來上了班，生活壓力升高，濃郁的快煮咖啡成了續命的必備，除了偶爾待客，烹水煮茶這件事竟然放下了十幾年，「一盞茶的工夫」幾個字只有在武俠小說中才得見。

時光荏苒，人入中年，常常失眠，對咖啡因限量管制，喝茶更成了廣陵散。只是這些年來，回台多次加上兩岸親朋不時來美小住，茶葉伴手禮突然倍增，正在發愁如何消化這些東西時，兒子大學同學山姆來訪。此人身高六尺，個子雖大卻有些溫吞。清晨我正準備咖啡待客時，他突然很靦腆地問有沒有茶。我聽了大喜，立刻把所有的茶家當和各式茗茶拿出來獻寶。那幾天停了咖啡陪著山姆品了幾次茶，有種在電視老節目《功夫》裡的錯覺，只是自己成了童年時期愣頭愣腦的甘貴成，而深諳茶道的小山姆成了了然世事的老和尚，茶種、水色、溫度、茶器，他說得頭頭是道。在各種排列組合下，一盞茶的工夫以一小時起跳。從小在威州的山林長大的他，喝起茶來心無旁騖，有一份難得的從容自在，令從茶文化古國出身卻只會牛飲的自己，有些汗顏。

經過了這件事，對喝茶比較上心了，但是比起許多講究茶道的人，我仍是化外之民，茶具無陣可擺，茶葉從櫥櫃隨機抽樣。好在時機到了，生活步調慢下來，可以在一縷白煙中坐看茶葉在水中舒展開來，靜下心來，進入白居易的「坐酌冷冷水，看煎瑟瑟塵」的意境。這樣看來，一盞茶的工夫該從茶葉瀝水滌塵開始算起，好對照苦盡甘來的人生。

最近迷上了水果香草茶，喜歡那清香和微酸。無由地持一碗，一盞茶的工夫可長可短，看心情隨機緣。原來喝茶和任何事一樣，需要天時地利人和，踉蹌人生路此後終於可以洗盡塵心，竹下忘言對紫茶了，何其之幸！（寄自伊利諾州）

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