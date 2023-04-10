寶釧菜又稱豬母乳、學名是馬齒莧。（本報系資料照片）

阿昌

我常去台東富岡漁港的特選餐廳，次數多了，就和老闆阿昌熟悉起來。

我其實不確定他是不是老闆，每次去，他總站在櫃台後方，不斷接訂位電話。

電話拿起：「幾點？」「幾位？」一面用手快速筆記。

櫃台好像不只一個電話，他身上還有手機 ，耳朵上還掛著跟廚房通話的對講機。

初去的時候，我喜歡坐在櫃台看這個忙碌的男人。普通個子，頗壯碩，像一個充氣飽滿的氣球 。有台東人都有的黝黑皮膚，圓圓的臉，耐心算帳，結款，找錢。

再忙，也不慌亂，也不忘了問臨走的客人：「滿意嗎？」

大概從小跟著母親在市場兜轉，最早使我覺得親切的人都是這樣的臉孔與身體，這樣和藹可親而且誠懇的性格。菜市場裡的攤販，也許是母親帶領我做的最早庶民的功課。

他們叫賣青菜，跟來來往往的人客打招呼問好，這麼忙碌，但是從不敷衍，每個走過的人，都像是親人。

他們剁著魚頭，從魚口裡掏出鰓和魚腸，動作俐落，如同莊子寫到的「庖丁」，大刀解牛，以刀的「無厚」進入牛的身體，在骨節筋脈糾纏裡找到「空間」。「以無厚入有間」，因此「游刃有餘」。莊子「庖丁解牛」的故事，在文人士大夫的潔癖裡是學不到的。

在生命深處「游刃有餘」的，多是底層庶民百姓，反倒是社會上層官僚富賈，侷促不安，悽悽惶惶，不知整天在爭奪什麼。

莊子大概最早看穿權貴者的虛妄偽裝，他把「文惠君」帶到屠宰場，「文惠君」愛好藝術，似乎剛從國家劇院出來，剛聽完咸池之樂，剛看完桑林之舞，讚嘆之餘，忽然看到「庖丁解牛」，他愣住了。庖丁在肢解牛，那聲音動作，卻更勝過「咸池樂」「桑林舞」。

莊子的「庖丁解牛」，徹底擊垮藝術的虛偽。他重新在日復一日的職人勞動裡整理出生活的真實美學。

屠宰場美學，莊子留在人類的文明裡，像是戲謔，也像是神話，嘲笑著藝術的虛張聲勢。

母親帶我走過的菜市場，是我最早認識的眾生，是庶民百姓，也是那些開膛破肚的魚，瞪眼看自己千刀萬剮的鱗片。

笑吟吟掛在鐵鉤上的一個孤獨的豬頭，旁邊一排陳列著牠的肝，牠的肺，牠千迴百轉的腸子，還有剃了毛白白淨淨的一對姿態雅致的豬腳。

童年時菜市場的那頭豬茫然看著自己的五臟六腑四肢，使我一生迷惑，我在想，有一天，我也能這樣豁達，笑吟吟看著自己的五臟六腑、支離的四肢嗎？

肢解豬隻身體的屠夫，果然如莊子筆下的「庖丁」，忙亂裡從容不迫，揮汗如雨，下刀俐落無猶豫，卻笑臉迎人。我以後長大讀莊子，眼前就是菜市場裡鮮活的畫面，覺得莊子筆下讚美的「躊躇滿志」，說的是庶民百姓的認真生活，那種自信，其實和知識分子一點也沾不上邊。

我童年的記憶裡，都是那些人叫嚷的聲音，充滿笑，也充滿淚。生活艱難辛苦忙碌，卻又歡樂開心，善待眾生。那是母親帶我認識的眾生，民間底層，庶民百姓，無怨尤，無懈怠，日復一日工作，充滿活力。

我常常慶幸，有一個莊子，可以是一生最好的朋友哥兒們，跟我一起走過那笑淚的菜市場，懂得向眾生致敬。

我記得市場的百姓，記得廟口的百姓，走到世界任何角落，好像覺得親切的永遠是這些人，連看韓劇 《我們的藍調時光》，看到影片裡那一群遠在濟州島的市場百姓，也剁著魚頭，也切著豬血腸，如此遙遠，卻也覺得親切，看了又看。

我初識阿昌，也覺得熟悉，我問他：「寶釧菜，馬齒莧，豬母奶，是同一種菜？」

「是啊！」他很篤定回答，翻出圖片給我看。

他的手機裡有許多野菜資料，是他十多年來做野菜功課的紀錄，有文字，有圖片，解說詳盡，提供很多可貴的經驗。

看到他拍攝的「寶釧菜」，我愣了一會兒，那是母親在防空洞上摘的野菜，我剛讀小學，戰爭剛過，不確定還會不會再發生。政府的國策是「反共抗俄」，每戶人家接受命令，都準備了防空洞，預防空襲。

戰爭久久沒有發生，然後防空洞上的覆土長滿了野草，長出蒲公英、酢漿草、山芙蓉，有一天，母親在草叢裡發現了寶釧菜。

曾經在兩國交戰裡苦守寒窯十八年的相府千金王寶釧，一直等著丈夫回來，那十八年，她就靠著挑野菜活下來，那野菜就是「馬齒莧」，因為有營養，台灣民間叫「豬母奶」，母親喜歡叫作「寶釧菜」，因為有她在戰爭裡苦苦咬牙撐過來的記憶吧！「王寶釧」，那是母親最常說的故事，她也帶我看了好幾次的「武家坡」，要我知道，十八年，對一個女子的意義。

豬母奶，野菜十八年，把嬌滴滴相府千金變成了踏踏實實的庶民百姓。

母親在防空洞上找到寶釧菜，她很感慨，在水龍頭底下沖洗乾淨，摘掉粗根，挑去雜草，剔除腐敗的葉子，晾在竹編的籮筐裡，鋪平，拿在太陽下曬。

母親處理寶釧菜，像在回憶一個戰亂中落難在寒窯的女人，苦苦等候丈夫回來，等候太平，等候把挑來的野菜一一鋪平、曬乾。

等候十八年，十八年，來來回回，反覆做的事，就是把野菜裡的雜草剔除乾淨，十八年，毫無動搖的苦守，微不足道的野菜有了非凡意義，所以那野菜也有了「寶釧」的名字。

阿昌不知道我在想什麼。我陷在自己半世紀的回憶裡，半世紀，在台東富岡漁港，又與寶釧菜相遇。

「怎麼都市裡看不到寶釧菜了？」

「整理起來太麻煩吧？」

「你們怎麼料理？」

「加辣椒，用麻油炒。」

「喔！不是汆燙涼拌？」

「可以試試啊！」

我們就從寶釧菜開始熟悉了。