老公是偵探片迷，陪著他，我也看了許多屬於mystery（謎團）類的電影 ，多為英國片，英國可說是此類型電影的祖師爺。也有法國的、義大利的、比利時的、瑞典的、甚至冰島的。美國的偵探片我們比較少看，嫌它情節傾向單線發展，人物也不夠立體。幾十年下來，老公依據一些常見的情節與場景，歸納出一個定理：「愚蠢是偵探片的要素」。

想想的確是很有道理。人人太審慎行事，情節便沒什看頭。反之，愚蠢的行為，無論犯錯者是受害人、警察 、證人、甚至身為主角的偵探及其家人，總能讓觀眾倒吸一口氣，把屁股挪到沙發邊緣，大叫「Stop!」，差一點就想透過螢幕阻止他了。也因此，觀眾便被「欲罷不能」的感覺所吸引而看下去。以下是我們老倆口一同整理出的一張「愚蠢清單」：

晚上在家不拉上窗簾

在家作息，光天化日當然不用拉上窗簾，但一到天黑，家裡開了燈，便作別論。你在明，人家在暗，壞人能把你看得一清二楚。偵探片無數的驚悚場景，總是以角色回家開始，特別是女性角色（這與男權文化的偷窺慾與欣賞女性受驚、受困、甚至被殺的癖好有關）。當她從容換上寬鬆的居家服，光著腳丫，背靠沙發輕啜雞尾酒，又或者在開放式廚房中用心切菜，又或者拿著手機跟朋友聊天，正在享受放鬆時刻的當兒，窗外已經埋伏了一個凶手。襲擊對象若住在大廈高層，對面大廈天台此刻已伏了一個穿黑衣戴黑面罩的狙擊手，她的身影正處在十字瞄準線的正中央。這些場景的前提，是視角無礙的大玻璃窗。最方便殺人的是北歐風的房子，有著簡約的室內設計，從外面看進去一覽無遺。偵探片中，無論背景是城市還是鄉村，我們從來未見過窗前有晾衣架掛著參差「萬國旗」的居室。

家中有異聲，查看時大叫「是誰？」

這又是「你在明、人家在暗」的問題。如果晚上你聽見撬門聲、打碎玻璃聲、或是其他可疑的聲音，當然會嚇得毛骨悚然。但是，如果你不作聲、不開燈，來人一時間還未知道屋主在哪兒，你還有一點時間躲入最安全的房間或加固門口，或者悄悄打電話報警。如果壞人打前門的主意，房子是你的地頭，你熟，或可偷偷從後門溜出去；後門有怪聲，便計畫從前門逃走。但是，無數的偵探片都安排角色掄起根棒球棒，提著強力大電筒下樓查看，一邊高喊「Who’s there?」這不是馬上自動暴露自身所在處嗎？最常做這有勇無謀的蠢事的是男人，尤其是與老婆或女友在床上被驚醒的男人。活在大男人主義之下，男的必要做出大無畏的樣子，學動作片英雄當護花使者。其實身上沒武功的人，若拿著武器迎敵，可能反而被奪械，危險著呢。

開門之前不用防盜眼

這樣簡單的錯誤，無數編劇多年來卻繼續寫進劇本裡，除了是為了製造劇情張力，實在想不出還有什麼理由。

曾見過北歐偵探片裡的一個偵探，明明知道他離破案已近，歹徒一定會想辦法制止他，他卻留下幾個小孩在家。而歹徒敲門，小孩更是看也不看、問也不問便開門，結果立刻被擄為人質，從而引出一大段營救的橋段，看著真叫人生氣！身為家長，你沒有從小教導小孩最基本的求生技能嗎？沒有培養他們對險惡世界的警覺性嗎？

說到門，有些偵探片裡的前門根本沒有防盜眼。也有不少房子大門兩旁嵌有長條形的磨砂玻璃，美則美矣，但外面的人一眼看到身影，就能鎖定你的所在，要開槍射你，包管百發百中。如果我買這間房子，一定先封了這兩個窄窗。

大門多數有鐵鏈，開門前扣上，可以防止壞人一下子衝進來，但我似乎沒有見過扣門鏈的動作在偵探片中出現。

晚上有敲門聲，為什麼男女偵探都會馬上開門？是覺得自己藝高人膽大嗎？這無疑等同邀請壞人伏擊。如果沒有遇襲，準是發現腳下有個匪徒挑釁地留下的包裹，内藏人質的耳朵啊手指什麼的。

警察闖入疑犯房子時有欠縝密

一個偵探片中頻頻出現的場景，是特種部隊荷槍實彈，躡手躡腳地跟著長官手語和眼色的無聲指揮，破門衝進疑犯的房子。但卻往往沒有派人在後門、後窗、地下室氣窗堵住退路，又或沒有搜查院子裡的儲藏小屋，結果只好眼巴巴地看著犯人逃走。陣仗這麼大，有可能策畫時卻這麼疏忽的嗎？

還有，逐個房間搜查時，只是把衝鋒槍從左到右、從右到左急急掃一遍，高叫一聲「Clear!」便算完工。那床底下呢？衣櫥裡呢？長窗簾後面呢？搜查倉庫時，沒有人抬頭看高處有足夠空間藏人的地方；大概是因為外國沒有「梁上君子」一說吧。

還有，夜闖空房，進門時烏燈瞎火，何必要大叫「Anybody there?」（有人嗎？）如果有壞人躲著，你以為他會答你嗎？如果有受害人困在裡面，必然是五花大綁兼布條塞口的，能答你嗎？這是「脫褲放屁——多此一舉」的好例子。

進車前不望後座

又一常見場景：深夜的停車場，冷冷清清的；不久前下過一場小雨，地下濕漉漉，斑斑駁駁地反映著遠處的街燈。偵探走近車子，開門坐上駕駛座，馬上讓人從後用槍頂住腦袋，原來後座早有人藏著。

就連未受過任何訓練的小市民如我等，都曉得晚上入車要特別提高警覺，為什麼有偵探會掉入這種陷阱？

許多年前，美國加油站 還有抹窗服務的年代，我聽過一個非常恐怖但結局圓滿的故事。一個女人晚上停在加油站，員工替她加滿油後，藉口信用卡有問題，叫她進店裡，然後告訴她後座其實躲了個男人，並報了警，最後有驚無險。機靈的小夥子懂得不動聲色，值得一讚。現在加油站都是自助的，諸位要自求多福了。

當面捅穿歹徒的陰謀

區區一個年輕加油站職員都明白不動聲色的重要，為什麼那麼多偵探片裡，識穿歹徒詭計的人居然笨得當著歹徒的面做出恍然大悟的表情，甚至悻悻然細數他的罪狀。腦殘如此，其下場可想而知。顯而易見，繼續面不改色，詐傻扮懵，才是全身而退之道。普通人犯錯還情有可原，我們竟然在一部冰島片裡，赫然看見偵探站在一個深不見底的千年冰洞旁與歹徒對峙，還滔滔不絕地一一戮破他的陰謀。對壞人而言，此時不推她入洞，更待何時！

與匪徒周旋時粗心大意，拖泥帶水

偵探不一定要有武功，但柯南道爾筆下的福爾摩斯會一種叫巴頓術（Bartitsu）的武術，據說是西式拳擊、柔術、棍術等的混合體，流行於維多利亞時代的英倫。近年的福爾摩斯電影，也有打鬥的場面；在2009與2011扮演福爾摩斯的小羅伯道尼（Robert Downey Jr.）原來已習詠春拳多年，難怪過起招來有模有樣。

偵探片中有打鬥場面不奇怪，怪的是，為什麼反派往往如此聰明，正派卻如此愚笨。「明知山有虎，偏向虎山行」，不曉得為什麼偵探總喜歡晚上單刀赴會，又不依警局規程安排後援部隊。有時偵探出馬先已自廢武功，譬如查案時背對門口，或在車中監視疑犯時只管往前看，不望左右，活該遭人從後面打一記悶棍。有時密會證人時，選了有照明的空曠地方，那怎麼算是祕密地點？待到與歹徒短兵相接，偵探打昏了歹徒，卻不踢走或撿起他的槍，反而別過臉去安慰救出來的女友，在分秒必爭的關頭卿卿我我，歹徒醒來後做個大反撲，或者逃脫，於是電視劇又可以加長幾集了。

結語

我和老公都在二戰後出生，在香港難民城市時代擠擁、雜亂、龍蛇混雜的環境中長大，從小就發展出高度的危機意識。別的不說，家家門上都有防盜眼，三尺小童都懂得踮高腳探看，門從不敢亂開。大廈一棟挨一棟，晚上開燈，窗戶猶如鄰居的活電視機，因此除非酷熱難熬，窗簾一定拉上。諸如此類的習慣，養成我們眼觀四面、耳聽八方的第二天性。

我們即便搬到美國的太平郊區，鮮見閒雜人等，房子裝了高科技的防盜設備，仍然居安思危，未敢或忘「人心可畏，世途險惡」。三秒之內便能完成的安全措施有何難？做了心安不好嗎？所以我們看到愚蠢的偵探片情節和場景時，總覺得匪夷所思，很想學周星馳抑揚頓挫地嘆一句：「有冇搞——錯呀？」

在安全問題上，借毛主席誇華國鋒的話：我們不蠢也不笨。不過，正因為警覺性太高了，當然不會有人請我們當偵探片的編劇。（寄自加州）