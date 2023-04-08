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聖托里尼隨想

孟悟
島上山道蜿蜒曲折，面朝愛琴海，一步一景。（孟悟．圖片提供）
島上山道蜿蜒曲折，面朝愛琴海，一步一景。（孟悟．圖片提供）

聖托里尼島的碼頭太小，十幾萬噸的郵輪無法入港，只能停在港口外的海上。2022年秋天，我從郵輪的甲板上看聖托里尼，光禿禿，灰褐褐的山，寸草不生，那是一座蒼茫而寂寞的死火山。在火山之上，有一大片雪白閃耀的房子，懸掛在峭壁之上，高低錯落、典雅可愛，那就是超凡脫俗的費拉城（Fira），進了城，可以找到藍牆白頂的教堂，還可以看這世間最美的日落。

關於希臘最美海島的排名，聖托里尼當之無愧地立在榜首。同行的朋友紛紛讚嘆：真不敢想像，公元前三千年，這裡就有人類文明了。公元前九世紀，城市的經濟繁榮，文化昌盛，古人的智慧令人驚嘆。如何把建築材料運到火山之頂，在懸崖峭壁上建了一座綺麗的城？一個朋友說，驢是古人的交通工具，現在的聖托里尼也離不開驢。

渡船把我們從郵輪帶到了碼頭，去費拉城中心有多個選擇：坐纜車六歐元；騎驢十歐元；身強力壯不怕太陽曬的，還可以自己徒步上山。我想騎驢，驢行山道，山道蜿蜒曲折，面朝愛琴海，一步一景，看藍與白的海島，卓而不群，遺世獨立，放飛最浪漫的想像。可惜想像是我一個人的，同行的人都反對騎驢。他們說要保護動物，驢很可憐，騎驢就是在支持迫害動物。我心有不甘，但不能背虐待動物的罪名，只好跟眾人去坐纜車。纜車神速，兩三分鐘一晃一震就上山了，那些美景也是一閃就過了。

後來去Oia拍日落，沒想到人山人海，川流不息，城牆上、房檐下全是人。讓我想起多年前遊長城，也是這般人頭攢動、人潮如織。Oia這邊更過分，居然還有人坐在懸崖邊，人人舉起手機等日落。我還沒拿出相機，便聽見一陣高低起伏的咳嗽聲，密密麻麻的人群，沒人戴口罩，我也沒戴口罩，但是我可以逃。跟我一起逃的還有一對拍婚紗的新人，我們看法一致：生命和健康比美麗和浪漫重要。我後來才知道，這對新人是騎驢上山的。我說，沒人抱怨你們虐待動物吧？他們說，聖托里尼島是世界級的風景區，島上的驢是網紅，政府有特別的保護章程，比如高溫下的工作時間，每天的休息時間，甚至飼料都有專人檢查，驢主人一個不小心，就會在網上遭到萬人鞭打。

聖托里尼的驢讓我浮想聯翩，我想起在南美旅行時見過的羊駝（Lama）。安地斯山山高路險，氣候惡劣，羊駝是當地的主力搬運工具。羊駝身強力壯，日行三十公里，最大承載量可達四十公斤。羊駝在安地斯山的鄉村裡受苦受難，動物保護組織在哪兒？好在羊駝有個性，不像驢子一般任勞任怨，任人欺負鞭打。如果主人貪婪凶狠，讓羊駝載貨沉重如山，牠們會拒絕站立，然後吐口水，發狂尖叫，甚至給主人吃一蹄子。

拍婚紗的女子告訴我，聖托里尼島上的驢不會受罪，如果主人用鞭子抽了驢，或者遊客發現驢的身體有傷痕，一旦被舉報，罰款嚇人：三萬歐元。站在驢主人的角度，他們的生意也是步步艱辛，收入的一部分要上稅，還要保護好牲口防止被舉報。要知道，這島上的遊客大多有錢有閒，還有無限膨脹的愛心。在我看來，雖然同為牲口，聖托里尼島上的驢要好過安地斯山上的羊駝。世道複雜，人與人的命千差萬別，動物又何嘗不是呢？

如果說，在聖托里尼島上可以選擇騎驢，在中國西南的風景區可以選擇坐「滑竿」。滑竿可以說是一種特別的轎子，用兩根竹竿子綁成擔架，中間是躺椅，躺椅上坐著遊客。抬竿人一前一後抬起，風風火火走在山路上，坐在上面的遊客怡然自得地欣賞沿途的風景，比起坐纜車更有一番悠閒自在的樂趣。我父親曾告訴我，馮玉祥在抗戰時期到四川募捐，父親那時還是幼童，他見到馮玉祥坐著滑竿，周圍全是騎馬的官兵。我曾經帶美國的華人朋友去坐滑竿，他們說：「好沒人性啊，讓人抬著走，把勞動者當成了牲口。」我說：「抬滑竿者靠勞動力掙錢，沒有高低貴賤，他們盼著多拉生意，你如果飽含同情心，可以不講價，就是對抬竿人最大的獎賞。」我一個朋友的親身經歷，抬竿人喊二百人民幣，他討價還價五十也可以上竿。

在我老家重慶有個景區，崇山峻嶺中立出萬丈峭壁，年輕人都不敢攀登，只能坐滑竿。滑竿照片傳到網路上，被一陣霹靂網暴：「滑竿大叔跟你父母一樣的年齡，你個畜生，好意思讓老人抬你上山。」網暴之後，景區再沒人敢坐滑竿，滑竿大叔請記者幫自己呼籲：「我四、五十歲的年齡，沒有讀過書，但有一身的力氣，就靠抬滑竿能輕鬆掙錢，求求你們不要罵了，我孩子要上大學，我要養家！」

東兜西轉，想想聖托里尼島上的驢主人，他們也要養家。（寄自南卡

有希臘最美海島之稱的聖托里尼島。（孟悟．圖片提供）
有希臘最美海島之稱的聖托里尼島。（孟悟．圖片提供）
聖托里尼島的碼頭太小，十幾萬噸的郵輪無法入港，只能拋錨停在海上。（孟悟．圖片提供...
聖托里尼島的碼頭太小，十幾萬噸的郵輪無法入港，只能拋錨停在海上。（孟悟．圖片提供）

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