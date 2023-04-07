5. 人頭馬

我故意把自己醒得遲一些，過了午後，這樣就可免去早餐和中餐，直到傍晚再去張羅晚餐。遲醒是因為車子出了故障，停在街邊。我在房裡弄杯咖啡 ，配幾塊蘇打餅，就這樣先打發白天的食糧。雖然首相上午通過電視宣布應對疫情的新措施，但是，我仍延遲到午後醒來才上網查看新聞。

這時，接到大嫂從家鄉撥來電話，問我吃了午餐嗎？我說等下出門打包，不過沒有說是打包午餐還有晚餐。封城 令實施以來，每個人在每天都有不同的際遇。我問起家鄉人還好嗎？大嫂說，生活受影響，還可挺得住。掛了電話後，突然特別想念大嫂的菜餚，每次回鄉才有機會品嘗，充滿原鄉原味的菜色，而且一桌魚菜可以和家人一起細品。相比現在，抱了一個大碗，一個人在封城找餬口，感覺落差很大。不久，同屋鄰房敲了我房門。開了門，他問，怎麼沒有看到我的車泊在屋前？我說車子壞了，拋錨在路邊。這長輩說，去打包了嗎？我說等下出門打包，不過沒有說是打包午餐還是晚餐。

這長輩的生活比我簡素多了，房裡沒有電腦，沒有智能手機，只有一台舊款的收音機，經常聽到他轉來轉去換頻道收聽，很多時候只聽到轉台之間的風沙聲音。我看看鐘錶，還有一些時間，在房裡坐在採光很好的窗前，隨手讀了幾頁書，剛好手上是一本《最後一匹人頭馬是怎麼死的》，讀了John Uplike的〈冥府之旅〉和馬奎斯的〈愛在死神逼近時〉，這些大師的小說 ，教人一讀像觸了電一樣，很快就被緊緊地吸引住。他們在說故事、刻畫人物、場景描繪，都像是細膩的藝術家在打造一件件精品。

有時，覺得在書頁上閱讀的體驗，是人類擁有最幸福的功能，而且教人專注、專心、專情，這些是在網上閱讀時沒有辦法代替的。一網無涯，很多時候是讓網訊牽扯而走遠，迷失在網中。讀了大師兩篇小說，覺得窗外日光漸漸移開，才知道接近傍晚六時，是時候出門，打算步行打包晚餐，一日將盡。

6. 微生活

在大疫封城深居期間，微生活，算是一種生活技能，比如每日處理垃圾、飯渣、魚骨、西瓜皮、咖啡袋、美祿包、麵包屑，甚至是泡麵杯……這些都是生活中很瑣碎的任務，而且是必定存在的課業。在處理過程中，有的得費些心思，比如在累積垃圾，還沒丟棄前，擱在廚房，一不小心，會招惹蟻群，在垃圾袋亂竄，或引來蟑螂在袋內跋涉。

後來，我想了一個法子，把丟棄前的垃圾袋，放在小水桶，周圍用另一個盆注水，讓小水桶變成水中的孤島，那麼，螞蟻和一切爬蟲類都無法抵達了。可是，隔夜醒來，發現這個點子，出現很大紕漏，檢查垃圾袋時，好些蜘蛛在孤島上流連，我千方百計盤算，卻算不到還有蜘蛛，可以用倒懸的方式抵達食物群。

微生活，有時給自己推敲一日的觀察和小領悟。例如有一次接近天亮前，睡了半途，聽到窗外有雨聲，有點狂野，且帶些哀幽，滴在心頭的氛圍。我仰身坐在床褥，窗外的夜，仍看不到一滴光，只感覺雨真實地落在沒有遮蔽的物體上。突然想起入夜前在屋後露天衣架曬的一件床單，忘了收晾，看來此刻它和一場夜雨糾纏，已把自己浸成一件潮濕的雨體了。

雨，不會告訴你什麼時候而來，就像人，不會知道什麼時候離去。（下）