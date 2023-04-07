雨後的台北公園。（黃棟洲．攝影）

天色未全亮，雨中獨行，陣陣涼意襲上心頭。隱約中一股熟悉的氣味遠遠飄來，仔細一聞，其中夾雜著芝麻與炸油條的香氣，那是燒餅的味道。瞬間我精神一振，不知不覺地往豆漿店大步邁去。急急走到熟悉的豆漿店門口，發現已經改換招牌。我循著香氣轉過街角，看到一排長龍，才知道它換了地點，也改成外賣店。離開台灣數十年，偶然才回來，今天是此次返台行程的最後一個早晨，雖然行色匆匆，但總要回味一下這家豆漿店的美味。終於，老闆輕輕地將燒餅放入紙袋，然後高喊一聲五十元。紙袋微微燙手，燒餅的香氣正使勁地穿透它奔逸而出。

這次回來發現不少熟知的豆漿店已經歇業，或改為外賣店。十幾年前，與公園相隔幾條街外有家豆漿店，每次吃燒餅油條就想到那家老店，它也是我回台必定光顧的地方。小店位處一片違建的角落，房子老舊屋簷低矮，旁倚老樹，面臨大道，四周高樓林立。每次光臨，必看到店旁有一位老人坐矮凳上為人炸油條。他身軀佝僂，枯瘦的手臂操著長竹筷，頻頻翻動油條。一條細短的麵條，經他在油鍋中輕輕撥動幾下，無不香氣四溢。早晨起來散步到小店，叫一碗豆漿，再加一套燒餅油條，坐樹蔭下看老人炸油條，心中會感到淡淡的悠閒。數年後，偶然路過，半數違建已化為瓦礫，老人猶在破屋旁為人炸油條。這次回來，那片違建、那排路樹及那間破舊的豆漿店都已經無處尋覓。

我坐在附近公園的涼亭享用早餐。隨著晨光漸起，雨勢也慢慢停歇，四周景物的輪廓緩緩浮現。小亭臨湖，有曲橋跨湖而立，如弓橋身襯映水中倒影，隱約幻成眼睛的造型。從前多次經過橋邊，只當它是座平常曲橋，今日雨後重臨，於朦朧天色中始悟得其中趣味，頗有「不識廬山真面目，只緣身在此山中」的感慨。

晨㬢微露樹梢，灰沉沉的天空，陡然明亮起來。忽然一群水鳥驚起疾飛，我的目光隨著水鳥而四處張望，童年時在湖邊抓蟬捕鳥的往事在腦中歷歷重現。偶然低頭，看到小鳥正在啄食掉在腳邊的燒餅屑。我手持半個燒餅，輕輕起身，緩緩移步，小鳥也緊緊相隨，並不怕人。回想數十年前曾與同學站在樹下，手持彈弓，眈眈凝視樹上的小鳥，必欲射之而後快。如今小鳥與人相親，徘徊腳邊不去，撫今追昔，不免會心一笑。

晨光照到小湖的另一側，一棟兩層小樓倒影於湖心。記憶中那是一棟紅磚建築，如今已改成橙色牆面配上白色雕飾，但仍然流露出古典歐式風情。時有水禽弄波，搖盪樓影，小樓彷彿沉了下去，從前的記憶卻浮現起來。當年小樓下面有一個賣冰淇淋的小攤，碰到節日時，攤子前擠了一群顧客。若想一嘗冰淇淋的美味，得手中高舉鈔票，口中喊著「三色冰！」好不容易擠到前面，小心翼翼地接過老闆遞上的冰淇淋，又得把它高舉頭上，惟恐被湧入的人群擠掉一兩顆冰球。終於從縫隙中穿出人群後，怕它溶化太快，便馬上狠狠地舔上一口。

附近大街上的便利商店和商旅，一間間地開起來。以前熟悉的雜貨店、書店、麵館也一間間地消失。我手拿著一杯咖啡 ，坐在便利商店的大窗前。記得這裡以前賣牛肉麵，也賣酥餅。餅是貼在大圓桶的內壁慢慢烤的，一口咬下去，齒間發出清脆的聲音。有時正在吃麵，剛好廚師掀開桶蓋，一時香氣瀰漫。從窗戶望出去，仍然是那條熟悉的紅磚步道 ，路旁的樟樹還是舊時模樣，一切都沒改變。看著趕去上課的學生從眼前匆匆而過，一時回憶盈滿窗前。我剛開始學單車時這兒還是一條土路，車大人小路又凹凸不平，常摔得遍體鱗傷。後來路上舖了漂亮整齊的紅磚，我也換了輕巧的單車，從此可以在紅磚道上左衝右突，快樂馳騁。幾年後我已練就一身好功夫，不但可以放空雙手，更可以在馬路上掀起前輪，一躍而上紅磚道。騎單車上下學時，常以這身功夫自得其樂。窗前久坐沉思，不知不覺手中的咖啡已盡，左右有不少人邊吃早餐邊看手機。窗外那條刻滿歲月痕跡的紅磚步道似乎離他們很遙遠，沒人抬起頭看它一眼。

遠處矇朧的高樓已經清晰可辨，天色大亮了。我出國時那棟高樓還不存在，那兒是一片緊臨大街的空地，面對火車站的馬路旁立著一排公車站牌。上初中時，每天在那兒搭公車上學。早期的公車還是凸頭單門的老式車體，車身小，只能從前門上下，夏天擠這種公車真是苦不堪言。上學時若晚點到車站，往往公車剛要入站，人群就蜂湧而上。這時通常車上已經擠得水洩不通，車掌連喊了幾聲「往裡面走」，一看沒什麼動靜，只冷冷地說了聲「等下一班車」，便自顧使勁拉上車門，絕塵而去，也不管車外那一片焦慮無助的眼神。

公車站通常設在繁華的地方，附近有餐廳便利商店咖啡館，當然也有回憶。我穿過公園，漫步到不遠處的大街搭公車，小時候這是一條林蔭大道，兩旁遍植榕樹，老樹枝繁葉茂，綠蔭滿地。那時車子少，行人也不多，夏天常手持長竿，沾上黏膠，循著蟬鳴聲，四處張望尋找蟬的蹤跡。放學時，騎上大人的單車，勉強踩著踏板，歪歪斜斜地橫衝直撞。十多年前路過這兒，不少榕樹已經不見蹤跡，代之而起的是一排高樓，樓下有便利商店和咖啡館。又過數年，公車站對街的榕樹只剩兩三棵，孤零零地立在路旁，身影姿態頗為熟悉，正是我童年時最愛爬的那幾棵樹。今日再重臨，對街除一片工地圍牆外，別無所見，不覺黯然。

數十年歲月，一晃即過。偶然回鄉，那些陳年記憶撲面而來，但時間把一切都改變了。一個公園裡的小湖，一家巷弄內的小店，甚至世事人情，都讓我覺得既熟悉又陌生。臨別前夕，恍然有「夢裡不知身是客」的感慨。（寄自加州 ）