除夕夜，我要兩個女兒去和朋友跨年，自己在家留守。

正在看書時，門突然被推開。我冒了一身冷汗。是誰？

原來大女兒心細，藉口東西忘了帶，回來察看我獨自在家的情況。

後來，她向親友敍述：「媽媽在床上依著靠墊，左邊一壺熱茶，右邊一大疊小說 。我知道我們可以放心了。」

那一疊小說，是「克莉絲蒂推理全集」。阿嘉莎．克莉絲蒂一生創作豐富，她的作品的銷售量世界上只有聖經和莎士比亞可以超過。她曾在聲望最高時，神祕失蹤了十一天。直到現在，都沒有人知道那段時間她發生了什麼事。

她作品中兩位主要偵探白羅和瑪波小姐，都有些不討人喜的特質，但辦起案來卻絲絲入扣，引人入勝。

我曾經為了克莉絲蒂的作品和好友爭論。朋友批評她的文筆糟，但我覺得很好，我們吵到幾乎翻臉。過了很久，我才想通。我看的是譯本，丁廷森的譯筆流暢優美，又經過作家吳念真編輯，我並不知原著如何。朋友看的是原文書，當然和我有不同的意見。同樣一本書，我們卻是看了兩種不同的文字，那場架吵得毫無意義。

克莉絲蒂打開我對推理的興趣之後，我在推理小說的世界中悠遊，日本 、美國、歐洲的新舊作品都翻過一遍。

愛看推理小說，也就喜歡追看一些驚悚的新聞案件，我總是隨著報章雜誌的報導，細細推理判斷。慢慢地，竟也相信自己受了這麼多訓練，可以當個稱職的偵探。

一次，收到加州 陪審團員甄選的通知。我興致勃勃地向家人宣布：不但要爭取到當陪審員的資格，還要認真地在法庭發揮我這些年研讀推理小說的功力，當到陪審團的領隊，公平判案，讓人刮目相看。

當天到法庭後，候選人圍著十幾張圓桌排坐，聽取法官報告規則及相關案情。庭警把身材微胖的男被告帶進來。

當法官宣告，「這個案件牽涉到毆打凌虐暴力，大家要有心理準備」，我渾身起了雞皮疙瘩。法官繼續說，「這個案子牽涉到凶器棍棒」，我開始發冷顫抖。而當法官指出被害人年紀從十四歲到八十七歲時，我放聲大哭起來。全場人都莫名其妙地看著我，法官要法警把我帶出庭外。

我哭著開車回家。

家人們盼著我分享精采經歷，卻迎回我顫抖害怕的樣子。

女兒不解地問：「媽媽，你不是每天看偵探小說？怕什麼呢？」

我看的偵探小說中，那些凶案的屍體和血跡可不在我眼前，小說裡描繪的都是我心中的文藝場景啊！陽光青山下的凶殺案、古老火車上的案件，凶手都是西裝筆挺、美目盈盈，而不是一個上著手釦腳鐐站在面前的真人。

原來我的偵探本領，只能發揮在靠墊上的推理閱讀之中。

美國的陪審團義務是按順序指派所有公民。但那以後，十幾年來，我沒有收到任何出席通知。偶爾，靠墊偵探會猜測，難道美國的陪審團主管部門已經在我名字上蓋了個「不合格偵探，永不錄用」的大章？

（寄自加州）