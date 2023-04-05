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蔡英文歡迎、叫囂聲中抵洛城 三分鐘火速進飯店

蔡英文來洛住的旅館有故事 台灣老闆28年前買下時沒人要

進入天方夜譚的世界——探訪非斯古城

蘇彩菁
在巷弄中與羊玩耍的孩子們。（蘇彩菁．圖片提供）
在巷弄中與羊玩耍的孩子們。（蘇彩菁．圖片提供）

矗立於我面前的「布歇路德門」（Bab Boujloud）又稱「藍門」，是一座尖頭馬蹄形高聳拱門，覆蓋著幾何圖形及蔓藤花紋圖案的藍色彩磚，散發神祕又迷人的阿拉伯風情。我輕唸三遍「芝麻開門」， 瞬間墜入時光隧道，進入了中古世紀《天方夜譚》的世界中。

在狹窄巷弄間穿梭，不時要閃避突然出現的、幾乎被撞上的手推三輪車。才走二步，又迎來拖著重物的驢子。我趕緊貼著牆等著，讓驢子先行。

轉個彎，一家家小店鋪出現，有手工染坊，裝著染料漆黑的大缸，像變魔術般，染出不同顏色的長織線，色彩繽紛一串串，高高地掛著晾乾。

對面是磨刀舖，店主專注地磨著刀，多把磨好的刀並排放著。發出銳利的光芒，一隻大公雞在店舖下，啄米吃，真擔心牠將成為下一個試刀石。

再往前，眼前一亮，是家手工陶藝坊，參差錯落地排列著碗、盤、壺、手飾盒等陶瓷製品，每件作品都有其獨特設計，無一相同。有重複的幾何圖形、葉紋等等，色彩斑斕，濃厚的阿拉伯風情，令人驚豔。

經過一家古老的銅具店，一具座燈吸引了我，不由自主地向它奔去。古銅材質的基座，彩繪玻璃的燈罩，雕出花、葉交織的花紋，閃著神祕金黃色澤的光芒。我心中一動，難道這是阿拉丁神燈嗎？心想是否該帶它回家，但是去哪裡找魔戒呢？

街角是村中公用的柴燒窯爐，村民們把家中發酵好的麵糰，送到窯爐中烤。牆旁的架子上擺滿了烤好的大圓餅，傳出陣陣天然的麥香。

行經幽暗的通道，轉個彎，豁然開朗，兩旁是幾層樓高的泥土建築，斑駁脫落的土灰黃白的牆，一家家樸實無華的咖啡色的門，破舊不堪，這是古城的民宅。導遊解釋，伊斯蘭文化重視內斂不炫耀，所以並不注重建築物的外表，但講究屋中的內涵。

巷中一個大孩子領著羊，其他幾個較小的孩子，繞著羊開心地玩耍著。一位戴著頭巾、身著長袍的婦人，提著一袋魚，往回家的路上走著。接著經過一所學校，適逢放學，穿著天藍色制服的小學生們嘻嘻哈哈地彼此打鬧走出校門。平常百姓的日常，巷子雖小，屋子雖古老簡陋，但四處生氣勃勃。

這裡是位於摩洛哥中北部，有一千兩百多年歷史的非斯古城 （Fes Medina）。一個獨特古老、謎一樣的地方。古城占地約五百四十英畝，有九千四百五十四條鵝卵石街道，小巷縱橫交錯，彷如迷宮。有三百多座清真寺，大約有九萬人居住於此。古城為了預防入侵，用八公里長的堅固城牆包圍著。

城內依然遵循傳統的節奏，汽車不可進入，沒有喇叭聲，不見科技產品，沒有人人盯著手機，只有打鐵沉重的咚咚聲，手工鋸木的吱吱聲，和三輪車夫吆喝的讓路聲，以宣禮塔的鐘聲為伴奏，交織組成古城獨特的脈動。

古城的經典惡臭氣味，更是讓人難忘。古城依然遵循千年古法來染製皮料，利用白鴿屎、牛尿中的阿摩尼亞來軟化皮革，工人們跳入大染缸中，按摩毛革，使其柔軟。使用罌粟花、薄荷等天然花草作為染料。但是這些天然資源造成股股惡臭，工人們就在這種惡劣環境下辛勤工作，所製造出來的皮革，成為全歐洲皮革主要供應產地。工人權益、職業傷害、工會和勞資糾紛，在此都是不存在的。

當然古城亦有其獨特的香氣，街頭各種手工現榨的果汁、薄荷茶、摩洛哥堅果油及各式各樣的香科、蜜棗，微風吹過，一陣陣清甜芳香的天然香氣，無可比擬。

建校於859年的卡魯因大學，是被吉尼斯世界紀錄大全認可的最早大學，就在古城內。該大學是由歷史上最著名的穆斯林婦女之一的法蒂瑪．菲赫利（Fatima al-Fihri）所創辦，除了傳授伊斯蘭文化宗教外，也傳授科學、歷史、地理、建築、醫藥、工業等科目。千年歷史的大學，領先西方數百年。培養了無數的阿拉伯文學、宗教、哲學家，及西方的一些著名人物。

古城在伊斯蘭教全盛時期，曾經有七百八十五座清真寺，目前仍有三百六十多座保存下來，其他如墓穴、宮殿、公共浴室、噴泉、室內裝飾等，都反映著伊斯蘭的宗教文化及建築藝術。古城猶如一個巨大活動博物館，處處有歷史，處處是古蹟，1981年即被認證為世界文化遺產。

古城亦是藝術的殿堂，導遊邊走邊講解，如何在古城的每一個角落，欣賞阿拉伯花紋的設計理念及藝術價值。小至鍋碗瓢盆的圖案，大至宮殿、清真寺等大型建築設計，花紋藝術無處不在。

阿拉伯花紋有兩種形式，圓形和四邊形組成的幾何圖形和植物圖形。圓形，代表物質世界。等邊四方形，代表著「土、氣、火、水」等四樣元素。等邊四方形嵌入在圓形內，表示四種元素構成了物質世界，缺一不可，幾何圖形不斷地重複，表現世界秩序的一致。達到物體的結構更加穩固與美麗。另一種形式是像波浪式，延綿不斷流動的植物圖形。象徵著自然界賦予生命的母性。

這令我聯想到中國的五行思想，「金，木，水，火，土」，宇宙萬物的五個要素，與阿拉伯花紋的理念不謀而合。而不斷重複的阿拉伯圖形，似乎也與五行的盛衰、大自然的變化、宇宙萬物延綿不絕，循環不已地相呼應著。

在謎樣的古城漫遊，想像自己進入了陶淵明的桃花源。「林盡水源，便得一山。山有小口，正如彷彿若有光，便舍船，從口入。初極狹，才通人……有良田美池桑竹之屬，……男女衣著，悉如外人；黃髮垂髫，並怡然自樂……」此處雖無良田美池桑竹，但阿拉伯式的圖形、噴水池、彩繪瓷磚、包頭巾的婦女、穿長袍的男士、清真寺的雄偉、宣禮塔的鐘聲……等等迷人的異域風情，也讓人流連忘返。

回程時，我特意在藍門下駐足，深思。門外是分秒必爭、科技掛帥、衝刺拚搏的世界；門內是獨特古老、謎樣的地方，時間已在此凝結。古城的居民熱愛自然及土地，敬重文化，用自己獨有的生活節奏，堅持將傳統文化傳承下去。我迷惑於非斯古城獨特的韻味悠長的魅力，但也茫然於缺乏便捷科技的不知所措。或許我們要給文明重新定義。

（寄自紐約）

阿拉伯圖案的陶藝作品。（蘇彩菁．圖片提供）
阿拉伯圖案的陶藝作品。（蘇彩菁．圖片提供）
公用柴燒窯爐。（蘇彩菁．圖片提供）
公用柴燒窯爐。（蘇彩菁．圖片提供）
染好的織布色彩繽紛。（蘇彩菁．圖片提供）
染好的織布色彩繽紛。（蘇彩菁．圖片提供）

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