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最難是連理（下）

劉崇鳳

3. 八通關古道

質疑情感維繫的必要，約莫是懷疑自己不值得；一如遇到沒法再走下去的路，也可能自暴自棄。

下坡是我的大罩門。

這天要從高海拔的新仙山，一路下降到日治八通關越嶺道，稍早還能在森林中爬樹吃點心，然而不停下坡，一天下降一千四百多公尺，有舊傷的膝蓋逐漸不勝負荷。具難度的連理山或新康山我能應對自如，這不知名的下坡路段卻走得吃力又喪志。

開始吃不消，不論如何為自己加油打氣，每段稍有落差的地形都教我使盡吃奶的力氣，撐著登山杖粗聲哼氣，簡直就像個老人家。走在前面的先生，愈停愈久……我跟自己賭氣，這膝蓋說有多不濟就有多不濟，行進速度已超乎想像地慢，五位大學生早已不見蹤影，偶爾先生也走得看不到背影，愈無力就愈發沮喪焦慮，多想快步跟上啊……明明之字形松坡的下坡，正常人走來輕鬆愜意，為什麼我卻……過一個轉彎處，終於見到久等的先生，他站在一棵樹旁，我走過去，不管三七二十一張開雙手，抱緊那棵粗壯的扁柏，大聲呼喊：「扁柏先生，請你幫幫我！」一旁的先生卻偷笑了。

調整了自己，我對先生說：「你先走，不用等我，直接下方古道見。」即使是伴侶，還是覺得造成對方麻煩，我為自己的虛弱感到丟臉，冀求獨立，在自暴自棄與混亂間掙扎，故作堅強。

先生這樣被我趕走了。坐靠在扁柏樹下，把雨鞋脫了，讓腳丫子出來透透氣，垂垂肩膀、轉轉脖子，安慰自己……還是不夠，索性躺在山徑上，讓落葉相伴，葉隙間的天空很藍，光影閃爍之間我閉上眼，在一片闃黑中安靜下來，才發現自己需要全然的淨空：不用再急著追上誰、無須評斷自己有沒有用……只要在一呼一吸的鼻息中放鬆，好長一段時間後，眼睛打開──世界是一片明亮。

這才慢悠悠起身，決定就赤腳走路吧！慢慢走，反正不用擔心先生等待，他會在古道上與我會合。

謝謝山，教我面對自己的虛弱。

重新出發，多了點自在。走著走著，松濤鮮明；走著走著，聽見鳥鳴；走著走著，我看見不可思議的景象──那是什麼？前方有人坐在另一棵樹下，顯然坐了許久，他轉身看我，眼中的亮光彷彿是說：「終於來了！」

先生站起身，沒等我上前，逕自往前走去。我卻不由得停下腳步：「他怎麼會在這裡？！」有心驚、有心虛，也有心喜。老天，他等了多久？

一前一後走到古道上時，我明白了星星相互繞行的意義。

4. 祕境不在遠方

睜開眼，帳內一片銀月光華，樹影斑駁。黎明前的黑暗充滿智慧，如果起身迎接，就可能觸碰到啟蒙的光亮。

儘管睡袋的溫暖魅惑人心，我還是悄悄起身，走出帳外。已虧之月照耀大地、星星疏落有致，山屋靜悄悄的，萬物顯得神祕而沉靜。

坐到山屋前的木桌，開始煮起熱水。我如此喜愛一人獨享天未亮的時光。

接上瓦拉米步道，這裡遊客如織，山屋內阿桑阿伯滿床。熊出沒企業社在此供餐與提供睡袋，不知何時商業模式進駐，更多年齡層的人得以進來。從前難以接受資本主義「入侵」山裡，認定人類的消費是損耗自然環境的殺手。先生卻有不同的見解。他以為山居環境本簡陋，樂見更多舒適鬆緩的可能。相較於我把自然與資本主義一分為二的憤憤不平，他倒是無所區別，平靜收受。

偶爾兩人會為此爭執，我唯恐價值觀與理想的追尋各異，無法一起開創共同的未來。好在此趟山行的起點是嘉明湖，正是在那裡，我們首度嘗試不自主炊事，選擇熊出沒企業社供餐，棄守克勤克儉的驕傲，被周全照顧後，身心反而得到極大的紓解。之於物質、慾望與資本，我有了更多的理解甚至認同，自己被鬆動了，也失去與先生繼續爭論的理由。

黑夜從不排拒白日到來，白日亦從未壓抑過黑夜，我在將亮未亮的天色中恍然：長年來不停入山原來只為追尋一個桃花源，先生的意見不過提醒我這是一種避世情懷，是我自視清高，鄙棄消費至上的原生社會。然而我至深的渴望，是與這真實的世界緊密連結啊！

天亮了，晨光斜斜穿越木桌，打在瓦拉米山屋上。有阿桑起床了，隱隱約約的人聲揭開塵世的序幕。

自少年就開始的山行，一路走到了這裡，中年回望，嘩啦啦的歲月、關係的深化、思想的流變，盡混融其間，這是多麼美的生命風景。

「為什麼喜歡爬山呢？」到登山口來接我們的朋友興起一問。

「因為可以更認識自己。」我把背包卸下，沒太多思考就回答了。

無人知曉，我這樣救回了我自己。與伴侶的關係、與世界的關係、與自己的關係。 （下）

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