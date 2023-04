那晚醒來,迷迷糊糊中習慣性地拿起手機 ,一看不到四點,正準備放下手機再睡,突然手機上方出現一提示:收到一條來自於芝加哥 艾米莉的短信。這個時間點,萬籟俱靜,芝加哥的艾米莉怎麼會發信息?難不成有大事?我瞬間睡意全無,打開艾米莉的短信:「素,你好,還記得我嗎?」「記得,你幫忙做過房屋貸款 。」「是我,你的記性真好!」

緊接著電話響了,是艾米莉打來的。為了不吵醒家人,我趕緊設置了靜音,並沒有接電話。我心裡疑惑起來。這個艾米莉只見過一面,不是特別熟,只是偶爾有一些聯繫,充其量我只是她的一個客戶。既然已經聯繫上了,為何不發短信說明緣由,非要在凌晨四點打電話?

我決定一切等到天亮再議,於是關閉手機,沉沉睡去。

再次醒來時,天光大亮。打開手機,艾米莉的信息隨即而來,「有件事情想請你幫忙,可以嗎?」「什麼事?」我問。「麻煩你在電報裡幫忙找一個叫做Give_else的人,他把我刪了,我查不到他的信息。」我停頓片刻,頗覺不可思議。刪不刪與查找信息有關係嗎?怎麼可能她查不到反而我能查到?我猜測此人可能是艾米莉的客戶,兩人有財務糾紛,欠了艾米莉的錢玩起了失蹤?我無意介入他人的財務糾紛裡,決定暫且擱置,未予回覆。

晨練完畢,再次查看手機,又是艾米莉的短信,「怎麼,不方便幫忙啊?我很急。」我不好意思直接拒絕,便藉故說不知如何查詢。艾米莉告訴我:「點擊右上方查詢鍵,輸入Give_else,就會出來信息,你只要截屏發給我就可以了。」

我心裡隱隱覺得事有蹊蹺,沒有立刻幫忙查詢。先去洗漱、做早餐,邊做邊琢磨此事。期間抽空查看一下手機,艾米莉催促的信息一條接一條,鋪天蓋地而來。

那個早晨,我一直拖延推脫,希望艾米莉知難而退。怎奈她鍥而不捨,最後我實在不堪其擾,心想幫她查一下,又奈我如何?於是,在訊息軟件裡輸入Give_else,很快出來幾條信息。一一查看,無甚稀奇。正準備截屏之際,最後一條信息攫住了我的注意力,一條來自於訊息軟件的短信如此說:「login code: xxxxx. Do not give this code to anyone, even if they say they are from telegram。」

我頓然明白,所謂的查詢Give_else只是幌子,實則是要套取我的帳號和密碼。原來凌晨驚鴻,是上演了一齣網絡詐騙劇。轉念一想,既然是驚鴻一劇,何不演到劇終?於是,我截屏並隱藏最後一條信息,只保留上面幾條信息發給艾米莉。艾米莉迅即回覆:「我需要全部搜索信息。請把搜索結果全部截屏發給我。」

「這就是查到的所有信息呀!」我開始裝糊塗。

艾米莉理直氣壯地反駁我:「你這不是全部截屏。我需要全部截屏。」

我更加理直氣壯地回覆:「是的,我隱藏了最後一條,那一條與你要查詢的Give_else無關,是我帳號的輸入密碼。你沒有必要知道!」

我一點擊出去,幾乎與此同時,剎那間艾米莉如風一樣倏忽而逝,所有的對話也被抹殺得片甲不留,消失得無影無蹤。這速度,這操作,堪比《聊齋》裡瞬息萬變的妖魔鬼怪,來去如風。幸虧有截屏,還可以還原一些彼時的真實情況。這一幕凌晨驚鴻劇的背後,究竟隱藏著什麼樣的陰謀和騙局,就不得而知了。(寄自紐約)