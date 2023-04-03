那晚醒來，迷迷糊糊中習慣性地拿起手機 ，一看不到四點，正準備放下手機再睡，突然手機上方出現一提示：收到一條來自於芝加哥 艾米莉的短信。這個時間點，萬籟俱靜，芝加哥的艾米莉怎麼會發信息？難不成有大事？我瞬間睡意全無，打開艾米莉的短信：「素，你好，還記得我嗎？」「記得，你幫忙做過房屋貸款 。」「是我，你的記性真好！」

緊接著電話響了，是艾米莉打來的。為了不吵醒家人，我趕緊設置了靜音，並沒有接電話。我心裡疑惑起來。這個艾米莉只見過一面，不是特別熟，只是偶爾有一些聯繫，充其量我只是她的一個客戶。既然已經聯繫上了，為何不發短信說明緣由，非要在凌晨四點打電話？

我決定一切等到天亮再議，於是關閉手機，沉沉睡去。

再次醒來時，天光大亮。打開手機，艾米莉的信息隨即而來，「有件事情想請你幫忙，可以嗎？」「什麼事？」我問。「麻煩你在電報裡幫忙找一個叫做Give_else的人，他把我刪了，我查不到他的信息。」我停頓片刻，頗覺不可思議。刪不刪與查找信息有關係嗎？怎麼可能她查不到反而我能查到？我猜測此人可能是艾米莉的客戶，兩人有財務糾紛，欠了艾米莉的錢玩起了失蹤？我無意介入他人的財務糾紛裡，決定暫且擱置，未予回覆。

晨練完畢，再次查看手機，又是艾米莉的短信，「怎麼，不方便幫忙啊？我很急。」我不好意思直接拒絕，便藉故說不知如何查詢。艾米莉告訴我：「點擊右上方查詢鍵，輸入Give_else，就會出來信息，你只要截屏發給我就可以了。」

我心裡隱隱覺得事有蹊蹺，沒有立刻幫忙查詢。先去洗漱、做早餐，邊做邊琢磨此事。期間抽空查看一下手機，艾米莉催促的信息一條接一條，鋪天蓋地而來。

那個早晨，我一直拖延推脫，希望艾米莉知難而退。怎奈她鍥而不捨，最後我實在不堪其擾，心想幫她查一下，又奈我如何？於是，在訊息軟件裡輸入Give_else，很快出來幾條信息。一一查看，無甚稀奇。正準備截屏之際，最後一條信息攫住了我的注意力，一條來自於訊息軟件的短信如此說：「login code: xxxxx. Do not give this code to anyone, even if they say they are from telegram。」

我頓然明白，所謂的查詢Give_else只是幌子，實則是要套取我的帳號和密碼。原來凌晨驚鴻，是上演了一齣網絡詐騙劇。轉念一想，既然是驚鴻一劇，何不演到劇終？於是，我截屏並隱藏最後一條信息，只保留上面幾條信息發給艾米莉。艾米莉迅即回覆：「我需要全部搜索信息。請把搜索結果全部截屏發給我。」

「這就是查到的所有信息呀！」我開始裝糊塗。

艾米莉理直氣壯地反駁我：「你這不是全部截屏。我需要全部截屏。」

我更加理直氣壯地回覆：「是的，我隱藏了最後一條，那一條與你要查詢的Give_else無關，是我帳號的輸入密碼。你沒有必要知道！」

我一點擊出去，幾乎與此同時，剎那間艾米莉如風一樣倏忽而逝，所有的對話也被抹殺得片甲不留，消失得無影無蹤。這速度，這操作，堪比《聊齋》裡瞬息萬變的妖魔鬼怪，來去如風。幸虧有截屏，還可以還原一些彼時的真實情況。這一幕凌晨驚鴻劇的背後，究竟隱藏著什麼樣的陰謀和騙局，就不得而知了。（寄自紐約）