美國最早最大批的移民是英國搬遷過來的，不知道是不是因為這原因，愛搬家成為美國人的一大特色，哪兒生活好，就往哪裡去。歷史上更有開發西部的大遷徙，如今美國仍然是世界上流動性最強的國家之一，美國人一生平均搬家十一次。美國人說，愛搬家正體現了人們居住的自由。

中國人傳統上則有著濃厚的家族地域觀念，強調安土重遷。如今也改變了，越來越多中國人離鄉背井到世界各地追求更美好的新生活，適應了「此心安處是吾鄉」，無所謂「世代居住某處」，而是「逐水草而居」。

留學生 出國的第一間學校，許多是因為拿到I-20入學念個碩士，後又擇良木而棲，得到一份安身立命的工作好比豐美的水草。初來美國時，搬家特別頻繁，隔一陣子就要變換生活軌道，朋友無法永遠相聚，只好看淡所有的離別。一本地址簿上的通訊錄寫寫又刪刪，很多人最後就這樣失聯了。

留學生搬家時不必請搬家公司，都是同學間一聲吆喝就一起來幫忙。有一次幫姓張的朋友搬家，大家一起喊著「一、二、三」，然後一起出力把家具抬上車。張家四歲小女孩跑過來說：「叔叔，三後面是四，我告訴你們好幾次，你們怎麼還不會？」

搬家理由有千百種。單身時提著兩口大箱子說走就走，可以為房租便宜十元而搬家；可以因為同學沒有室友而搬家；可以突然想到中國人多的地方，買中國菜方便一點而搬家。結婚後，更常為孩子學校好壞而孟母三遷。一位朋友家的孩子才小學四年級，已經換了九個學校。來來去去，人人都是過客，好不容易用心交了一些朋友，轉眼又要分離，不是你搬家就是對方搬家，這一搬又不知何時再見。

美國人搬家太頻繁，所有付帳單的信封、訂雜誌書報的名條上面都有著這麼一行：「你現在所寫的地址是新的嗎？最近搬家了嗎？請別忘了通知我們！」

老中常用住的地方來衡量一個人的成就，有人是賺了錢搬大一點房子，有的人則是不得不搬給別人看，或一個地方住久住髒了擠了，不得不換一間。有被迫、有自願的，累積起來的搬家次數還真不少。最近又有許多朋友退休 大搬遷，有的搬到天氣好一點的地方，有的由大房子搬進簡單公寓，只要靠近孩子孫子近一點就好。

搬家不只是遷徙的過程，也意味著告別過去，展開一段新旅程。很多物件充滿了回憶，整理東西時總滿心感慨，每搬家一次，總免不了丟棄好多記憶，還有一長串被淡忘的名字。也不明白為什麼丁點大的一個房子居然能藏那麼多東西，搬家前，瘋狂地斷捨離，搬到新家後，又瘋狂地買、買、買。

美國人愛搬家，有的甚至一直在路上。電影 《游牧人生》（Nomadland）中的女主角，選擇將簡陋的家當搬上了廂型車，一邊打工、一邊過著公路生活，算是隨時在搬家。她在路上和許多和她一樣的人相遇、相識，彼此幫助，締結了友誼，又各自走上不同的路。每人都有不同故事，追求不一樣的移動人生。（寄自加州）