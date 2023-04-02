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婦道之事

凌嵐
陳佳蕙∕圖
陳佳蕙∕圖

1983年美國太空總署首次將女宇航員送入太空生活一星期。這個承擔歷史使命的女宇航員是薩麗．賴德（Sally Ride），她成為美國航空史上第一個進入太空的女性。NASA為女宇航員的需要頗費了一番心思——他們準備了一百個衛生棉條，還有化妝品。太空艙的載重和空間極其有限，可以說是到了分毫必較的地步。這一百個衛生棉條顯然是多得不能再多了。薩麗．賴德告訴太空總署，十根棉條足以應付，化妝品就大可不必啦。

這一百根棉條的軼事，那時是當作宇航飛行的花邊來報導，並沒有引起公眾注意。那個年代，無論中西社會，女性的生理知識和常識包括月經和月經用品，在媒體上都屬於羞羞之事，記者和聽眾會知趣地避免公開談論。這種避諱，當然也就導致男性對女性生理的純潔無知，無知到憨傻的地步，堂堂的美國宇航局太空署竟然會為女宇航員為期一星期的太空行，準備一百根衛生棉條！太空總署的傻直男們不懂卻迷之自信，為什麼不問一下自家的妻子姊妹，女人一次月經到底要用多少個衛生棉條呢？一百根棉條夠用一年了。更搞笑的是，薩麗．賴德拒絕了這許多根棉條後，太空署強調：我們不過是為了安全才送這麼多棉條的。

這個舊聞去年被美國喜劇演員瑪薩．貝爾斯基（Marcia Belsky）鉤沉，還編成了歌，在網上爆紅。今年三月的國際勞動婦女節，這首歌再次傳唱，瑪薩．貝爾斯基在採訪時說，NASA說「為了安全」是什麼意思？難道這些多餘的棉條是防止經血從女人的耳朵裡眼睛裡流出來？這些太空宇航工程師們在中學學過生理常識嗎？

月經的迷思和恥感，跟女性的社會地位一樣，經歷了多少世紀才走到陽光下。月經在中文話語中也一直是避諱，中國各地有種種指代它的黑話，比如在北京，它被稱作「大姨媽」，衛生棉紙巾叫作「姨媽紙」。記憶中衛生棉條在國內首次引進是在上世紀八○年代中期，其品牌Tampax音譯成「丹碧絲」。我至今記得丹碧絲的電視廣告——兩位麗人在泳池邊談天說地，其中一個邀請另外一個下水游泳，對方推脫，說「最近身體不方便」。邀請者說這好解決，從精緻的提包裡掏出一根粉色的小棍，兩三寸許，「有了它可以得自由。」最後一個鏡頭是兩個麗人出現在碧波蕩漾間自在擊水。廣告全程沒有提一句月經二字，好像只有避開這個詞才能優雅地談論它。我初中時讀小說集《重放的鮮花》，其中有一篇〈楊婦道〉，題目來自男主角的綽號，他私藏糧食，對外說藏的不過是「婦道人家的東西」，生產隊長聽到這個詞也就不好追問，自動止步。我當時不明白「婦道人家的東西」是什麼，問媽媽，媽媽跟我解釋，就是女人月經用品，比如紙比如布帶。〈楊婦道〉寫於1950年代，再版是1978年，跟美國宇航局送一百根衛生棉條的時間不過差了幾年。在對待女性的態度上，中美差別還真的不大。

衛生巾和棉條都是後工業化時代的標準產品了，品牌各異但其實大同小異，自從發明以後，多年來沒有太多變化。在這兩個東西發明前的很長時間，女性每一個月裡用什麼來對付兩腿之間流血的尷尬，要避人耳目，要保險不走光，還要價廉實用，衛生乾淨便於攜帶，這些考量都是暗中進行且不能公開談論。古早時代的女人來月經時用什麼？這個問題的答案最近在張愛玲的《異鄉記》中找到。《異鄉記》記錄了作者1946從上海到溫州的旅行，其中有這麼一段：「汽車停下來加煤。我急著要解手，煤棧對過有個茅廁，孤伶伶的一個小茅亭，築在一個土墩上，正對著大路。亭子前面掛著一個半截草簾子。中國人的心理，彷彿有這麼一個簾子，總算是有防嫌的意思……我沒辦法，看那木板搭的座子，被尿淋得稀濕的，也沒法往上坐，只能站著。又剛巧碰到經期，冬天的衣服也特別累贅，我把棉袍與襯裡的絨線馬甲羊毛衫一層層摟上去，竭力托著，同時手裡還拿著別針、棉花，腳踩在搖搖晃晃的兩塊濕漉漉的磚頭上，又怕跌，還得騰出兩個手指來勾住亭子上的細䈼架子。一汽車的人在那裡等著，我又窘，又累，在那茅亭裡掙扎了半天，面無人色地走了下來。」這裡的「別針和棉花」應該就是上上代的上海摩登女性對付大姨媽的用品。女性如廁之困難，半蹲半站，衣服一層層地「摟上去」，手裡還捏著許多物件，在這段中寫得活靈活現。

今年二月加州舉辦的高爾夫球職業賽，是老虎伍茲復出後打得最好的一場球。在場上他得意忘形，給競爭對手賈斯汀．湯瑪斯遞過去一個衛生棉，以此羞辱對方，意思是你打得很差勁，像個弱女子。這個動作被記者拍了視頻。為了這個視頻，伍茲反覆道歉，甚至專門開記者招待會檢討自己不應該拿衛生棉開玩笑。高爾夫球賽是極其男性的活動，用髒話激怒對手是常見的做法，但時代向前，衛生棉所代表的女性生理已經不是玩笑的對象。

薩麗．賴德不僅是宇航業的女性先驅，也是LGBT群體（編注：指非異性戀者）紀念的對象。她是宇航員中第一個公開的同性戀者。2012年她去世後的訃告，公開了她和同性伴侶長達二十七年的相戀相助。2013年歐巴馬總統給她授予「總統自由勳章」，就是由她的伴侶代收的。薩麗．賴德是LGBT群體裡首位頭像被印上美元錢幣上的女性。美國社會對這位飛行先驅的認可，幾乎與社會多元化運動同步，可見婦道之事，並不是小事。（寄自康州）

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