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土地公廟的一日

趙橋

「我家門前有小河，後面有山坡……」這首童謠一直縈繞在我的心頭。我小時候住在台北市近郊的北投，老家前面有磺港溪，後有丹鳯山，旁邊還有個土地公廟福安宮。每逢農曆初一，土地公廟香煙裊裊，鑼鼓咚咚鏘鏘，野台戲登場了。家中大人煩心那一天的耳根不得清靜，孩子們則為即將到來的廟會高興不已。

有些微寒的冬陽早上，歌仔戲班子進駐廟前的水泥戲台，開始準備工作。工作人員忙著架設竹條撐起的布景，調整擴音器及麥克風。有人在戲台旁燒煤球埋鍋造飯，讓團員在演出之前能填飽肚子。「台上一分鐘，台下十年功」，演員在戲台上背台詞，練習走步及熟悉位置，迴轉、抬腿，或拿著道具刀演練，「生」「旦」「丑」角各吊嗓子練唱腔。鄰里的小朋友們則聚集在戲棚後面，好奇地看演員們試穿戲服，描眉畫眼，用髮帶把頭髮紮緊再戴上頭飾和簪釵，為即將走入的戲曲故事做粉墨登場的準備。廣場的一角，一位團員正溫柔地把她的嬰孩抱在懷裡，忘卻了周遭的一切，安撫著哭鬧的嬰兒。孩子在她的懷裡安靜地睡著了，睡得那樣甜，她的嘴角露出了母愛的微笑。

下午三點開演前，戲台前面的長板凳已坐滿了人。正戲之前，先來一段演給神明看的「扮仙戲」，劇碼是玉皇大帝壽誕，諸天官星君去祝賀，也祈求天神降福人間。這天的正戲演的是「岳飛精忠報國」，扮演英雄武將的武生，濃眉大眼，全身盔甲的裝扮，氣宇軒昂地顯露出勇敢頑強的英雄氣概。演到宋高宗一日之內連發十二道金牌，「將在外君命有所不受」的岳飛，悲憤交加，痛心疾首地仰天長嘆：「十年之工，廢於一旦！所得諸郡，一朝全休！」這時全場屏息大氣不敢呼，思緒緊隨劇情跌宕起伏，目光盯著舞台上的一舉一動。

舞台外的廟前則是一片歡樂氣氛，嘈雜的人聲，此起彼落的小販叫賣聲，台上的南管曲調及唱腔，合奏成生動活潑的鄉土音樂饗宴。廟堂上鼎盛的香火和烤玉米、炸蚵嗲、烤香腸的香味摻雜在一起，各種味道撲面而來。小孩們新奇地看著一小杯晶瑩的碎糖倒入轉動的圓滾滾容器，小木棍瞬間捲起了朵朵彩雲般白色、粉紅色的棉花糖，輕輕地舔上一口，綿密的甜美滋味在口中化開。還有一串串閃閃發亮的大紅色鳥梨糖葫蘆，有著清脆的糖衣，咬一口甜中帶酸。旁邊有小販用勺子翻動燒酒螺，螺殼互碰發出清脆悅耳聲。買一份裝在報紙捲筒裡的燒酒螺，吸吮螺中的那一小坨肉，滿嘴是鹹中帶甜的辛辣。兩隻流浪狗搖著尾巴、舌頭不停地在嘴邊溜轉，端坐在香腸攤前，不在意小販和客人玩骰子賭香腸的吆喝聲，眼巴巴地乞求人們可以賞給牠們一條香腸。

入夜後，燈火通明，人潮更多了。熟悉的歌仔戲配樂聲再度揚起，晚上的大戲《梁山伯與祝英台》開鑼了。台下不少是攜老扶幼全家到場觀賞，演員們則賣力演出，將最好的內容呈現給觀眾。有人為了找觀戲的最佳視野，爬上廟旁的老榕樹。舞台上及人群的喧鬧打破了夜的寧靜。

小朋友圍著新加入的地攤「撈金魚」，五毛錢買個紙網撈魚，紙網老是被活蹦亂跳的魚弄破，好不容易撈到一條放入碗內，小小的心靈滿足了成就感。丟圈圈套獎品的小販看來有些不悅，抱怨著說：「了錢啦！」（台語「賠錢」之意），看著一位丟圈圈高手抱走了不少戰利品。

台上的戲劇進入尾聲的高潮，梁山伯被逼死，祝英台到墓前哭祭，突然天地變色，墳墓崩裂，祝英台投墓殉情；兩人化成一對彩蝶，永不分離。看戲的人為淒美的愛情故事而濕潤了眼眶，隨即看到兩位劇團的可愛幼童扮演那對彩蝶在台上翩然起舞，又不禁露出了笑容，忽悲又忽喜。戲落幕了，全體團員鞠躬謝幕。

夜幕低垂了，廟前小廣場燈光漸昏暗，薄薄的寒煙升起，朦朧的人影忙著收拾退場。當戲班的卡車揚塵而去時，便是曲終人散地揮手告別「人生如戲，戲如人生」的一天。四周又復歸於平靜，冷峻的月光從樹梢上傾灑而下，閃爍的寒夜街燈顯得分外孤寂。家家閉戶熄燈，沉靜的街尾傳來狺狺的狗吠，夾雜著一聲聲熟悉又蒼涼的「燒肉粽」叫賣聲，使人戀慕著不久前的廟會喧譁熱鬧的景象。（寄自紐約）

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