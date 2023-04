吳孟芸∕圖

我一直對心理學非常感興趣,好奇人在什麼情況下會做出什麼不可思議的事。對於社會新聞中的謀殺事件,我特別想追蹤其來龍去脈,探索凶嫌的心理及背景。如果凶手能被繩之以法,那就大快人心,可惜經常有錯綜複雜多年未解的懸案,因此有電視節目《未解之謎》(Unresolved Mysteries)的播出;也有因證人錯認,把無辜者關進監牢數十年的冤案,因此有冤案救援組織「無辜計畫」(Innocence Project)的成立。而在冗長的庭審中,就算罪證確鑿,犯案者的律師也會以精神失常為由替他們脫罪。看到惡狠詭詐的凶嫌逃於法外,心裡難免憤憤不平。

而在懸疑電影 和推理小說 中,總能把罪案查個水落石出,壞人得懲罰,好人受信任,它們常能緩解我心中的忿忿不平。《後窗》(Rear Window)是希區考克於1954年執導的電影,敘述一個攝影記者,因腿部骨折不得不在紐約公寓裡休養。百無聊賴中,他開始透過後窗觀察對面公寓各層住戶的生活,發覺其中一戶珠寶推銷員和他太太之間頗有問題,進而懷疑他殺死了妻子。電影是根據1942年 Cornell Woolrich寫的短篇故事〈It Had to Be Murder〉改編,而Woolrich又是從1894年H.G. Wells寫的〈Through a Window〉,得到從窗口窺看外面世界的靈感。

《後窗》的吸引力經年不衰,到了1998年,好萊塢又推出了新版《後窗》,由1995年因騎馬意外而導致癱瘓、演過超人的Christopher Reeve主演,更增加了真實刺激感。他飾演一名四肢癱瘓的建築師,終日坐輪椅,只有藉偷窺鄰居來打發無聊的生活,他也是懷疑鄰居殺妻。

2018年1月出版的小說《後窗的女人》(The Woman in the Window),一出版就榮登《紐約時報 》暢銷榜,隨即2021年被拍成同名電影。講述一名兒童心理醫生,獨自住在曼哈頓,因患有懼曠症(Agoraphobia)而無法出門,只能從二樓的窗戶偷窺對面的鄰居。某天晚上,當她習慣性望向窗外時,卻意外目睹了殘忍的罪行。她報警後,警方不但不相信,反而質疑她的精神狀態,讓她更加沮喪氣餒,然後神祕的事接二連三地發生……。

以上提及的幾個從窗戶偷窺鄰居犯案的推理電影及小說,情節緊張刺激,結局都大快人心,凶嫌終被逮捕。而劇作家Diane Weipert在現實生活中從窗戶窺看鄰居的生活,内容就完全不同,結局感人肺腑、發人深省。2020年贏得奧斯卡 最佳真人短片獎的《鄰居的窗戶》(The Neighbors’ Window),就是改編自她的真實故事。短片講述一對夫妻因為家事、孩子而忙得團團轉的同時,看到對面鄰居,一對年輕男女恩愛甜蜜,經常上演春宮戲,毫不遮掩。後來那位年輕男子的頭髮漸漸掉光,終日臥床,女的則經常獨坐哭泣。再後來,年輕男子病亡,遺體被抬走時,女主角趕緊跑到樓下,向年輕女子致意。聊了之後,才知道年輕男女竟然也常向她家這邊窺看,羨慕女主角熱鬧的家庭生活。看了此片,讓人更珍惜自己所擁有的。

我也常從後窗向外窺看,可惜偷窺不到鄰居的生活,無法親自經歷驚悚的《後窗》情節。我能看到的只是天空一角,老樹兩株和花叢幾許,但不禁想起大名鼎鼎的神探福爾摩斯在《海軍協約》(The Naval Treaty)中說的幾句話:

「天下事沒有比宗教更需要推理法則的了。……按照推理法則,據我看來,我們對上帝仁慈的最高信仰,就是寄託於鮮花之中。因為一切其他的東西,都是為了生存的需要,而花朵迥然不同,它的香氣和它的色澤都是生命的點綴,而不是生存的條件。只有仁慈才能產生這些不凡的品格。所以我再說一遍,人類在鮮花中寄託著巨大的希望。」

沒想到一朵小花卻能讓大神探在辦案百忙中駐足,細細體悟推理的真諦。我透過電視、電腦的視窗,渴望探究現實或虛構世界中人類的複雜心理。透過我住屋的後窗,則能看到鮮艷美麗的春花,香氣四溢,體會到造物主的愛,心裡油然升起光明的希望。(寄自紐約)