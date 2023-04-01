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後窗的祕密

瑀瑩（3月&4月徵文：迷上推理）
吳孟芸∕圖
吳孟芸∕圖

我一直對心理學非常感興趣，好奇人在什麼情況下會做出什麼不可思議的事。對於社會新聞中的謀殺事件，我特別想追蹤其來龍去脈，探索凶嫌的心理及背景。如果凶手能被繩之以法，那就大快人心，可惜經常有錯綜複雜多年未解的懸案，因此有電視節目《未解之謎》（Unresolved Mysteries）的播出；也有因證人錯認，把無辜者關進監牢數十年的冤案，因此有冤案救援組織「無辜計畫」（Innocence Project）的成立。而在冗長的庭審中，就算罪證確鑿，犯案者的律師也會以精神失常為由替他們脫罪。看到惡狠詭詐的凶嫌逃於法外，心裡難免憤憤不平。

而在懸疑電影和推理小說中，總能把罪案查個水落石出，壞人得懲罰，好人受信任，它們常能緩解我心中的忿忿不平。《後窗》（Rear Window）是希區考克於1954年執導的電影，敘述一個攝影記者，因腿部骨折不得不在紐約公寓裡休養。百無聊賴中，他開始透過後窗觀察對面公寓各層住戶的生活，發覺其中一戶珠寶推銷員和他太太之間頗有問題，進而懷疑他殺死了妻子。電影是根據1942年 Cornell Woolrich寫的短篇故事〈It Had to Be Murder〉改編，而Woolrich又是從1894年H.G. Wells寫的〈Through a Window〉，得到從窗口窺看外面世界的靈感。

《後窗》的吸引力經年不衰，到了1998年，好萊塢又推出了新版《後窗》，由1995年因騎馬意外而導致癱瘓、演過超人的Christopher Reeve主演，更增加了真實刺激感。他飾演一名四肢癱瘓的建築師，終日坐輪椅，只有藉偷窺鄰居來打發無聊的生活，他也是懷疑鄰居殺妻。

2018年1月出版的小說《後窗的女人》（The Woman in the Window），一出版就榮登《紐約時報》暢銷榜，隨即2021年被拍成同名電影。講述一名兒童心理醫生，獨自住在曼哈頓，因患有懼曠症（Agoraphobia）而無法出門，只能從二樓的窗戶偷窺對面的鄰居。某天晚上，當她習慣性望向窗外時，卻意外目睹了殘忍的罪行。她報警後，警方不但不相信，反而質疑她的精神狀態，讓她更加沮喪氣餒，然後神祕的事接二連三地發生……。

以上提及的幾個從窗戶偷窺鄰居犯案的推理電影及小說，情節緊張刺激，結局都大快人心，凶嫌終被逮捕。而劇作家Diane Weipert在現實生活中從窗戶窺看鄰居的生活，内容就完全不同，結局感人肺腑、發人深省。2020年贏得奧斯卡 最佳真人短片獎的《鄰居的窗戶》（The Neighbors’ Window），就是改編自她的真實故事。短片講述一對夫妻因為家事、孩子而忙得團團轉的同時，看到對面鄰居，一對年輕男女恩愛甜蜜，經常上演春宮戲，毫不遮掩。後來那位年輕男子的頭髮漸漸掉光，終日臥床，女的則經常獨坐哭泣。再後來，年輕男子病亡，遺體被抬走時，女主角趕緊跑到樓下，向年輕女子致意。聊了之後，才知道年輕男女竟然也常向她家這邊窺看，羨慕女主角熱鬧的家庭生活。看了此片，讓人更珍惜自己所擁有的。

我也常從後窗向外窺看，可惜偷窺不到鄰居的生活，無法親自經歷驚悚的《後窗》情節。我能看到的只是天空一角，老樹兩株和花叢幾許，但不禁想起大名鼎鼎的神探福爾摩斯在《海軍協約》（The Naval Treaty）中說的幾句話：

「天下事沒有比宗教更需要推理法則的了。……按照推理法則，據我看來，我們對上帝仁慈的最高信仰，就是寄託於鮮花之中。因為一切其他的東西，都是為了生存的需要，而花朵迥然不同，它的香氣和它的色澤都是生命的點綴，而不是生存的條件。只有仁慈才能產生這些不凡的品格。所以我再說一遍，人類在鮮花中寄託著巨大的希望。」

沒想到一朵小花卻能讓大神探在辦案百忙中駐足，細細體悟推理的真諦。我透過電視、電腦的視窗，渴望探究現實或虛構世界中人類的複雜心理。透過我住屋的後窗，則能看到鮮艷美麗的春花，香氣四溢，體會到造物主的愛，心裡油然升起光明的希望。（寄自紐約）

電影 小說 紐約時報

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