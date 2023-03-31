當聽到朋友們談起，在院子裡種花種菜，而且這些植物都輕易地茁壯生長，我羨慕不已。我的院子光禿禿的，什麼也種不了，因為每天都有一幫搗蛋鬼光臨。

這不，最近我在院子裡種的五棵驅蚊草，長得可愛喜人，可是現在它們蔫頭耷腦地躺在地上。地面也坑坑窪窪的，一塌糊塗。不用說，肯定是松鼠們搗亂的。松鼠們不僅啃吃、挖掘花草，還在地上到處打洞，我真擔心有一天地面，甚至房屋會塌陷下去。

奇怪，有好幾天沒看到松鼠出沒了。噢，原來飛來一隻老鷹。老鷹張開黑色大翼，無聲無息地在我家周圍飛來飛去巡視，翩然降落在樹梢或屋頂，粗啞的嗓門大叫一聲，松鼠們便嚇得逃之夭夭。

於是我趕快從花圃買了各種菜苗種下。綠油油的菜苗長成灌木、開花、結果，蜜蜂嗡嗡，蝴蝶飛舞。等到秋天，我後院裡的番茄、辣椒、茄子、黃瓜在枝頭懸掛，像五彩的風鈴，風起時，一起隨風搖擺，跳起迪斯可。

這樣的好時光過了兩年。兩年後，老鷹飛走了，松鼠又回來了。

我從商店買來眼睛會轉動的兩隻假老鷹，懸掛屋簷。可是聰明的松鼠一會兒就識別了真偽，在我的後院裡大搖大擺地搞破壞，那些可憐的菜苗統統被連根拔起、撕爛，令我恨得牙癢癢地。

生長多年的柿子樹，第一次冒出小小的青果子，終於結果了。我看著在樹枝上追逐嬉戲的兩隻松鼠，心想，你們能搗壞我的菜苗，還能搗壞一棵大樹嗎？

一天我在屋裡站在窗前，觀看那些青橄欖般可人的小柿子。只見一隻松鼠從樹幹一溜煙竄上了樹，爬到一根分枝，兩隻後爪牢牢抓住樹枝，伸展身體，用兩隻前爪去抓柿子。我大喊「嘿，滾開！」並連連敲打窗玻璃。牠圓溜溜的眼睛瞄了我一眼，抱著青果子，撐開蓬鬆的長尾巴，像傘兵一樣降落到地面。等我跑到後院，牠早已不見蹤影了。

就這樣，白天黑夜、明裡暗裡，一樹的青澀小柿子，被松鼠們洗劫一空。

據說，青柿子和乾柿子是松鼠們最喜歡的食物。連續兩年，貪婪的松鼠沒有給我留下一顆柿子。

今年，松鼠們卻沒有再偷柿子，也許牠們吃得太多而厭倦了，也許牠們的洞裡已柿滿為患了。我的柿樹才得以首次掛滿黃燦燦的柿子。

不久前，一位朋友告訴我，松鼠害怕水仙花。我於是在院子裡撒滿水仙花種。想像著春暖花開時，滿園的黃色、白色、紫色水仙花風中搖曳，我洋洋得意地想像著「小小水仙花王國」，頭像花冠一樣搖晃著。狡猾的松鼠們，看你們還能往哪裡藏。可是望著已被掏空的地面，又不禁懷疑，我的水仙花能成活嗎？

如湯姆貓和傑利鼠那樣，我與松鼠鬥智。我能鬥得過小松鼠嗎？（寄自加州 ）