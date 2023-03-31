我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯微小型企業紓困 最高2.5萬 5月20日截止申請

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

與松鼠鬥智

潘莉

當聽到朋友們談起，在院子裡種花種菜，而且這些植物都輕易地茁壯生長，我羨慕不已。我的院子光禿禿的，什麼也種不了，因為每天都有一幫搗蛋鬼光臨。

這不，最近我在院子裡種的五棵驅蚊草，長得可愛喜人，可是現在它們蔫頭耷腦地躺在地上。地面也坑坑窪窪的，一塌糊塗。不用說，肯定是松鼠們搗亂的。松鼠們不僅啃吃、挖掘花草，還在地上到處打洞，我真擔心有一天地面，甚至房屋會塌陷下去。

奇怪，有好幾天沒看到松鼠出沒了。噢，原來飛來一隻老鷹。老鷹張開黑色大翼，無聲無息地在我家周圍飛來飛去巡視，翩然降落在樹梢或屋頂，粗啞的嗓門大叫一聲，松鼠們便嚇得逃之夭夭。

於是我趕快從花圃買了各種菜苗種下。綠油油的菜苗長成灌木、開花、結果，蜜蜂嗡嗡，蝴蝶飛舞。等到秋天，我後院裡的番茄、辣椒、茄子、黃瓜在枝頭懸掛，像五彩的風鈴，風起時，一起隨風搖擺，跳起迪斯可。

這樣的好時光過了兩年。兩年後，老鷹飛走了，松鼠又回來了。

我從商店買來眼睛會轉動的兩隻假老鷹，懸掛屋簷。可是聰明的松鼠一會兒就識別了真偽，在我的後院裡大搖大擺地搞破壞，那些可憐的菜苗統統被連根拔起、撕爛，令我恨得牙癢癢地。

生長多年的柿子樹，第一次冒出小小的青果子，終於結果了。我看著在樹枝上追逐嬉戲的兩隻松鼠，心想，你們能搗壞我的菜苗，還能搗壞一棵大樹嗎？

一天我在屋裡站在窗前，觀看那些青橄欖般可人的小柿子。只見一隻松鼠從樹幹一溜煙竄上了樹，爬到一根分枝，兩隻後爪牢牢抓住樹枝，伸展身體，用兩隻前爪去抓柿子。我大喊「嘿，滾開！」並連連敲打窗玻璃。牠圓溜溜的眼睛瞄了我一眼，抱著青果子，撐開蓬鬆的長尾巴，像傘兵一樣降落到地面。等我跑到後院，牠早已不見蹤影了。

就這樣，白天黑夜、明裡暗裡，一樹的青澀小柿子，被松鼠們洗劫一空。

據說，青柿子和乾柿子是松鼠們最喜歡的食物。連續兩年，貪婪的松鼠沒有給我留下一顆柿子。

今年，松鼠們卻沒有再偷柿子，也許牠們吃得太多而厭倦了，也許牠們的洞裡已柿滿為患了。我的柿樹才得以首次掛滿黃燦燦的柿子。

不久前，一位朋友告訴我，松鼠害怕水仙花。我於是在院子裡撒滿水仙花種。想像著春暖花開時，滿園的黃色、白色、紫色水仙花風中搖曳，我洋洋得意地想像著「小小水仙花王國」，頭像花冠一樣搖晃著。狡猾的松鼠們，看你們還能往哪裡藏。可是望著已被掏空的地面，又不禁懷疑，我的水仙花能成活嗎？

如湯姆貓和傑利鼠那樣，我與松鼠鬥智。我能鬥得過小松鼠嗎？（寄自加州

加州

上一則

也談房車生活

下一則

心頭的珠串門簾

延伸閱讀

NBA／勇士客場10連敗平火箭紀錄 柯爾：相信好事快發生

NBA／勇士客場10連敗平火箭紀錄 柯爾：相信好事快發生
NBA／4年6800萬元 老鷹提前綁定主力神射手

NBA／4年6800萬元 老鷹提前綁定主力神射手
機率僅十萬分之一 幸運男在後院目擊「白色松鼠」餵堅果不怕生

機率僅十萬分之一 幸運男在後院目擊「白色松鼠」餵堅果不怕生
場邊人語／老鷹教練 挑戰連連

場邊人語／老鷹教練 挑戰連連

熱門新聞

清高宗（乾隆）皇帝。圖：pixabay

中國皇帝為「高風險行業」 學者盤點逾90人非正常死亡

2023-03-24 13:54
黛安∕圖

真心換絕情（上）

2023-03-27 02:02
黛安∕圖

真心換絕情（下）

2023-03-28 02:02
作家張良澤在台南歸仁港墘農場參加催生台灣文學國家園區設立活動。(記者修瑞瑩／攝影)

台灣人太愛吃？作家張良澤：台灣不能只有吃像豬一樣

2023-03-28 07:00

回憶美好卻讓人悲傷

2023-03-26 02:00

解開歷史的懸疑

2023-03-25 02:02

超人氣

更多 >
川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案

川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案
紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」

紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」
美軍2架黑鷹直升機訓練時相撞墜毀 9成員全罹難

美軍2架黑鷹直升機訓練時相撞墜毀 9成員全罹難
馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話
中國移民偷渡入美人數新高 靠社群媒體當指南

中國移民偷渡入美人數新高 靠社群媒體當指南