街邊的烤爐烤紅薯。（笑言∕提供）

一個生活在異國他鄉的人，對故土最具體的懷念莫過於飯菜。不一定是珍饈美味，也不一定人人都喜歡，只是自己從小吃慣的那種味道。

年輕時在國內，冬天的街邊常有人擺一個大汽油桶改裝成的火爐賣烤紅薯。還未近前，濃烈的焦香味就撲面而來。紅薯這東西，不同地方有不同叫法，有的叫番薯，有的叫地瓜，而在我的家鄉就叫紅薯，因為它的外皮是暗紅色的。加拿大超市還有一種細小的紫皮品種，不那麼甜但很密實，稱作紫薯。

街邊烤紅薯比在家裡烤香甜，這不是錯覺而是烤爐的功勞。改裝烤爐的人是個天才，廢物利用妙到毫巔。大油桶下部砌出一個圓桶形爐膛燒炭火，也有燒蜂窩煤的，靠上的一圈臺階放紅薯。桶頂開口加蓋，以便火鉗伸進去加煤以及取放和翻動紅薯。而烤熟的紅薯則放在桶頂的鐵皮上，既保溫，又是最好的展示。

家鄉的紅薯皮紅瓤黃，口感甜糯；但就像去菜市場一樣，再好的菜顧客們仍然免不了要挑揀一番。精明的攤主總是在烤爐頂蓋上擺幾隻形狀和顏色各不相同的紅薯，有胖乎乎的、也有兩頭尖的、還有彎著腰的。圍在爐邊的買者以年輕女孩為多，很多小情侶也經常光顧。面對外焦裡嫩流著焦褐色濃稠液汁的紅薯，任誰都難以抗拒那巨大的誘惑，忍不住咽口水。

曾經聽到排在前面的女孩艱難地說：你別再給我買了，我都吃胖了！隨行的男孩笑著說：沒的事，想吃就吃嘛！攤主則不失時機地推銷道：你們是要吃甜的還是面的，還是要水大的？所謂「面」是家鄉的表達方式，形容吃起來比較乾噎，但有人就喜歡那種綿密的甜膩。哪種紅薯更受歡迎因人而異，還真沒定論。

棘手的事情我們通常形容為燙手山芋，英文中也有相應的說法叫燙土豆（Hot Potato），其實應該叫烤紅薯，因為它更有群眾基礎。離開烤爐，男孩女孩手中各捧一隻滾燙的紅薯。女孩手中的是細溜溜的，男孩手中的是圓滾滾的。他們捧著烤紅薯在雙手間不停地倒來倒去，嘴裡喊著燙，手都顧不上拉了，兩個人甜蜜得彷彿兩隻烤紅薯。

買一個烤紅薯，手暖、嘴暖、全身暖，最適合邊走邊吃。街邊的烤紅薯與冬天形成一道絕美的風景，那一個個動畫般鮮活的場景至今還留在我記憶深處。有時也在家裡烤紅薯，但家裡的烤紅薯的確沒法跟大油桶烤出來的比，因為家裡的爐子烤不出紅薯表面的那一層焦褐粘稠的硬層。那像是一層糖漿，最是香甜可口。大油桶烤的紅薯可以在裡面長時間加熱，只要還沒賣出去，就一直焖在爐子裡面，焖得非常透、非常軟，澱粉分解為麥芽糖，隨著水分流失，糖分愈加濃縮，甜度自然更高。這是一般家庭爐灶難以做到的。

紅薯是一種接地氣的、介於主食與零食之間的食物。可以烤著吃、也可以蒸著或煮著吃，還可以煮在粥裡做成紅薯稀飯。從營養學的角度看，不論怎麼烹飪，一個紅薯所產生的熱量是相同的。紅薯富含膳食纖維，能潤腸通便，吃下去還能增加飽腹感，因此被當作很好的減肥食物，但是它畢竟跟土豆差不多，也有相當多的熱量，吃多了一樣會胖。而且吃得太多，肚子裡產氣太多，會不時製造局部空氣污染。

紅薯這東西，在加拿大叫Sweet Potato。每當秋末冬初新紅薯上市時，我總要去買上一些。加拿大爐子的烤箱很大，如果烤得時間足夠長，也會「出糖」焖出焦汁。坐在一旁讀書，甚至還能聽到烤出焦汁的嗞嗞聲。唯一不好的地方是，冬天不便開門窗，儘管開足油煙機，緊閉房間門，樓上樓下還是會充滿驚天動地的烤紅薯味。

烤紅薯非常簡單。洗净紅薯，不包鋁箔，直接放入烤箱，溫度設定在華氏400度，烤一個小時即可。關火後最好再焖一會兒，端出來就是軟軟的、焦焦的、香香的、甜甜的烤紅薯。趁熱手忙腳亂地吃下，果然心滿意足，覺得生活好奢侈，沒有了年輕時摸摸口袋、看看烤紅薯的猶豫與窘迫。

烤紅薯解的不僅僅是嘴饞，這熟悉的味道一下就把我帶回故鄉。仿佛年少的我，又一次站在了街邊的大油桶前。

（笑言，渥太華中文作家協會會長，北美中文作家協會會員，加拿大中國筆會會員，加拿大華裔作協會員，大華筆會首屆理事，加中友協會員。）