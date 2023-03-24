四川省威遠縣越溪鎮唐家溝上段黃荊屋基。（鄒建軍∕提供）

我1984年7月到武漢工作之後，多次聽人說，你們四川人真是好吃，會做各種各樣的菜，人人都是美食家。我說，是嗎？我想也是的，並且有了一點驕傲。武漢的食物是南北東西的大雜燴，沒有形成自己的特色，所以不是中國八大菜系之一，只能進入地方如湖廣的菜系吧。而川菜，不僅是中國八大菜系之一，並且也有可能被目為八大菜系之首。我老家的美食也不少，自小就開始享用，雖然並非都可以聞名天下，卻也自有風味，自有特色，自成一體，令人難以忘記。就我來說，雖少年時代就離開老家到成都上大學，四年後離蓉赴漢，也還是會做幾個拿手好菜的。

我們小的時候，處於動亂期間，物資貧乏，雖有傳統工藝，卻少有美食。那個時候，有點饅頭和苞谷粑兒吃，已經了不起了。然而，如果人肯動腦筋，用一般的食材，也可以做出美味來。在我大概只有八歲的時候，就開始做飯洗碗，幫父母干一些家務事了。大概一年之後，我就學會了做乾飯和炒菜，並且可以做出幾個拿手的好菜，讓祖父母、父母刮目相看，也讓兄弟姐妹們心裡有一些酸味。

一是雞蛋巴兒做湯。先把麥麵粉放進一個大碗裡，把幾個雞蛋打進去，放一些冷水，然後攪拌均勻，再放一些鹽和小蔥。用木柴燒火，不能太大，因為火太大的話，不好在大鍋裡操作，稍不注意，還容易燒糊。把湯狀的麥粉，從鍋邊四週倒下去，往週邊擴展並形成整體，適時地翻過來，添一些菜油。當雙面皆黃，就鏟起來放進燒箕。再做第二鍋。一次大概五六鍋，即出來五六張。一一切成小片，把水燒開之後，再倒進去煮五到十分鐘，然後一碗一碗地裝起來，即可食用。祖母喝了一碗，十分高興，誇獎我說，孫兒做的這道菜，比雞湯還香。我得到了鼓勵，於是越來越喜歡做，並且越做越好，居然成了我村的一道名菜。

二是紅苕顆粒湯。我在很小的時候，就會做這個菜，也得到全家人的高度讚賞。那個時候我個子夠不著灶臺上的大鍋，就站在一個板凳上。先把紅苕的皮削掉，再洗乾淨，然後把它們切成一小顆一小顆的。在鍋裡放鹽，放油，大火煎熱，把紅苕顆粒倒入鍋中，炒五分鐘左右，再加入清水，煮十分鐘，又加入蔥或蒜，放一點味精，起鍋，一小碗一小碗地裝出來，放到桌子上，一人一碗。這也是我的重要發明，說明我們可以把一般的食料，加工成一個一個的精品菜。當地紅苕產量很高，主要是紅心和黃心苕，品種優良，質地很高，就保證了我這一道菜的圓滿成功。

三是青菜煮稀飯。所謂的青菜，並非武漢人所說的新鮮的蔬菜，而是一種長得比較高大，葉子也很茂盛的菜，似乎只有四川或西南地區才有，主要是因為氣候溫和，土層深厚。從地裡把青菜扯回來，一棵或兩棵就可以裝一背簍。洗乾淨，葉子和稈子切成塊狀。先放米入鍋，放入臘肉片，幾片即可，煮到十五分鐘的時候，再放入青菜，又煮十分鐘，放鹽和蔥，起鍋，色香味俱全，口水欲滴。每人先吃一碗，有的可吃三碗。我小兄弟說，三哥這道菜太好吃了，以後可以推廣到成都，或者美國。我說，美國的美食多得很，別人不一定瞧得上。

這就是我小時候所喜歡做的三道菜，並且延續至今。一個美食家是如何煉成的，有一個歷史過程。我曾經給我的學生們說，如果評廚師的話，我應當是一級廚師，他們聽後十分吃驚，說老師您還會做菜？我說不僅會做，而且有幾道拿手好菜；並且進一步說，會做菜的人都會寫文章，但會寫文章的人不一定會炒菜。我之所以會寫幾篇文章，主要就是因為我會炒菜，先選材料，再備各種作料，刀工，程式，一點也不能缺，一步也不能少。最重要的還是要獨出心裁，獨有風味，獨有品位，才有吸引力，才有感染力。我後來研究美學和哲學，頗有心得，似乎也與此相關。

菜都不會做，能寫出甚麼好文章呢？

2023年2月1日 武昌江南雲臺

（鄒建軍，筆名鄒惟山，四川省威遠縣人。文學博士，華中師範大學文學院教授，博士生導師。主要研究中國現當代文學、外國文學和比較文學，在文學地理學、文學倫理學方面有些創見。同時從事文學創作，出版詩文集多種，包括《惟山文存》《惟山哲學筆記》《惟山文存二集》等，主要是詩、賦和散文三種文體。）