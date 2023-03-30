想樂∕圖

〈馬克．吐溫機器人〉是一部科幻短篇小說 的名字。作者馬伯庸是當今中國小說界頗受關注的作家，他的作品內容奇特，構思巧妙，手法上也多有創新，很多作品都被拍成了電視劇。比如《風起隴西》，就別開生面地描寫三國時期蜀魏之間的軍事間諜 戰，其中涉及到的歷史事件和人物大多是有依據的，但故事的構建卻如同現代版的間諜戲，設置了諸多懸念，用了推理手法，故有人稱其開創了「考據型懸疑文學」，亦有說，那是一種新的「歷史可能性小說」。

〈馬克．吐溫機器人〉同樣是一部奇思妙想之作，貫穿始末的邏輯推理和解疑過程也是小說的出彩之處。這部科幻作品關注的是當下頗為熱門的人工智能 話題，講述了一個製造幽默機器人失敗的故事。

研究小組造出的「馬克．吐溫」第一型機器人幽默感十足，能說各種逗人一樂的話，但是幾個樣品在測試過程中都出現了故障。經過對生產的各個環節和零件的仔細檢查，並未發現有任何瑕疵。最後還是反對製造這一款機器人的懷特教授發現了原委。

教授把研究人員召集到一起，給他們播放了其中一個編號為六的機器人測試監控錄像。其中當測試工程師問機器人：「六號，你能聽懂我的話嗎？」對方答道：「當然能，我又不是女人！」這樣的回答果然讓周圍的人都笑了。但當工程師說要對它進行測試時，機器人不樂意了，說了一些瞧不起工程師的話。工程師故意大聲說，這是歧視，要去機器人公司投訴它。六號「馬克．吐溫」此時再次表現出它能夠牽動人們笑感神經的強大功能。它說：「造一個像我這樣的機器人要一百萬美元，僱用一個三流大學畢業的見習工程師，年薪才八萬。你覺得他們會站在哪一邊？」說完它轉動了一下尚未裝上眼皮的眼睛，引起觀看的人一陣哄堂大笑和口哨。

錄像顯示，僅僅過了五分鐘，六號機器人就發生斷路。教授解釋說，六號剛才的話讓測試它的工程師露出了尷尬的表情，甚至還不自然地乾笑了一聲，這些都讓機器人感覺到它的話已引起工程師不快。而機器人製造三定律中的第一條法規是機器人不得傷害人類，所以機器人內部符合這一法規的邏輯電路就自動燒毀了。

於是研究人員又製造出第二型「馬克．吐溫」機器人，設計的模塊中剔除了所有可能冒犯人或引起人不快的內容，但這個最不會得罪人的機器人同時也失去了幽默功能，不為市場所接受，所以又失敗了。之後研究人員絞盡腦汁又想出一招，讓機器人的幽默限制在自嘲的範圍內，這樣既不會失去幽默的功能，也不會傷害到人類。於是乎，第三型幽默機器人就誕生了。

但「馬克．吐溫」三號又失敗了。

究其原因，是第三型會幽默自嘲的機器人觸犯了機器人製造三定律中的第三條法規，那就是：「在不違背第一條和第二條法規（機器人必須服從人的命令）之下，機器人要保護自己。顯然自嘲的設計傷到了機器人自身。

「機器人製造三定律」是俄裔美國作家以撒．艾西莫夫（Isaac Asimov, 1920-1992）在1942年出版的科幻小說《轉圈圈》（Runaround）中提出來的，之後很多有關機器人的科幻作品或多或少也都沿用這個定律。但是在現實層面，其實並未真正得到應用。在一些人看來，人工智能很難達到這樣的高度，即在編程中它是難以實現的。不過機器人製造三定律倒是揭開了人工智能發展中一個頗為重要的議題：「機器人倫理」，比方說是否要賦予機器人一定的道德義務，人機互動是否存在風險等。這些議題學術界一直在討論。

最近一款名為ChatGPT聊天機器人徹底火了，它可以回答你提出的各種問題，甚至根據你的要求，寫出類似真人手筆的文章、劇本，甚至商業企畫書等。當過學生也做過老師的我，聽聞它的第一反應就是：「將來學生交來的文字作業可能都不是自己寫的了，這樣怎麼能培養出有真才實學的年輕一代？」然而我的這種擔憂只是「小兒科」，外界對於人工智能發展到後來的前景有很多嚇人的預測。比如有人說，智能機器人發展到後來，人類會無法控制它。已故的英國著名物理學家史蒂芬．霍金更是憂心忡忡地說，人工智能的全面發展可能會給人類帶來終結。

霍金說的是「可能」，現在誰也不知道未來的答案。但在我看來，這裡似乎也應該有一條定律來衡量，那就是：人類現在做出的每一項決定，都可能在未來導致他們後悔。

回到〈馬克．吐溫機器人〉這部作品。小說開頭的第一句話是懷特教授說的：「我要警告你（指研究人員），讓機器人具備幽默感是件危險的事情。」這裡說的「危險」指的是可能對人類和機器人雙方面的傷害，而結果恰恰就如教授所預言的那樣。研究小組應該後悔當初沒有聽從教授的忠告。

小說中的機器人是以美國作家「馬克．吐溫」命名的，這不難理解，因為馬克．吐溫是有名的幽默大師。但很多人可能不知道，「馬克．吐溫」這個名字就是「後悔」的產物。馬克．吐溫真名叫塞姆．朗赫恩．克萊門斯，「馬克．吐溫」其實是這位克萊門斯的筆名。

克萊門斯年輕時在密西西比河航船上當過水手和領航員，他的船長是一位德高望重的領航員，出於好心，經常用「馬克．吐溫」這個名字在報紙上發表有關航行知識和河兩岸情況的文章。克萊門斯年輕氣盛，總覺得被老船長壓制，所以打算惡搞這位上司。他模仿船長的語調寫了一篇文章，尖刻地諷刺船長寫的一篇預測新奧爾良可能被水淹的文章，還將登載他文章的報紙拿給其他船員看，引來哄笑。

這篇文章深深刺痛了老船長，從此他再也沒有寫過文章，「馬克．吐溫」這個曾經常常出現在報紙上的名字也消失了。這樣的結果是克萊門斯沒有想到的，他感到深深的內疚。幾年後，已成為記者的克萊門斯聽到老船長病逝的消息，為當年的惡作劇追悔不已，決定彌補過失，終身用「馬克．吐溫」這個名字發表他的文學創作。

克萊門斯後悔，還有機會償贖他當年犯下的錯，但有些後悔我們知道是無法補救的。人工智能發展下去會不會出現這樣的情況呢？但願這只是杞人憂天吧。（寄自印州）