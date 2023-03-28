眼睛的開口
為了把妳看清楚，我開始
用底片相機拍照
在死亡蓋住妳之前，我已經
沒有時間了。我需要慢
慢下來──慢慢測光，慢慢對焦
從一片模糊到逐漸明晰到妳每一吋皮膚上的汗毛
蓋住整個世界
●
我在妳周圍打轉，看看窗框
看看窗外的變葉木，河堤對岸的
馬偕醫院，看回窗框
沿著牆壁，看妳床邊的氧氣機
便盆椅，攤開的書頁，掀開的
被子。如此漫長地
逼近妳，才得以
去掉我自己
●
去掉我和妳之間因親密而形成的
輕忽、毛躁、拒絕細看
去掉我的盲目去掉
怯懦。拿起相機練習
看妳
●
穿過層層掩護
貪婪地看妳躺在床上
胸口起伏
起伏。希望疼痛忘了發作
妳再也見不到的人，再也
去不了的遠方
齊聚妳的夢中，帶妳重逢
那遺忘的年歲有過的幸福
●
太晚知錯了。
我以為我知道妳在那裡，不用看
也知道妳在想什麼做什麼，以為
妳永遠不老。
●
我拿起相機，仰賴
專注用力推我，掉進沒有過去
沒有未來沒有評斷
沒有你我的
永恆狀態
●
兩年前的這一天清晨，死亡
占據了妳的身體
它沒有力氣
蓋上妳的眼皮
●
妳想用眼角的餘光
多看我們一眼？還是
妳知道此生
我們再也找不到足夠大的容器盛裝悲傷
於是妳撐開自己，像以往一樣
到死了妳還想給我們一個家
●
當他們正準備把妳覆蓋起來的時候，我
拿起相機，轉身拍了我和妹妹的孩子
●
他們站在樓梯上，目光剛好
塞進妳眼睛的開口
●
這是他們看奶奶的最後一眼
而我已經不用再看了
此後我要凝視的，是妳留下
要我繼承的這個世界
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