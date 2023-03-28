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眼睛的開口

吳俞萱

為了把妳看清楚，我開始

用底片相機拍照

在死亡蓋住妳之前，我已經

沒有時間了。我需要慢

慢下來──慢慢測光，慢慢對焦

從一片模糊到逐漸明晰到妳每一吋皮膚上的汗毛

蓋住整個世界

我在妳周圍打轉，看看窗框

看看窗外的變葉木，河堤對岸的

馬偕醫院，看回窗框

沿著牆壁，看妳床邊的氧氣機

便盆椅，攤開的書頁，掀開的

被子。如此漫長地

逼近妳，才得以

去掉我自己

去掉我和妳之間因親密而形成的

輕忽、毛躁、拒絕細看

去掉我的盲目去掉

怯懦。拿起相機練習

看妳

穿過層層掩護

貪婪地看妳躺在床上

胸口起伏

起伏。希望疼痛忘了發作

妳再也見不到的人，再也

去不了的遠方

齊聚妳的夢中，帶妳重逢

那遺忘的年歲有過的幸福

太晚知錯了。

我以為我知道妳在那裡，不用看

也知道妳在想什麼做什麼，以為

妳永遠不老。

我拿起相機，仰賴

專注用力推我，掉進沒有過去

沒有未來沒有評斷

沒有你我的

永恆狀態

兩年前的這一天清晨，死亡

占據了妳的身體

它沒有力氣

蓋上妳的眼皮

妳想用眼角的餘光

多看我們一眼？還是

妳知道此生

我們再也找不到足夠大的容器盛裝悲傷

於是妳撐開自己，像以往一樣

到死了妳還想給我們一個家

當他們正準備把妳覆蓋起來的時候，我

拿起相機，轉身拍了我和妹妹的孩子

他們站在樓梯上，目光剛好

塞進妳眼睛的開口

這是他們看奶奶的最後一眼

而我已經不用再看了

此後我要凝視的，是妳留下

要我繼承的這個世界

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真心換絕情（下）

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