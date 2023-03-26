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蒼魂之眼

崔淼淼（3月&4月徵文：迷上推理）
林崇漢∕圖
林崇漢∕圖

當所有線索都在眼前，你是否能透過迷霧看清殘酷的真相？推理懸疑小說和影片的迷人之處在於自圓其說的邏輯性，以及令人心服口服的細節堆疊。但，其真正的魅力在於通過恐怖血腥的犯罪手段，瞥見背後隱祕的犯罪動機——壓倒駱駝的最後一根稻草究竟是什麼？人心底最後的道德底線是如何被俗世的不公和偏見徹底擊潰，從而滋生出惡之花，帶著冰冷蝕骨的仇恨和復仇的快感吞噬良知。之後，是掩飾躲藏，是恐懼慌張。

美國作家愛倫坡是公認的推理懸疑小說鼻祖，我曾寫過一篇有關他生平和作品的論文《雙重陰謀下開出的奇譎花》。然而，我迷上推理懸疑小說、影片，卻源自阿嘉莎．克莉絲蒂（Agatha Christie, 1890-1976）的作品。少年時讀推理小說，關注點是細節的合理邏輯性。年紀稍長，轉而對犯罪者的身分和動機產生了濃厚興趣。用犯罪心理學解讀，更讓人上癮。每一個動機、原生家庭以及成長軌跡，都會助推劇情發展。換言之，好的推理小說應該是不故弄玄虛，應是基於現實合理性誘發了惡之因，結出罪之果；然而，即使最可惡的罪人也有讓人唏噓同情之處。凝視深淵，必被深淵吞沒；世間的罪惡多是內在心靈的失衡和外在的壓力、不公、苦難、偏見和傷害共同作用之下所生的孽。

我的一位女友，是天生的偵探，擅長捕捉蛛絲馬跡，從人物的細微動作和表情，不易察覺的細節中尋找突破點。我們討論劇情時，她會瞬間「福爾摩斯」附體，從時間、動機、肢體語言、人物關係網等等，準確無誤地分析劇情的走向，設定人物嫌疑等級，勾勒犯罪心理畫像。常常讓我聽得毛骨悚然。

不過，我倒是發現了一個常被讀者忽略的尬點——名偵探都是和死神同步的，無論他們走到哪裡，凶殺案就會如影隨形地緊隨其後，簡直妥妥的災星體質。想來好笑，推理小說家們腦迴路一閃，信馬由韁地大筆一揮，可害苦累慘了筆下的名偵探，簡直不讓他們有片刻消停。哪怕人家只是去度假、去旅行，也會立刻安排一檔燒腦的謀殺案恭候著，輕鬆打亂名偵探們的度假節奏。譬如《尼羅河慘案》（Death on the Nile）中，名偵探白羅想到船上旅行散心，結果卻連紅酒都沒喝幾杯，其中一杯還被下了安眠藥，作者就立刻安排了連環命案讓他吭哧吭哧地追查。《東方快車謀殺案》（Murder on the Orient Express）中，可憐的偵探白羅再一次被作家涮了一回，他即使登上了列車，躲進了幽暗的車廂內，還是逃不過絞盡腦汁辦案的「勞模」宿命。

不過，一些出色的推理作品就像一面凹凸鏡，以異化的現實和扭曲的人性，呈現真實的社會問題，影射現實世界的無情與荒誕。從美國推理小說家艾勒里．奎因（Ellery Queen）的《希臘棺材之謎》（The Greek Coffin Mystery），到其推理小說的巔峰之作 《X的悲劇》（Tragedy Of X），再到2007年推理懸疑電影《失蹤寶貝》（Gone Baby Gone），我時常在推理案情、分析犯罪動機時，忍不住思考，法與情究竟孰輕孰重？什麼才是符合人性的「正義」？什麼才是有悖常情的犯罪？2022年的懸疑劇《上帝的筆誤》（God's Crooked Lines）是西班牙懸疑大師奧瑞歐．保羅（Oriol Paulo）的傑作，影片在荒誕的故事中講述了一個人究竟要如何自證清白，證明自己不是精神病患者，而是一個正常人。影片結局是一個open ending模稜兩可的結局，這正是作者的棋高一招，他要讓觀眾自己尋找答案。這時就要從標題入手思索，——為什麼要叫「上帝的筆誤」，到底暗示了什麼？

隨著年齡增長，我更喜歡亞洲的推理懸疑影片，有著濃郁的東方格調、氛圍和邏輯。譬如，由日本推理大師橫溝正史原著小說改編的電影《惡魔的手球歌》，不但有陰森美麗的日式風景、服飾和建築，更摻入了日本民間恐怖童謠的神祕氣息，布滿了倫理和欲望的心理迷陣。劇中，著名偵探金田一受到老朋友磯川警部的邀請前往鬼首村，表面上是度假，實際是為了調查二十年前的一樁謀殺案。果然，名偵探所到之處必出命案，他住進「龜之湯」溫泉旅館後，這個小山村開始接二連三發生命案。從偵探登場那一刻，任何出現的人物都要留神，都可能與案情有牽連，一環環套入不同的人與事。譬如，從小被霸凌離開鬼首村、而今衣錦還鄉的大歌星千惠；突然到來的自稱村長第八任妻子的駝背老女人；好色猥瑣的老村長；優雅美麗的旅館老闆娘等等。劇情最有創意之處是，每一個受害者的死狀都對應著童謠中的一個段落，三段童謠對應三位受害者的死法。其中一段：「一隻麻雀說∕我們的城主大人∕喜歡狩獵、美酒和女人∕……∕她用升量，用斗喝，整日沉浸在美酒之中∕即便如此，她還不滿足∕於是就被城主大人送走了……」果然，第一個遇害的妙齡少女的屍體嘴裡被插入酒斗，上方酒升中的瀑布泉水傾瀉而下，注入酒斗，灌入死者腹中。最終案情走向，呈現出人倫和欲望交戰的痕跡。

我曾讀過一則真實連環殺人強姦搶劫案主犯的辯護詞。他說，自己也曾想老實過日子，也曾頂著烈日、踩著三輪車討生活；可是某一天卻因為擋住了一個騎摩托車女子的路，被她極盡辱罵，並叫來幾個男人將他暴打一頓，還踹壞了他賴以維生的三輪車。從此，他對所有女性心懷怨恨，走上了一條姦殺搶劫的不歸路。一個人的戾氣可能瞬間將一個老實人打入深淵，因為一時的痛快發洩，卻為社會帶來了危害，讓老實人變成殺人不眨眼的魔鬼。這一切都警示我們要控制好情緒，不要在別人心裡埋下惡之花的種子。

那些失去生命的受害者像一雙雙的蒼魂之眼，注視著人世間，如同慨嘆俗世涼薄的控訴者，如同欲望與罪惡的記錄儀，和罪與懲的審判天秤。正如尼采所說：「人看生命如此深，亦看痛苦如此深。」

（寄自喬治亞州）

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