林崇漢∕圖

當所有線索都在眼前,你是否能透過迷霧看清殘酷的真相?推理懸疑小說 和影片的迷人之處在於自圓其說的邏輯性,以及令人心服口服的細節堆疊。但,其真正的魅力在於通過恐怖血腥的犯罪手段,瞥見背後隱祕的犯罪動機——壓倒駱駝的最後一根稻草究竟是什麼?人心底最後的道德底線是如何被俗世的不公和偏見徹底擊潰,從而滋生出惡之花,帶著冰冷蝕骨的仇恨和復仇的快感吞噬良知。之後,是掩飾躲藏,是恐懼慌張。

美國作家愛倫坡是公認的推理懸疑小說鼻祖,我曾寫過一篇有關他生平和作品的論文《雙重陰謀下開出的奇譎花》。然而,我迷上推理懸疑小說、影片,卻源自阿嘉莎.克莉絲蒂(Agatha Christie, 1890-1976)的作品。少年時讀推理小說,關注點是細節的合理邏輯性。年紀稍長,轉而對犯罪者的身分和動機產生了濃厚興趣。用犯罪心理學解讀,更讓人上癮。每一個動機、原生家庭以及成長軌跡,都會助推劇情發展。換言之,好的推理小說應該是不故弄玄虛,應是基於現實合理性誘發了惡之因,結出罪之果;然而,即使最可惡的罪人也有讓人唏噓同情之處。凝視深淵,必被深淵吞沒;世間的罪惡多是內在心靈的失衡和外在的壓力、不公、苦難、偏見和傷害共同作用之下所生的孽。

我的一位女友,是天生的偵探,擅長捕捉蛛絲馬跡,從人物的細微動作和表情,不易察覺的細節中尋找突破點。我們討論劇情時,她會瞬間「福爾摩斯」附體,從時間、動機、肢體語言、人物關係網等等,準確無誤地分析劇情的走向,設定人物嫌疑等級,勾勒犯罪心理畫像。常常讓我聽得毛骨悚然。

不過,我倒是發現了一個常被讀者忽略的尬點——名偵探都是和死神同步的,無論他們走到哪裡,凶殺案就會如影隨形地緊隨其後,簡直妥妥的災星體質。想來好笑,推理小說家們腦迴路一閃,信馬由韁地大筆一揮,可害苦累慘了筆下的名偵探,簡直不讓他們有片刻消停。哪怕人家只是去度假、去旅行,也會立刻安排一檔燒腦的謀殺案恭候著,輕鬆打亂名偵探們的度假節奏。譬如《尼羅河慘案》(Death on the Nile)中,名偵探白羅想到船上旅行散心,結果卻連紅酒都沒喝幾杯,其中一杯還被下了安眠藥,作者就立刻安排了連環命案讓他吭哧吭哧地追查。《東方快車謀殺案》(Murder on the Orient Express)中,可憐的偵探白羅再一次被作家涮了一回,他即使登上了列車,躲進了幽暗的車廂內,還是逃不過絞盡腦汁辦案的「勞模」宿命。

不過,一些出色的推理作品就像一面凹凸鏡,以異化的現實和扭曲的人性,呈現真實的社會問題,影射現實世界的無情與荒誕。從美國推理小說家艾勒里.奎因(Ellery Queen)的《希臘棺材之謎》(The Greek Coffin Mystery),到其推理小說的巔峰之作 《X的悲劇》(Tragedy Of X),再到2007年推理懸疑電影 《失蹤寶貝》(Gone Baby Gone),我時常在推理案情、分析犯罪動機時,忍不住思考,法與情究竟孰輕孰重?什麼才是符合人性的「正義」?什麼才是有悖常情的犯罪?2022年的懸疑劇《上帝的筆誤》(God's Crooked Lines)是西班牙懸疑大師奧瑞歐.保羅(Oriol Paulo)的傑作,影片在荒誕的故事中講述了一個人究竟要如何自證清白,證明自己不是精神病患者,而是一個正常人。影片結局是一個open ending模稜兩可的結局,這正是作者的棋高一招,他要讓觀眾自己尋找答案。這時就要從標題入手思索,——為什麼要叫「上帝的筆誤」,到底暗示了什麼?

隨著年齡增長,我更喜歡亞洲的推理懸疑影片,有著濃郁的東方格調、氛圍和邏輯。譬如,由日本推理大師橫溝正史原著小說改編的電影《惡魔的手球歌》,不但有陰森美麗的日式風景、服飾和建築,更摻入了日本民間恐怖童謠的神祕氣息,布滿了倫理和欲望的心理迷陣。劇中,著名偵探金田一受到老朋友磯川警部的邀請前往鬼首村,表面上是度假,實際是為了調查二十年前的一樁謀殺案。果然,名偵探所到之處必出命案,他住進「龜之湯」溫泉旅館 後,這個小山村開始接二連三發生命案。從偵探登場那一刻,任何出現的人物都要留神,都可能與案情有牽連,一環環套入不同的人與事。譬如,從小被霸凌離開鬼首村、而今衣錦還鄉的大歌星千惠;突然到來的自稱村長第八任妻子的駝背老女人;好色猥瑣的老村長;優雅美麗的旅館老闆娘等等。劇情最有創意之處是,每一個受害者的死狀都對應著童謠中的一個段落,三段童謠對應三位受害者的死法。其中一段:「一隻麻雀說∕我們的城主大人∕喜歡狩獵、美酒和女人∕……∕她用升量,用斗喝,整日沉浸在美酒之中∕即便如此,她還不滿足∕於是就被城主大人送走了……」果然,第一個遇害的妙齡少女的屍體嘴裡被插入酒斗,上方酒升中的瀑布泉水傾瀉而下,注入酒斗,灌入死者腹中。最終案情走向,呈現出人倫和欲望交戰的痕跡。

我曾讀過一則真實連環殺人強姦搶劫案主犯的辯護詞。他說,自己也曾想老實過日子,也曾頂著烈日、踩著三輪車討生活;可是某一天卻因為擋住了一個騎摩托車女子的路,被她極盡辱罵,並叫來幾個男人將他暴打一頓,還踹壞了他賴以維生的三輪車。從此,他對所有女性心懷怨恨,走上了一條姦殺搶劫的不歸路。一個人的戾氣可能瞬間將一個老實人打入深淵,因為一時的痛快發洩,卻為社會帶來了危害,讓老實人變成殺人不眨眼的魔鬼。這一切都警示我們要控制好情緒,不要在別人心裡埋下惡之花的種子。

那些失去生命的受害者像一雙雙的蒼魂之眼,注視著人世間,如同慨嘆俗世涼薄的控訴者,如同欲望與罪惡的記錄儀,和罪與懲的審判天秤。正如尼采所說:「人看生命如此深,亦看痛苦如此深。」

(寄自喬治亞州)