粉紫的泡桐花。（本報系資料照片）

自農曆冬至起，北京 開始進入寒冷時節，以九天為一期，分成十期，共九十天。有個段子形容過冬的滋味特別傳神：「一九、二九不出手（意思是，第一和第二個九天，冷得把手緊縮在袖子裡）；三九、四九冰上走（第三和第四個九天，河都結冰了）；五九、六九河邊看柳；七九河開；八九雁來；九九加一九，耕牛田裡走（開始春耕）。」

北京的氣象是「正月十五雪打燈，八月十五雲遮月」，南方那些露天猜燈謎的雅興，在此都被雪花淹沒，能做的就是窩在家裡吃元宵。長時間裹著厚衣，圈在家中冬眠的人，真是焦急地等待春天的來臨。春天賞花成了一件重大的活動。由於風大，花季短，就像詩人朱自清說的，腳力得快。

「迎春花」顧名思義就是最早開的花，它和連翹同是黃色小花，開時綿密一片，歡喜熱鬧。到了二、三月，紅、白桃花明豔照人，妝點著古老建築，格外嬌媚。北京人尤其喜歡到郊外的妙峰山賞野桃花，它們色淺，花蕊小，枝幹纖瘦，比人工栽種的桃花較為清麗。山頂有座明清已來頗富盛名的觀音廟，加上朱自清曾以妙峰山的靈籤詩句為題做論文，慕名而來的遊客不少。

四月的北京則是籠罩在楊絮堆裡，堪稱一景。楊樹作為北京市樹，是五○年代從蘇聯引進的品種。它在開花前會結一種條狀似的果子，灰撲撲地搭在樹梢，映著初春的陰天，北京人稱它為「楊樹狗」。仔細一看，毛茸茸，確實像小狗尾巴。母楊樹大概是屬於最不甘寂寞的樹種了，因為小狗尾巴掉了後，它便在陽光明媚的天空中，開始灑下輕薄如棉球的白色花粉，只要窗戶一開，它們就順著風溜進室內，掃也掃不走。這惱人的東西，不斷地飄遊在人的臉上，溫柔地飛進人的眼睛裡，連太陽眼鏡都瞬間失效。北京女人對抗「春風楊柳」的辦法是用紗巾把臉包住，阻擋毛絮。每到這時節，全城只見街上五顏六色的頭巾在綠柳叢中交錯不已，宛如天衣無縫的時尚演出。

為了遏止棉絮的散播，確保街道乾淨，部分地區專門出動消防車，夜晚用藥水對著楊樹強力噴灑。有天我坐出租車 ，行經二環時，老司機指著路邊綠化帶裡一群層次分明、胖乎乎的塔松，對我說：「你看這樹多敦實，象徵國力雄厚，選它當市樹難道不比這楊樹好嗎？」我不由得笑了出來，原來這麼多人都在關心市容。

三月底、四月初是北京泡桐的盛開期，第一次巧遇泡桐樹是在郊區的上方山。置身於半山腰的古寺遺蹟，遠遠望去，翠意盎然，不見其他花卉，唯獨這紫色的桐花，呈漏斗狀鐘形 ，一簇簇地搖盪在空曠的綠色山谷，華淨雅致，令人驚艷不已。

古人多將泡桐統稱為梧桐，民間傳說「家有梧桐樹，引來金鳳凰」。想那珍奇飛禽是否看不見微型花，只能被這樣巨大的花蕊所吸引？泡桐樹體型俊碩，可高達二十多公尺，且花量驚人，難怪北宋的政治家，婉約派詞人晏殊對其讚道：「葉若碧雲，偉儀出眾，根在清源，天開紫英。」

五月的頤和園和中山公園繁花似錦，丁香、紫薇、牡丹紛紛綻放，令人目不暇給。許多在公園附設的餐廳座無虛席，因為賞花的步履於夜晚也不能歇息。一日，途經日壇公園時，忽聞一股類似茉莉、桂花般絕妙的清香飄過，抬頭看，高聳的老槐樹上，掛滿了串串猶如鈴鐺的小白花，在月色襯托下更加迷人。