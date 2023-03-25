年少時，我也曾瘋迷偵探小說 。當時，最痴迷的是改編自法國小說《俠盜亞森羅蘋》的兒童故事讀本。這位劫富濟貧、行俠仗義的大盜，來無影去無蹤，把法國警廳的偵探耍得團團轉，最後還跟英國大偵探福爾摩斯鬥智，大盜後來又轉身變成偵探，幫法國警廳辦案，屢屢神奇破案。我整日讀得如醉如痴，茶飯不思，一本接一本，過癮極了。

這種早期的偵探小說猶如中國的武俠小說，故事情節天馬行空，奇思異想。大盜能飛簷走壁，來去自如，無所不能，警察 難以追捕，簡直不可思議，卻符合兒童愛聽故事、虛幻亂想的喜好。有一陣，我因偵探小說看多了，心癢癢，蠢蠢欲試，自己憑空編撰了一樁莫名其妙的謀殺案，學著推理辦案寫成小說，然後拿給同學看。沒想到還沒讀到結尾，凶手就被識破了。

來美國之後，為了學英文，工作之餘，日日看電視劇。我對一般你情我愛的肥皂劇沒啥興趣，僅專注於緊張刺激的警匪偵探片。印象深的有《法網遊龍》（Law and Order）電視劇，此劇描繪紐約市的警局中，兩位警探一組的三組偵探群，專門偵辦一連串奇奇怪怪的謀殺案。劇情曲折離奇，最後能否將嫌犯繩之以法，起訴定罪，在重視法律和人權的美國社會，竟是難關重重，故事結局也常出人意料之外。觀看該連續劇，不僅讓我學到許多英文法律名詞，並深入瞭解美國的法律常識，更體會到不屈不撓辦案和細心追查事件原由的重要性。劇中，常常偵探檢視現場後，順藤摸瓜找到嫌犯，卻發現與案情無關，徒勞無功，只好從頭來過。總要七彎八拐，嘗試幾次失敗後，才能撥雲見日地找到真凶。如此的過程更接近真實，也是故事吸引人的地方。

一次，我們出外旅遊，竊賊闖空門偷竊，吾家根本沒有巨額現金，賊子翻箱倒櫃後只找到一些不值錢的珠寶，大概心有未甘，一不作二不休，開走了我停在車庫裡的車子。我們隔天旅遊回來，發現竊案報警。警方對於其他丟失的物品似乎不甚關心，唯獨對車子失竊極為重視。我猜測，車子在外騁馳易於追查，而且極可能變成犯罪工具，因此警察追問紀錄非常詳盡。我們後來還被要求去警局提供指紋存檔，以利分辨竊賊的指紋。我當時還趁機提醒警方，屋內幾處極有可能留下竊賊指紋，希望他們再次來採集比對。結果，那位警探嗤之以鼻，譏笑我電視劇看太多，場面尷尬無比。那竊賊後來開著我的車子交易毒品時被捕。我的推理辦案之才，完全英雄無用武之地。

推理辦案在日常生活中不太可能發生，但應用於其他地方，功效則不可限量。最近，讀到一本歷史教授李開元著的《秦謎：秦始皇的祕密》，作者以歷史偵探自居，搜索各種歷史書籍記載，用推理方式澄清秦始皇在歷史上流傳的許多稗官野史故事，讓我茅塞頓開，忍不住豎拇指稱讚。

秦始皇流傳最廣的謠言是其生父之謎。主要源於司馬遷所著《史記：呂不韋列傳》中記載：善舞絕美的趙姬，在呂不韋府中有了身孕，獻給在趙國為人質的秦國落魄王孫子異（後改名子楚）。趙姬懷胎十月，生下兒子嬴政，即為後來的秦始皇。這段描述明顯地表示嬴政為呂不韋之子，只不過借趙姬之腹，佯稱為子楚之子。然而，在《史記：秦始皇本紀》中，司馬遷又簡潔明瞭地寫著「秦始皇帝者，秦莊襄王子也。」完全未質疑秦始皇的血統。顯然，《史記》的前後記載互相矛盾。然而，後來許多歷史學家們幾乎都根據前者之述，流傳千年而未細查。

高明的偵探要能明察秋毫，不放過任何細節，疑神疑鬼，才能成功破案。作者既以歷史偵探自居，自然不會放過《史記》這前後矛盾的記載，於是用放大鏡閱讀查看所有歷史書籍，然後從常理、法律、醫學 等各方面，仔細檢視此項駭人聽聞傳言的真實性。他的判斷結果：事件不合情理，破綻百出。

最明顯的破綻是，精明幹練的商人呂不韋，以敏銳眼光瞧中秦國派在趙國的人質子楚，視為「奇貨可居」，他認為只要營造有利時勢，讓這位有秦國王族血統的王子登基為王，日後即可回收巨額利益，因此不惜挹注大量資金為其造勢；而另一方面，卻又愚蠢到故意破壞「奇貨」的品質，試圖假造王族血統，豈非自我矛盾？秦國在戰國諸雄中，一向以法治國聞名，經商有道的呂不韋不會不知，怎會以身試法去試圖偽造王族血統？縱使趙姬腹中真有自己骨肉，日後也不能承認，因為真相一旦被揭發，後果不堪設想，必定惹來殺身之禍。父子既不能相認，如此設計，毫無利益可言。在沒有動機、也無利益之下，呂不韋甘冒生命危險做出如此奇怪行徑，令人難以置信。更何況，太史公明明記載：趙姬婚後懷胎十月（大期）才生子，醫學上已足夠證明嬴政為子楚的真正婚生兒子。

然而，無風不起浪，歷史上又為何有如此謠傳呢？作者深入調查，終於揭發當年秦國一直存在的政治鬥爭歷史。秦國王朝，由於國與國之間的王族聯姻，幾個外戚集團爾虞我詐，爭權奪利激烈，質疑秦始皇血統，正是鬥爭手段之一。秦始皇先前在秦國王位繼承的決定程序中，其祖父秦孝文王、父親莊襄王和華陽太后掌權時期，都未引發任何質疑嬴政血統的風暴，卻在秦亡後的漢朝司馬遷《史記》中冒出質疑聲來，明顯是秦始皇登基後，朝廷內爭權奪利的餘波。

政治案件比謀殺案更錯綜複雜，故事也更曲折難解。我讀這本《秦謎》，彷彿閱讀偵探小說，津津有味，欲罷不能，可見推理故事之引人入勝。（寄自加州）