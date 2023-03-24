赫德，英國人，一百二十年前預言中國大崛起（下）

《名利場》雜誌1894年12月號刊登的赫德漫畫像，畫面中，「江海關」三字反寫。（取自維基共享資源）

赫德在中國任官長達五十年，與士大夫頗有往還。赫德與掌管總理衙門的恭親王奕訢合作密切，擅長幕後的「業餘外交」，是總理衙門「可以信賴的顧問」，「不但在稅務和商務問題方面，而且在外交和內政方面」，都有其不可忽視的影響力。甚至封疆大吏的人事任命，有時也要諮詢他的意見。恭親王奕訢說：「赫德雖系外國人，察其性情，尚屬馴順，語言亦多近禮。」他同時也與李鴻章合作，在1900年八國聯軍入京鎮壓義和團運動後，赫德與李配合參加《辛丑條約》談判，盡力維護中國利益以求達到中國能夠承受的議和條件。此後晉太子少保。1902年（光緒二十八年），召入覲，賜「福」字。

1874年，中國開始建設新式海軍，總理衙門委託赫德向英國 購買四艘艦艇，1879年赫德又協助購買八艘軍艦，後來成為北洋水師的起源。1879年赫德向總理衙門提議試辦海防條例，組裝南北兩洋海軍，並自薦出任「總海防司」，總理衙門本已同意，但李鴻章幕僚、道員薛福成向李呈文反對，稱赫德「陰鷙而專利」、「內西人而外中國」，認為如授赫德海防司職權，「數年之後，恐赫德不復如今日之可駑也」。受此影響，總理衙門要求赫德在總稅務司與總海防司之間選擇其一，赫德選擇繼續擔任總稅務司、放棄總海防司職位。

身為洋人的赫德，工作分寸如何掌握，並非易事。他曾謁兩江總督曾國藩商談，曾氏告以：

「凡一切華洋交涉，如屬對雙方有益，本人無不贊成；如對洋方有利，對華方無損，亦可照准；但如有損華方，雖有益洋方，必予斥駁。」

赫德認曾國藩的這項政策明達準確，十分贊成，此後涉及華洋事務者，概本此原則。部分英人遂認赫德親華，甚至有詆為「英奸」者。

1908年4月13日，七十三歲的赫德因病休假回國，並在辦公室留下一張意味深長的便條：「1908年4月13日上午7時，赫德走了。」此後他仍然掛著總稅務司的頭銜直到1910年。離開中國三年後，1911年9月20日赫德因肺炎引發心臟衰竭病逝。清廷追賜優恤、加尚書銜、太子太保。

赫德辭世前後，發表不少文章，多涉及中國，其中一篇〈中國，改革與列強〉（China, Reform and the Powers），1901年刊於英國著名的《雙周評論》和《巴黎周報》《德國 評論》等刊物，預言中國將變得強大，不再受人欺侮：

「今天的這一事件（義和團運動）不是沒有意義的，它是一個要發生變革的世紀的序幕，是遠東未來歷史的基調：2000年的中國將大大不同於1900年的中國。民族感情是一個永久性的因素，這是必須承認的，在研究一個民族世紀狀況時，絕不能排除這個因素。而在中國，唯一普遍存在的感情就是對中國制度的自豪和對外國一切的蔑視。

「中國人是一個有才智、有教養的種族，冷靜、勤勞，有自己的文明，無論語言、思想和感情各方面都是中國式的，人口總數約有四億，生活在自己的疆域內，在他們所繁衍的國度裡有肥沃的土地和眾多的江河，有千姿百態的高山和平原、丘陵和溪谷，有各種各樣的氣候和條件，地面上生產著一個民族所需要的一切，地底下埋藏著從未開發過的無窮寶藏。這個種族，在經過數千年唯我獨尊與閉關自守之後，已經迫於形勢和外來者的巨大優勢，同世界其餘各國發生了條約關係，但是他們認為那是一種恥辱，他們知道從這種關係中得不到好處，所以正在指望有朝一日自己能夠十足地強大起來，重新恢復昔日的生活，排除同外國的交往、一切外來的干涉和入侵。用睡眠來形容，這個民族已經酣睡了很久，但現在他已經甦醒，他的每一個成員身上都激盪著一種中國人的情感『中國人是中國的，把外國人趕出去！』

「義和團無疑是官方煽動的產物，但是這個運動已經吸納了群眾的想像力，將會像野火一樣燒遍中國各個角落。簡單說來，它是一個純粹的愛國的自發運動，其目標是使中國強盛起來，它並不是一次失敗。它證明了廣大民眾會如何齊心協力地響應號召，也進一步表明，原來謹小慎微的官方有意限制義和團只使用大刀長矛，這是不夠的，必須要用毛瑟步槍和克虜伯大炮來代替他，將來的愛國者將擁有金錢所能買到的最好武器。

「『危及世界未來』這幾個字無疑將引起鬨堂大笑，好吧，讓他們去笑吧，但願他們會一直笑下去。兩千萬或兩千萬以上武裝起來的、訓練有素、紀律嚴明而又被愛國（即使是被誤解了）動機所激勵的團民，將使外國人不可能再在中國住下去，將從外國人那裡收回外國人從中國拿去的一切，將額外加價地報復舊日的怨恨，將把中國的國旗和中國的武器帶到許許多多現在連想都想不到的地方去。

「五十年以後，就將有千百萬團民排成密集隊形，穿戴全副盔甲，聽候中國政府的號召，這一點是不用懷疑的！如果中國政府繼續存在下去，它將鼓勵（而這樣鼓勵是很對的）支持並發展這個中華民族運動；這個運動對世界其餘各國將是不祥之兆，但是中國有權這樣做，中國將貫徹她的民族計畫！

「中國將會有很長時期的掙扎，還會做錯很多的事情和遭受極大的災難，但或遲或早，這個國家將會以健康的、強大的、經驗老到的姿態呈現於世界，並擁有這個世界強加給它的軍事力量，而且，既然它必須擁有，它必將擁有最好的：最好的武器，最適當的訓練，最高級的教育 ，士兵的數量將視人口的允許和情況的需要而定，士兵的質量將會一代勝過一代。今天，為了義和團在去年的所作所為而懲罰中國，西方在禁止向中國出口的物品中包括武器，關於這一點，一位中國貴胄子弟曾對我說：『很好，這將迫使我們成為生產者，且請記住我的話，總有一天我們會成為出口商，不僅那樣，而且還會比現在（你們的）製造商賣得更便宜。』」

距離赫德發表上述的言論，已經過去一百二十年了，我們現在也許可以檢驗，這個「中國通」的預言說中了多少？（下）