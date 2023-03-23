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維州囚犯用「牙刷挖洞」成功逃獄 數小時後鬆餅店落網

公用電話

張燕風（極短篇）

媽媽生前，靜雯去看她時，要先坐到離媽媽家最近的捷運站，再轉公車。那個捷運站的進口處，有售票機、ATM、還有一座兩邊用透明塑膠板圍起來的公用電話。她每次經過時總會想：住在這種富裕地區的人們，誰沒有手機？誰還會用這種古早的公用電話呢？

後來，媽媽病了。然後，媽媽不能下地走路了。再後來，媽媽記不清事情了。靜雯開始每天坐捷運轉公車去陪伴媽媽。她和印傭推著輪椅上已不言語的媽媽，去公園、去市場、去教堂。日復一日……那是一段好長的灰暗日子。

一個陰暗的早晨，靜雯的心情莫名地倦怠沉重。捷運站下車後，她突然想要逃離這個固定又鬱悶的日常，隨便去哪兒走走散散心。今天就不去媽媽家了吧，但得打個電話告訴印傭一聲。靜雯在背包中翻著掏著，早上出門時心不在焉，居然忘了帶手機。她抬頭望見掛在牆上的那座公用電話，走過去，拿起話筒，撥打了那熟悉的號碼。另一頭傳來媽媽斷續的語片：「妳……什麼時候來……去公園……」

不久後，媽媽去了天國。再不久後，靜雯參加了一個由高中同學組團，一起去古都台南暢玩三天的活動。旅程的最後一天早上，大家來到北門的井仔腳鹽田，觀看一堆堆砌成小山丘似的白色鹽堆。導遊說井仔腳村落的住民不多，但近年來成為觀光景點，鹽田的特殊景色和當地美味的無刺虱目魚，都受到遊客的喜愛。導遊說還有一個私房景點要帶他們去看。大家尾隨著導遊，穿過幾條紅磚老厝的小巷，來到廣場上一座高大華麗的廟宇。廟門口兩旁新漆刷過的牆壁上畫滿了吉祥圖案，熠熠生輝。

又是去看廟嗎？不，不，導遊指了指五顏六色畫壁上架著的一個陳舊剝漆的公用電話，說：「這款老電話還可以用欸，它是我們井仔腳的骨董寶貝。住在遠處村落裡的一位老阿嬤，隔個兩三天就要走幾哩路，來用這個電話打給城裡的女兒。這裡的廟公看在眼裡，深怕這座公用電話會因使用率不高而遭拆除，所以自備了許多零錢，三不五時就投幣打個電話，維持著通話使用率，讓老阿嬤能一直高高興興地過來打電話。」

導遊從口袋中掏出幾枚硬幣放在旁邊，說：「來來來，你們可以打個電話給最愛的人，也可以和這個骨董寶貝照張相留念。照完相我們就去旁邊的鹽鄉料理店吃頭家娘的手路菜囉！」

大家一窩蜂地跟著導遊去後面店裡吃鮮炸虱目魚了。只有靜雯一個人呆呆地站著，過了一會兒，她走到電話邊，拿起話筒，投下一枚硬幣。但是，天國的號碼是什麼？她胡亂地在鍵盤上按了幾個數字，忽然話筒的那一邊發出了撥號音。靜雯嚇壞了，驚慌失措地立即掛上電話。萬一，萬一媽媽真的接了，我要說什麼？要如何解釋那天為什麼沒有陪媽媽去公園？

走出廟門，前面白花花的鹽田刺痛了靜雯的雙眼，她蹲坐在地上，雙手捂著眼睛。終於，哇的一聲，號啕大哭了起來。

（寄自加州

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