赫德，英國人，一百二十年前預言中國大崛起（上）

1908年，赫德在天津。（取自維基共享資源）

華人移民到歐美國家，常常感嘆受到歧視。但是，中國人也歧視外國人，一句「洋鬼子」已道盡一切。

二十年前，筆者曾在紐約居留多年，見華埠若干中文報刊，動輒以「黑鬼」稱呼非裔人。而那時，美國早已有了《民權法案》，「黑鬼」一詞應該已經觸法了。

自「鴉片戰爭」以來，歐美強權國家對中國無止境地侵凌與需索，更增加中國人對外人的仇視。但是，如果不是一竿子打翻一船人，我們也要說，很多歐美人士，尤其是傳教士，同情中國、幫助中國的也不在少數。在晚清現代化的過程中，這些人發生過重大影響。別的不說，僅《萬國公報》編刊物、寫文章的那一批人，如李提摩太、花之安、林樂之、李佳白、韋廉臣、威妥瑪等等，他們對中國朝野，或婉轉提出批評，或積極提供建議，都是「忠心耿耿」、「垂泣以道」，孰能謂「非我族類，其心必異」？

這些「愛中國的洋人」，人數眾多，不及備載，如果找一個有代表性但又「不太一樣」的外國人，也許海關總稅務司英國 人赫德應該算是一個。他在中國五十年，不僅為中國建立了健全的海關制度，還協助中國處理外交事務，為中國爭取權益。一個外國人，卻做了中國的「大官」，階至頭品頂戴，銜至尚書，加太子太保，榮膺三代正一品封典。在退休回籍病逝時，清廷還優旨褒揚。即使中國官吏，受到朝廷如此寵隆待遇者亦不多見。

那麼赫德究竟是一個什麼樣的人？

赫德（Robert Hart）1835年出生於英國北愛爾蘭，十三歲入都柏林衛斯理書院，學習勤奮，十五歲入新創立的貝爾法斯特女王學院，並贏得獎學金。十八歲獲得文學士學位，在文學、邏輯及形上學科目獲得獎牌，畢業後決定繼續攻讀碩士學位，但在1854年春被女王學院提名加入駐中國的領事團隊。

十九歲的赫德來到倫敦的外交部，在1854年5月（咸豐四年）離開英國赴中國。抵達香港，在英國駐華商務總署擔任見習翻譯三個月。再派到寧波英國領事館任翻譯官。他開始學習中文，聰明而努力，不到三年，已能說流利的中國話，也能閱讀中文。

他經歷各種職務的歷練，進入了由英國人操持的中國海關。1861年（咸豐十一年），在太平軍逼近上海的同時，英人總稅務司李泰國 （Horatio Nelson Lay）向清廷請假回國治病，清廷任命兩人署理總稅務司，其一是赫德。赫德走訪全國各地籌辦海關。隨著天津條約的簽署，中國通商口岸迅速增加，海關系統急需擴張以管理日益增多的國際貿易。

1862年（同治元年），在赫德與恭親王的倡議下，中國第一所新式學校「京師同文館」成立，並在廣州設分部。「同文館」旨在培養中國未來的外交及其他人才，學生學習外語、外國文化以及科學，經費來自海關稅收，負責人也由總稅務司推薦。「同文館」後來併入「京師大學堂」，就是今天的北京 大學。

1863年（同治二年），李泰國回到上海銷假，但與恭親王及總理衙門不睦，中方認為李泰國傲慢且難與共事，因而將他解職，11月30日赫德正式接任海關總稅務司，徙駐上海。

作為大清海關總稅務司，赫德的主要職責是為中國政府收取關稅，同時負責將新式海關制度推廣到全國各處的海、河港口及內陸關口，將海關的運作制度化，並提高海關的效率和誠信度。赫德任內建立的新式海關包括1864年所置台灣南北新關、1899年與德使籌置的膠海新關、1886年赴香港、澳門，置關九龍、拱北兩關、1905年與日使籌置大連灣新關、1907年東三省置關等。赫德並對清廷提出建議，改進了中國的很多港口和航運設施。

1864年，赫德加按察使銜，成為清朝的正三品大員。1865年，總稅務署從上海遷到北京。從此，赫德居住在北京四十多年。1869年，晉布政使銜，官階從二品。

在海關任內，赫德一直利用他對清廷的影響推動本職外的近代化改革。他在任內創建了稅收、統計、浚港、檢疫等一整套嚴格的海關管理制度，新建了沿海港口的燈塔、氣象站，為北京政府開闢了一個穩定的、有保障的、並逐漸增長的新稅收來源，不但比舊式衙門清廉，甚至也是當時全球最清廉的海關。據大陸「邏輯思維」第五十三次節目的說明，赫德接任時每年稅收五百萬銀元，離任時增加到三千萬銀元。赫德主持的海關還創建了中國的現代郵政系統。1865年赫德回國完婚時上書恭親王，列舉改革建議，並且勸說清政府第一次派員出國考察。

在外交方面，赫德鼓勵清朝在其他國家設立使領館。赫德本人也富有外交才能，與中西官員建立友好關係，並利用這些關係來保證海關在風波不斷中繼續運作。由於中國各處被列強割據，赫德時常需要利用他的外交能力與列強使節協商設立海關和徵收關稅事宜，並在本職工作之外為中國外交服務。1876年，赫德協助簽訂《煙台條約》，被認為阻止了一場中國與英國之間的戰爭。1884年中法越南衝突爆發，由於赫德的斡旋，中法雙方在天津簽署《中法新約》。

赫德同時身為英國人和中國官員，力求平衡雙方利益。他對十九世紀末英國隨同其他列強開始謀求更大的權利感到憂慮，因此與英國駐華使節關係並不完全良好。赫德認識到自己中國雇員的身分，從某種意義上講，是中國人民的「同胞」，是中國政府用來對付外國商人的外籍雇員。1885年威妥瑪退休，英國政府請赫德出任駐華、韓公使，在猶豫四個月後赫德拒絕了任命。他對外交大臣格蘭維爾勛爵說，他在中國海關的工作在一定程度上對中國和英國都有好處，而轉換職位的結果卻不清楚。1886年赫德獲賞花翎、雙龍二等第一寶星。1889年（光緒十五年），升為正一品，1893年（光緒十九年），賞三代一品封典。（上）