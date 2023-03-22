她端起雞尾酒，望著牆邊沙發上蹺著腿的男人，他的坐立不安透出不耐煩。

邀唐過來參加同事的訂婚派對是個偶然，她在國中同學會看到多年不見的他，聊沒幾句，突然就問他：「可以充當我的伴嗎？派對規定要攜伴參加。」

唐是她國中暗戀的對象，每天放學就跟在他身後，隔著一段安全距離偷窺他。唐的身影映在黃昏的微光裡，無論哪個季節，都透出涼冷。應該是跟他的單親家庭有關，離家的唐媽媽帶走了愛，也讓唐此後沒了溫暖。

她當時沒把感情擺在明面上，自覺十五歲的她，被媽媽帶進改嫁的婚姻裡，成了角落生物，沒能力給他溫暖，就只能瞧著他的背影，直到國中畢業。彼此沒再聯絡，暗戀似乎就像老照片上的色彩，漸漸淡去。

她仔細端詳著人聲雜沓間的唐，似乎他依然困坐在酷似冰櫃的空間裡，沒人想要靠近，他是否期待別人拉他出來？

唐接收到她探詢的眼光，抿了抿唇，回望著當年像個小尾巴跟著他的女孩。那時他彷彿沒長大的蝌蚪甩不掉尾巴，直到長出四隻腳，他猛然回頭看，尾巴何時不見了，他都沒發現，心底卻隱約有些懷念。直到高中放學時，還會下意識回頭張望。

這些年，唐沒談過戀愛，也不曾動念結婚。爸爸更沒問他，愛情如果會被扼殺在婚姻裡，他何必勸兒子也趕著受傷？

唐參加國中同學會時，沒想太多，也不是特別懷念哪位老師或同學，就覺得好久不見了，去瞧瞧也好。搞不清楚怎麼就答應了近乎陌生的她參加訂婚派對。小尾巴早就沒了作用，消失無蹤，他也不是什麼人的青蛙王子。

掏出手機 看了看時間，他覺得自己已經完成她邀約的任務，站起身，去衣帽間拿了風衣，搭在右手臂上，找到了她，「我要走了！」簡短四個字涵蓋了他的無聊與無奈，也算給足了同學三年的面子。

她點點頭，知道勉強不了他。他穿上風衣，衣襬畫出半個圓，彷彿那失去一半的月亮，就在門開處引進的風裡離去。

她只猶豫了幾秒鐘，拿起包包和大衣，也離開了派對的無味，追了出去，在小公園叫住了他。風裡的寒意鑽進領子，她伸出手，有些顫抖地說：「謝謝你來，都沒說上話。」

雖然之前聊得不多，她卻能覺出彼此有某種程度的雷同。她朝九晚五上下班，跟不同男人吃過飯，看過電影 ，可是那樣的相處總是不自在，彷彿被人牽著走，她只想快點結束，躲回自己的蝸牛殼裡。她厭煩這樣的相親，問爸媽問同事問朋友，「為什麼一定要找對象？」每個人支支吾吾出不同理由，卻無法全然說服她。

就連訂婚派對，同事也是說：「說不定就會遇見心儀的人啊！」所以她來參加，還勉強了唐來作伴。

唐似乎從她的「謝謝」裡讀出她被歲月催逼著的無奈，可是即使找到同溫層的人，又能互相取暖嗎？

他觸了觸她的指尖，冰涼冰涼，讓他想起國三那年，考高中的壓力導致的火氣，他跟同學吵架，走出校門不遠忍不住要打起來。她當時默默走過去，遞給他一根poki棒棒冰。快要二十年了，他還記得那種冰涼退火卻隱含著的關心。

他回應她說：「風大，這兒好冷，我看妳也沒吃什麼，附近有家湯圓店，一起去，嗯？」他用的是問句，給她考慮和拒絕的空間。

她點點頭，把手縮回大衣的口袋裡，緊緊握著，兩種不同的孤單，真的可以擦出火花嗎？

在小店的桌旁坐下，定睛望著兩個人碗裡白胖胖的芝麻湯圓，散著熱熱的煙氣，恍惚，她在湯圓裡找到月亮失去的另一半。