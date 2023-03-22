我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

狂風暴雨又來襲 金山灣區大停電 大樹砸麵包車司機亡

風暴挾帶大雪 南加山區居民坐困家中「鬼天氣不知啥時結束」

失去一半的月亮

溫小平（極短篇）

她端起雞尾酒，望著牆邊沙發上蹺著腿的男人，他的坐立不安透出不耐煩。

邀唐過來參加同事的訂婚派對是個偶然，她在國中同學會看到多年不見的他，聊沒幾句，突然就問他：「可以充當我的伴嗎？派對規定要攜伴參加。」

唐是她國中暗戀的對象，每天放學就跟在他身後，隔著一段安全距離偷窺他。唐的身影映在黃昏的微光裡，無論哪個季節，都透出涼冷。應該是跟他的單親家庭有關，離家的唐媽媽帶走了愛，也讓唐此後沒了溫暖。

她當時沒把感情擺在明面上，自覺十五歲的她，被媽媽帶進改嫁的婚姻裡，成了角落生物，沒能力給他溫暖，就只能瞧著他的背影，直到國中畢業。彼此沒再聯絡，暗戀似乎就像老照片上的色彩，漸漸淡去。

她仔細端詳著人聲雜沓間的唐，似乎他依然困坐在酷似冰櫃的空間裡，沒人想要靠近，他是否期待別人拉他出來？

唐接收到她探詢的眼光，抿了抿唇，回望著當年像個小尾巴跟著他的女孩。那時他彷彿沒長大的蝌蚪甩不掉尾巴，直到長出四隻腳，他猛然回頭看，尾巴何時不見了，他都沒發現，心底卻隱約有些懷念。直到高中放學時，還會下意識回頭張望。

這些年，唐沒談過戀愛，也不曾動念結婚。爸爸更沒問他，愛情如果會被扼殺在婚姻裡，他何必勸兒子也趕著受傷？

唐參加國中同學會時，沒想太多，也不是特別懷念哪位老師或同學，就覺得好久不見了，去瞧瞧也好。搞不清楚怎麼就答應了近乎陌生的她參加訂婚派對。小尾巴早就沒了作用，消失無蹤，他也不是什麼人的青蛙王子。

掏出手機看了看時間，他覺得自己已經完成她邀約的任務，站起身，去衣帽間拿了風衣，搭在右手臂上，找到了她，「我要走了！」簡短四個字涵蓋了他的無聊與無奈，也算給足了同學三年的面子。

她點點頭，知道勉強不了他。他穿上風衣，衣襬畫出半個圓，彷彿那失去一半的月亮，就在門開處引進的風裡離去。

她只猶豫了幾秒鐘，拿起包包和大衣，也離開了派對的無味，追了出去，在小公園叫住了他。風裡的寒意鑽進領子，她伸出手，有些顫抖地說：「謝謝你來，都沒說上話。」

雖然之前聊得不多，她卻能覺出彼此有某種程度的雷同。她朝九晚五上下班，跟不同男人吃過飯，看過電影，可是那樣的相處總是不自在，彷彿被人牽著走，她只想快點結束，躲回自己的蝸牛殼裡。她厭煩這樣的相親，問爸媽問同事問朋友，「為什麼一定要找對象？」每個人支支吾吾出不同理由，卻無法全然說服她。

就連訂婚派對，同事也是說：「說不定就會遇見心儀的人啊！」所以她來參加，還勉強了唐來作伴。

唐似乎從她的「謝謝」裡讀出她被歲月催逼著的無奈，可是即使找到同溫層的人，又能互相取暖嗎？

他觸了觸她的指尖，冰涼冰涼，讓他想起國三那年，考高中的壓力導致的火氣，他跟同學吵架，走出校門不遠忍不住要打起來。她當時默默走過去，遞給他一根poki棒棒冰。快要二十年了，他還記得那種冰涼退火卻隱含著的關心。

他回應她說：「風大，這兒好冷，我看妳也沒吃什麼，附近有家湯圓店，一起去，嗯？」他用的是問句，給她考慮和拒絕的空間。

她點點頭，把手縮回大衣的口袋裡，緊緊握著，兩種不同的孤單，真的可以擦出火花嗎？

在小店的桌旁坐下，定睛望著兩個人碗裡白胖胖的芝麻湯圓，散著熱熱的煙氣，恍惚，她在湯圓裡找到月亮失去的另一半。

電影 手機

上一則

不敢看

下一則

作者與讀者的鬥智遊戲

延伸閱讀

男友偷吃好友 她做「這件事」報仇 引眾網友笑翻按讚

男友偷吃好友 她做「這件事」報仇 引眾網友笑翻按讚
「那個晚上很美好」…同一晚 紐約皇后區議員被2女指控性侵

「那個晚上很美好」…同一晚 紐約皇后區議員被2女指控性侵
視線不知道該看哪…奧斯卡派對超模火辣 1根羽毛遮雙峰

視線不知道該看哪…奧斯卡派對超模火辣 1根羽毛遮雙峰
搶男心結難消？2話題女星奧斯卡派對狹路相逢 互當空氣

搶男心結難消？2話題女星奧斯卡派對狹路相逢 互當空氣

熱門新聞

溥儀曾配戴之百達翡麗型號96 Quantieme Lune及其筆記。(圖：富藝斯提供)

溥儀戴過的百達翡麗腕表 末代皇帝珍藏將在香港拍賣

2023-03-16 01:53
台北故宮十萬件文物數位高階圖檔遭複製外流，並在百度、淘寶等網站被賤賣，引發資安問題。圖為淘寶網站上的圖檔目錄。記者鄭超文／攝影

台北故宮10萬高階圖檔外流 被放到百度淘寶賤賣

2023-03-14 16:13
艾塞克斯伯爵。William Sager（1554-1633）畫作。 （薛維．圖片提供）

江山美人

2023-03-15 02:02

成大宿舍伙食（上）

2023-03-15 03:00

病中偶感

2023-03-17 02:00

那一刻我熱淚盈眶

2023-03-19 02:00

超人氣

更多 >
這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃

這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃
CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延

CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延
離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安

離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安
爆交往後同框…Jennie直奔他演唱會 V側目表情全錄

爆交往後同框…Jennie直奔他演唱會 V側目表情全錄
提交報稅表前避免犯這些錯 減低被IRS審計的機率

提交報稅表前避免犯這些錯 減低被IRS審計的機率