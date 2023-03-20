盛開在春天的星木蘭。（朱晨∕攝影）

料峭春寒中，社區裡的那一株星木蘭又盛開了。我安居此間二十年來，它從未爽約。曲折疏朗的枝幹上點綴著青綠色苔蘚，密密的白色纖長花瓣帶著一點捲曲。天氣晴朗時，在藍色天空映襯下，像一幅精緻的日本 浮世繪。細雨之下，落花一絲一縷襯著深色的土地，像一匹纖細的綢緞。

剛開始賞花時，我混混沌沌地不知它的名字，更不知道一樹銀白的它和紫玉蘭、紅玉蘭這些富貴滿堂的品種居然是一家人。只是覺得它的純白如素練，別是一種「意氣舒高潔」。一年年的春來春去，我用相機留下了花影，也見證了歲月流逝。

星木蘭的主人有一個小小的前庭，但是很少看到他打理，除了這棵花樹，幾乎沒有矚目的花草。他也很少出門，偶爾開著那輛灰色的老破車兜一圈後，回來。再看他慢悠悠地倒停在信箱前，拿出他的郵件，然後停車入庫。

不知從什麼時候起，那棟舊房子裡開始有了變化。夏天我們打開窗子，會聽到女人的尖叫聲。是那位時時進出的年輕婦女遭遇家暴 了嗎？後來，常常有救護車停在他家門口，我們猜想，那位羸弱的小男孩，他的外孫，可能有哮喘一類的過敏症，所以不得不打911救急。最後，老人開始每天中午和傍晚外出很長的時間。我們再也想不到他有什麼事情需要整天在外。

2019年夏天，我們需要安裝一個帶鎖的信箱。先生發現自己家的電源太遠。「向那位星木蘭的主人家借戶外電源嘛！」我計上心頭。先生卻擔心那位主人和鄰居從來井水不犯河水，不敢開口。我壯起膽子，敲開了他的門，說明來意後，他皺著眉頭，說了句：「隨便！」這下總算解決了我們的燃眉之急。先生在安裝郵箱螺絲時，發現我們的工具很不趁手，特別費力。「試試這個！」突然，一個非常高級的電動螺絲起子伸到了我們面前。我抬頭一看，原來就是星木蘭的主人，他還是一副不開心的神色，彷彿我們得罪了他似地。先生用了兩下，不得其法。「我來，我來！」他看上去非常不耐煩，大概覺得我倆實在太笨，他搶過自己的寶貝，三下兩下解決了問題。

對於我們的千恩萬謝，他只是鼻子裡直出冷氣。情急之下，我脫口而出：「下次請您來賞光，嘗嘗我的廚藝。」沒想到，他馬上諷刺地將了我一軍：「就在今天，你說好不好？」我非常尷尬：「下次吧，我好好準備一下，請您的太太一起光臨。」「恐怕不行，」他更是一副冷若冰霜的樣子，「她已經住在長期療養院，不能領謝你們的好意了。」說完，他收回了自己的工具，轉身回家，留下我和先生愣在原地，你看我，我看你，兩人震驚不已。一時間，一切問題的謎底全部揭開：他不露面的太太才是那位需要911救助的人，而她患的多半是危害很多美國老年人的失智症。

過了幾天，我履行諾言，做了幾個菜送到他家。開門的是那位年輕婦女，他的女兒。她柔聲道謝，並且說起很多年前，她的車曾經在社區附近雪地裡擱淺，是我們幫助推上坡的。「父親一定會喜歡這些美食的，請你們原諒他不大會和別人交往。」這時，我已經想不起那段過往，也毫不介意老人的態度了。原來，人與人之間的距離並沒有我們想像得那麼遠。

2020年春天，又是星木蘭灼灼盛開時，我市的養老院 成為新冠病毒在美國的大規模擴散點。老人的車寂靜地停在敞開的車庫裡，他開始打理起了自己的前庭後院，也似乎沒有其他活動能夠消遣他的精力了。我們的心也懸著，擔心他的太太是否能熬過這一關。花開，花謝，老人的身影顯得格外寂寥。

終於，在第二年星木蘭爆出絨絨的花苞的一個清晨，一輛殘疾人專用的小公車停在了它面前。我從廚房窗戶看出去，看到司機慢慢放下長長的金屬坡道，推出了一位銀髮老太太。她身板筆直，姿態僵硬，面無表情。同時，老人則激動地從屋子裡快步走出，接過輪椅，將老太太推進屋內。到了黃昏時，又看到那輛小小的公車，它的頭燈在暮色中特別醒目。司機下車，在門口等候著，等老太太的輪椅出來，再小心地推她上車。風寒露重，但是老人久久佇立著，目送著老伴回養老院。

從此，每個周末和節假日，我們總能看到這輛小公車，它相當準時，早上九點半和晚上五點半來去兩趟，誤差不超過三十分鐘。在星木蘭再次怒放一樹銀白時，我們有時會看到老人和老太太在樹下的椅子上負暄絮語；有時看到老人開車帶著太太外出用餐；甚至有一次我在拿信時，覺得那位老太太朝我招了招手。這該不是我的幻覺吧？老人的前庭也開始熱鬧了，一棵小小的暗紅色日本楓點綴了秋日的暖陽，一蓬鵝黃色的連翹在來年春天更早探頭，似乎要和社區的其他花木爭奇鬥豔。但是星木蘭還是一樣，準時地開放，它的花更加繁茂，但是素淨依舊。

冬去春又來，今年三月初，西雅圖仍有細雪飄零。小公車風雨無阻，並且因為後疫情時代的開放，它來得更勤了。老先生的臉也如冰河融化，有了淡淡的笑容。那天，我遇到他，兩人寒暄了幾句，關於春來遲遲，我談到如何喜愛他家的星木蘭。「你知道嗎？」他眨了眨眼說，「你把它叫做星木蘭（Star Magnolia），而我和太太把它叫做鋼木蘭（Steel Magnolia）。」我回頭仔細琢磨，大約是它兼有鋼鐵的堅強和木蘭花的柔弱吧，歷經風霜的老人又何嘗不是如此？（寄自華盛頓州）