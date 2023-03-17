阿力金吉兒∕圖

春天來了，春天又快要去了。

朋友傳來山野裡盛放的青龍鳶尾照片。粉的、紫的，一堂春澗水抖抖擻擻，精魂飛濺蒼苔。

靜裡看花，開合有度，繁興衰亡，無可違逆的循環！

世事恍惚，卻有了年歲，悠悠嬗遞，歷過微塵飄風，多了些閒曠淡看消長，歲序不在過往、不在未然，千年萬年都不過如分凝聚地一霎。

我含糊覆他「花招」二字。

他速速回我「花兒向春天招手」。

正當其時。正是我意。春天亦向花兒招手。

說「花招」不免令人岔想把戲千招，誤為計策、手腕等狡猾伎倆。然而不說「花朝」，蓋「花朝」單指陰曆二月十二或十五為百花生日。大自然奧祕無窮，繁複多變，春之始百花生日，因為花開集中春天是大宗，實則，何止春朝，林林總總細說一年到頭，花汛四季竄流何僅止於春期。說「花招」不僅花兒的手招向春天，也招向四時，花信無季無處不在，一去一又歸。百花齊放是大自然的多樣與兼容並蓄。

花開次第，古來就有記載，花信隨二十四番節氣輪轉始於梅。臘梅開在百花之先，嚴冬裡已為春天拉開序幕。生命至高的能量爆發之前，大地斷無消息，寂寥裡凍土看似枯梢，一波波花汛急如繁弦，已然暗中醞釀幾多了。如是，「花朝」何嘗不有「花招」。

隨著光移動的速度計算時間，都說光陰流逝，惚兮恍兮，花開花落亦是時間的微形。

梅花之後陸續登場的，皆是大塊富麗顏彩。桃、李、櫻、杏，枝梢含苞，花先葉而出，花開不僅季節，花汛如時鐘，看不見的微分轉遞，細微含蘊，萌苞、抽蕊、驚爆，存在與不存在，乾坤微微，靜定以待，天心鱗次而來。花發花沒，箇中天機，深藏是大自然的底蘊。

杏、李、桃、櫻各有嬌俏，或見華貴、嫻雅、巾幗之氣，櫻花於我則繁興中亦如琉璃與細瓷。它讓所有的人癡迷，但不具實體，尤其是粉紅粉白。那時節我在山中遠遠看它，從埡口一路崎嶇，滿山滿谷花不是花，或濃或淺的全是霧氣，它對顏彩那樣澆薄，晴日裡也迷離最是失真。

大凡春華恣意要開，花團錦簇少不得人間一番徵逐。櫻花令人癡迷鬧不過樹下萍聚歡暢，朋友同儕如年夜賭牌九一般熱鬧，對把不住事物的依戀，醉飲囂然因於易逝。珍惜好時光，熱鬧也是一種賞法，唯賞花人不同於賞鳥人，迦陵頻伽之音，賞鳥喧唱的是鳥，山聲清婉，賞鳥人得學會輕、慢、無聲。花不語，只被風掃，聒噪都留給花下人。櫻花短暫、迷離，花與賞花人最易令人想到神光離合。

現況如幻，當下猶嫌色濃，聞佛家言「一切捨何如？」

離了花下人潮，我踱到遠遠的山頭看人潮的山，人在霧中不知霧，遠了方知滯留的是霧亦是花。花下人潮遠了動作皆遙便肅然無聲，「在佛法中逝去和升起並在，一直是非常美妙的同存，被稱為最原始、最純粹的實相。」宗薩仁波切語。

粉櫻如霧，花開是無盡的堆疊與化身千億的重複，離離花瓣漫天飛雪，所謂數大便是美，大自然裡的絢麗磅礴無不是以極微弱之姿開展。遠看櫻雪水霧，山谷如一只透明的缽盂，空花般若，冬春薄霧相伴，盛放櫻花魂魄，通靈一般令人想起淑世裡的一場大型法會。千人梵唄如海莊嚴，寂定中一同起身一同俯首一同至心虔敬頂禮，起落只有動作沒有聲息，天地行儀一如櫻花飛雪飛千瓣，同住生死，我在其中亦在其外，燦爛與凋亡無別，怵心搖魂同一個意思。

氣節之蘊成熟時，人與花脈脈流動，大塊流光洶洶潑灑，最是世界塗敷的便屬各種品系的櫻花了。

若要為櫻花多句話，湮、雨、風、炙怎麼樣都好，最不能做的就是夜來時對它打燈。

冬春起，二月三月四月五月直直到暑熱，花汛波波如急鼓，辛夷、苦楝、木棉、桐花、相思、黃花風鈴、紅花風鈴、玉蘭、木蓮、火焰木、花旗木、藍花楹……乃至於銀樺、鳳凰木……但見周遭相繼接踵幻影驚亂，有的花開得像綜藝節目，有的是花中之魁，有的紅塵煙花水光接天，其中還沒算上花色含蓄潛隱的樟、楠、茄苳、桃花心木……以及小喬木、灌木之屬，那些花小而無色，開了也無人見，凋了只為結籽，脫落的便有時運開拓新機。

潛隱的樟樹花淡小，黃綠粉白。大疫時節人人戴著嘴甕，口罩 摀了半臉，日頭蒸蒸走在樹下，有風撩來漫起的香氣仍沁入鼻根，想來酷陽下的樟木精魂是更為醒赫的，細香煥發時立春至寒露霜降仍不曾消散。回回走過樹下，舒泰攏來雖僅瞬息，樟木的樹香葉香於我亦皆如花一般傾動。

潛隱的花還有的遺忘在野林。

一回山裡車巡，無有目的，有路便行遊於漫漫隨興，清光灑落，世外閒曠車緩如踱步。眼前一亮，山路碎白滿蓋，下得車來，一地秀白帶著清香。花量驚人，風吹花雨潔潤如月，片片而下的是烏心石的落花。比起鋪地耀眼大塊的紅紫金黃，這世界懷想形影、氣味，烏心石算靜默隱者，不在虛名統計線上。

不思議的是一回打捷運 穴窟裡出來，走在台北忠孝東路喧鬧馳流的燈火裡，人行道上穢吐的檳榔汁，死滅的菸蒂噗哧落上一口火焰，沿路離離散散竟有秀白花瓣葬陪。我陡驚不可置信，一昂首，淨瑩冰綃，竟整排路樹雙向定植的皆是烏心石，正值花期。

後來更知老城中尚有多處烏心石居止的道途，偶然走在建國北路高架橋下，車聲訇哮匈磕，步履間竟亦然有烏心石潔潤如月的花瓣。同年十月再次行經忠孝東路，適逢烏心石熟果爆開之際，我佇足仰觀，不覺富趣。試想，世界所有都朝文明單向前進的現代城市，一朝受人工智慧 全面席捲，走在路上我們都會疑惑自己抑或迎面而來的是否為機器人時，生命之源慘號，周遭演動的一切都氛氳怪譎之際，還有一路的烏心石，整排永繫不離地依存著陽光、空氣、土地和水，人們會想起湮遠的年代，曾經的宛然嗎？

於是我當下尋覓，烏心石爆開的種實映入我目，拾起一枚，置在掌心，紅彤彤新潤。忠孝東路上的車行橫奔，世界換了面，忽忽我掌上似一掠流光飛迅竄別太古，誰可道是純一之氣。

比烏心石更無聲，比樟花更細碎的是芒果、龍眼的花了。

何儒說她家老宅，入口一株老欉龍眼，古蔭年光。

三月天我去坐它樹下，天隱去大半，小花穗細如金沙漫天漫地。彌天亙地的龍眼花與小蜜蜂，耳裡細聲嗡嗡低狂如耳鳴，蜜蜂振翅無有間歇的顫動，聲波雖細亦如轟雷。何儒說天光轟到天暗，就這樣從早到晚已經半月。

芒果、龍眼皆蜜源植物，每穗小花千百叢聚，開落如牛毛雨從天直下，它不瑰麗卻引動群蜂共振，蜜蜂搧動的翅翼雖薄，目視亦覺有聲。狂蜂騰湧，激湍如海潮音，坐在樹下五官交錯而用，幻聽幻視，目可聽、耳可視，便知心驚魄動。

花為美物，第一次讀到花為植物的性器，知識的直裸，好生吒咄。

仔細想想也是。

芒果、龍眼是容易繁衍的植木，昔時鄉野，厝邊里巷最普見的常民樹種。童齡小人果肉食罷種實亂呸，隨地發芽，我幼時小院裡一株芒果、一株龍眼大到蔽蔭，便是這麼無心來的。春光恰適，蟲媒傳花授粉，生殖的招引輝光燦然熠耀，掀動如是大的生生之慾。生生之慾洶洶綻放，無關道德綁架，誰能超越大自然的單至。

人無那樣的智慧，逐花追索，上半身少了清明，下半身少了單一，駘蕩生時，騷亂邪妄便鬼蜮碎祟滋蔓。境況來時，人世間盡皆滋亂。花開季節，回回走在芒果、龍眼樹下，小花穗與群蜂翅振盈耳，生而為人無從以自然為師，智慧不顯，慈悲隱匿；禁絕慾望違反自然，放縱慾望違反自然，不禁慾望順其自然，夾縫裡的幽黯寂眇是異常迷沉晦澀的。

花開象徵所有歆歆物事的啟動與復甦。

（上）