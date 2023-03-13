有時僅僅是瞥見一張陌生的臉，腦中便直覺地浮現一個名字。沒有什麼根據，純粹自顧自地認定眼前之人就應該是這個名字。

比如此刻坐在對面的人，應該叫作費歐娜。

費歐娜不似久居城市的人，無法不留痕跡地滑開眼神，幾次都是一不小心對上了，才慌張而僵硬地換一個安全的位置投放。費歐娜理應可以更有自信一些，卻老是覺得自己沒那麼好，生活只要能拉到平均水準就差不多了。費歐娜這輩子總是差那麼一點，無論什麼考試，就是會差那麼零點幾分，甚至求學階段喜歡的對象，都會搶在她鼓起勇氣告白之前先跟其他人開始交往。

費歐娜拉了拉不甚合身的套裝裙角，正打算閉目休息時接起了電話。

「不會啦，沒事。抱歉，半夜留言一大串給你，我現在好很多了。嗯，對啊，他就偷吃啊。對啊，就這樣了。」費歐娜沉默了半晌，聲量拉大又說：「我本來以為這次碰到正常人了，就，也不用到，好人，就只要，正常人，就可以了。」

大腦的資料庫中，費歐娜這個名字有兩個主要的螢幕形象。

其中一個費歐娜住在沼澤邊，動畫電影 《史瑞克》裡，受到詛咒、美麗且身懷絕技的公主，直率而有膽氣，自從與史瑞克深情相吻，容貌便再也回不去了。作為國小期末課堂的影片欣賞，我們必須找出它的教育 義涵。比如人不可貌相，比如真愛無敵，比如勇敢做自己。忘了哪一個同學大膽地在觀影心得上寫道：再怎麼美麗的人，終究會發現白馬王子並不存在，然後只好找個普普通通的人結婚，結婚之後也變得普通，揮霍餘下的生命變胖變醜，成為沙發上的一球馬鈴薯。

另一個費歐娜住在芝加哥 南側貧民區，電視劇無恥之徒中的大姊，六個兄弟姊妹加上遊手好閒的老爸，全賴她一人照料生活起居。看似幹練堅強，卻比任何人都渴望一個穩定可靠的對象。但命運不變的道理是：「你越想要的，越是得不到；你所害怕而排拒的，不用開門開窗都能進到房裡來。」費歐娜的感情不脫兩種模式。若不是遇到金玉其外的渣男，維持一段不乾不脆的關係，就是和正常人平順地交往，就在生活看似即將步上正軌時，因為一些非戰之罪而毀於一旦。

費歐娜都是沒有太多心機的，誠如這個名字的義涵一般，潔白。