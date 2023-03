腦大∕圖

浪漫小說 的重點,在尋找「真愛」和「真命良緣」,推理小說的重點,則在尋找「真相」和「真正元凶」。

「推理」是一把兩面刃,推理得當的話,能抽絲剝繭、真相大白。推理失當或過當的話,則會作繭自縛、自討苦吃。

偵探推理小說的鼻祖,是十九世紀初的美國文壇怪才愛倫坡(Edgar Allan Poe),他本人的一生就充滿了神祕懸疑。日本的偵探小說先驅江戶川亂步(Edogawa Ranpo),取了和愛倫坡諧音的筆名,就是要向他致敬。江戶川亂步被譽為日本「推理小說之父」,「推理小說」這個名詞就是由他所創的。

誠如莎士比亞所說:「整個世界是個舞台,每人都是演員,一生扮演著許多不同角色。」在職場上扮演戰士,情場上扮演情人,除了真實角色,由於好奇心和想像力,也扮演虛擬角色,當作嗜好、遊戲、烏托邦,或身心調劑。

從童年開始,我就喜歡扮演偵探的角色,有一部分受到馬克吐溫的《湯姆歷險記》(The Adventures of Tom Sawyer)情節的影響。除了在腦海裡扮演偵探,有時在衣裝上也會表現出來,童年時,我戴過模仿「福爾摩斯」的帽子;少年時,我穿過模仿「神探可倫坡」的風衣;青年時,我提過模仿「007情報員」的手提箱,每次打開手提箱取出文件,難免想像在夾層裡暗藏著武器和現鈔。

這些不切實際的幻想,部分歸咎於英國 《福爾摩斯》、法國《亞森羅蘋》和中國《包公案》。不過長時間以來,這個嗜好也為我提供了最佳的生活樂趣,使我能一面在沙發上打電腦、滑手機,一面在電視機裡英勇地出生入死、發掘真相、除暴安良。

看推理小說或電影 ,具有益智教育的功效,有助於邏輯思考,及瞭解今日法治社會的精神和遊戲規則。推理小說的主角,常居於「眾人皆醉我獨醒」的處境,有時需要力排眾議、力挽狂瀾,在最後千鈞一髮的關鍵時刻,替九死一生的受害人或蒙冤者,申張正義,找到一線生機。

小說家毛姆,在第一次世界大戰期間,被英國軍情局徵召,出國擔任情報員,他的作家身分就是最好的掩飾,從未被敵人識破。戰後他以這段生涯為基礎,寫了一本偵探小說《祕密情報員》(Ashenden)。

第二次世界大戰期間,另一位英國作家投身於情報工作,他就是伊恩.佛萊明(Ian Fleming)。戰後他則投身於偵探間諜小說寫作,寫出了《007情報員》系列小說,大放異彩。

大約一百年前,從1920年到1930年,是歐美偵探推理小說的黃金時代,史上銷售量最高的英國「偵探小說女王」阿嘉莎.克莉絲蒂(Agatha Christie),就是揚名於那個年代。她的書籍總銷量英文版十億本,全球超過二十億本。她最著名的作品是《無人生還》(And Then There Were None)、《東方快車謀殺案》(Murder on the Orient Express)等。

全球知名度最高的偵探小說,是英國柯南.道爾(Conan Doyle)名作《福爾摩斯》(Sherlock Holmes),它也是拍攝成電影和電視影集最多的作品。

當代的偵探小說暢銷冠軍是美國詹姆斯.帕特森(James Patterson),他是《紐約時報》暢銷書排行榜上,歷年來榮獲最多冠軍的作家,共有一百多本書進入排行榜,其中六十多本是冠軍。他的書至今賣出超過三億本,也賣出了第一本超過一百萬本的電子書。

不僅偵探、間諜、犯罪、懸疑、推理、神祕、驚悚、神怪各類小說需要有撲朔迷離、引人入勝的情節和結局,即使是浪漫、寫實、俠義類小說,也要有驚人而合理的劇情發展,才能教讀者心服口服。例如《簡愛》《悲慘世界》《基度山恩仇記》等。

自從二十世紀以來,好萊塢影城崛起之後,偵探推理的電影和電視影集,就征服了全世界觀眾,成為青少年心中,除了愛情之外,所關心的焦點。

自古英雄和美人,總是相得益彰、相映成趣。偵探推理小說和電影中,也經常滿園春色、美女如雲。有些青少年之所以迷上偵探電影,與其說「迷上推理」,還不如說「迷上美女」。

間諜影片裡的美女,能使出渾身解數,令「百煉鋼」化為「繞指柔」,使敵國高官政要心花怒放、意亂情迷,如此一來,奪取最高機密如探囊中取物,輕鬆到手。例如007系列電影,大家總會問:「歷年來,哪一位男明星所扮演的最像007?」此外也會問:「哪一位女明星所扮演的龐德女郎最美麗、最性感?」

驚悚影片裡的美女,由於面貌身材出眾,也常吸引連環殺手的注目而引發殺機。於是在浴室裡、露營區、停車場、暗巷中,美女一個接著一個連續被害。

有些連環凶殺案並非純屬杜撰,而是真有其事。最有名的是英國倫敦的「開膛手傑克」(Jack The Ripper),他神出鬼沒,專殺風塵女子,在各種偵探電影中經常出現這個角色,連一些「穿越時光」的科幻電影中,傑克也會現蹤。

上世紀六○年代「女性主義」興起,偵探推理電影和影集,就出現美女偵探。電視偵探影集《復仇者》(The Avengers)裡有穿緊身皮衣、身手矯健的女偵探艾瑪皮爾。七○年代的《霹靂嬌娃》(Charlie’s Angels)更由三位女偵探聯手主持大局。

電視影集《女作家與謀殺案》(Murder, She Wrote)說不定應譯為《女作家神探》,可以視為向多位頂級推理懸疑小說女作家致敬。

《少女神探》(Nancy Drew)系列小說、電影、影集、電子遊戲,總銷量超過八千萬本,美國第一夫人小布希夫人、克林頓夫人都聲稱是她們最愛的偵探小說。

從前的偵探推理小說,只要找到真相、捉到凶手,就是皆大歡喜的結局。現在時代變了,單單找到凶手還不夠,還需要在法庭上提出充分證據,說服陪審團全部成員,才能繩之以法,將凶手定罪。

換言之,一宗案件,要在推理小說結束之後,在法庭上,才是真正「推理」的開始。問題的重點,不是「他有沒有犯罪」,而是「能不能證明他犯了罪」。並非要縱容罪犯,而是謹防冤枉無辜。

固然有狡詐的罪犯、善辯的律師,能走法律漏洞而一時逍遙法外,但是「天網恢恢,疏而不漏」,作惡者最終必有惡報。有一部電視影集《法網恢恢》(Fugitive)正是闡述這個道理。

聰明而懂得推理的人,不但要好好享受推理作品的樂趣,並且要知道「活學活用」,將推理作品當作《孫子兵法》或《六法全書》,從中擷取居家處世、安身立命的訣竅。

廣義而言,需要推理的案件,不只是命案,也包括其他傷害、盜竊、詐騙等案件。生活中,每次聽到電鈴、接個電話、開個車、上個市場、跳個舞,都可能是一次和罪犯正面交手的經驗。

因此,從明哲保身的角度著眼,每個現代人都不可不多看偵探推理小說和電影,辨識各種罪犯、瞭解各種不同犯案手法。更要時時提高警覺、眼觀四面、耳聽八方,「危邦不入、亂邦不居」,以避免成為被害人。

有一種自作聰明的推理小說迷,自恃神通廣大而走火入魔,以為自己必定能做下一樁天衣無縫、毫無破綻的「完美犯罪」(Perfect Crime)。他每次看到推理小說中凶手的犯罪手法出現破綻,就為之扼腕,或露出不屑訕笑。他心想:將來若是我犯案,絕不會犯下這樣愚昧低級的錯誤,誰也別想破案捉到我。

其實,凡走過必留下痕跡。天下根本就不可能有「完美犯罪」。尤其現代科技如此發達,有指紋辨識、基因分析、監視影像、安全系統,縱使事隔多年,都有可能突然東窗事發。

如果有人故意做下「完美犯罪」,最後被捉到定罪,完全是咎由自取,只能說是自作孽不可活、聰明反被聰明誤了。

孔子說:「聽訟,吾猶人也,必也使無訟乎。」等到有一天,推理技巧到了極致,罪犯都無所遁形、不敢再犯,就可以夜不閉戶、路不拾遺,那才是世界大同的理想境界。(寄自加州)