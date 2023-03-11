腦大∕圖

浪漫小說 的重點，在尋找「真愛」和「真命良緣」，推理小說的重點，則在尋找「真相」和「真正元凶」。

「推理」是一把兩面刃，推理得當的話，能抽絲剝繭、真相大白。推理失當或過當的話，則會作繭自縛、自討苦吃。

偵探推理小說的鼻祖，是十九世紀初的美國文壇怪才愛倫坡（Edgar Allan Poe），他本人的一生就充滿了神祕懸疑。日本的偵探小說先驅江戶川亂步（Edogawa Ranpo），取了和愛倫坡諧音的筆名，就是要向他致敬。江戶川亂步被譽為日本「推理小說之父」，「推理小說」這個名詞就是由他所創的。

誠如莎士比亞所說：「整個世界是個舞台，每人都是演員，一生扮演著許多不同角色。」在職場上扮演戰士，情場上扮演情人，除了真實角色，由於好奇心和想像力，也扮演虛擬角色，當作嗜好、遊戲、烏托邦，或身心調劑。

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從童年開始，我就喜歡扮演偵探的角色，有一部分受到馬克吐溫的《湯姆歷險記》（The Adventures of Tom Sawyer）情節的影響。除了在腦海裡扮演偵探，有時在衣裝上也會表現出來，童年時，我戴過模仿「福爾摩斯」的帽子；少年時，我穿過模仿「神探可倫坡」的風衣；青年時，我提過模仿「007情報員」的手提箱，每次打開手提箱取出文件，難免想像在夾層裡暗藏著武器和現鈔。

這些不切實際的幻想，部分歸咎於英國 《福爾摩斯》、法國《亞森羅蘋》和中國《包公案》。不過長時間以來，這個嗜好也為我提供了最佳的生活樂趣，使我能一面在沙發上打電腦、滑手機，一面在電視機裡英勇地出生入死、發掘真相、除暴安良。

看推理小說或電影 ，具有益智教育的功效，有助於邏輯思考，及瞭解今日法治社會的精神和遊戲規則。推理小說的主角，常居於「眾人皆醉我獨醒」的處境，有時需要力排眾議、力挽狂瀾，在最後千鈞一髮的關鍵時刻，替九死一生的受害人或蒙冤者，申張正義，找到一線生機。

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小說家毛姆，在第一次世界大戰期間，被英國軍情局徵召，出國擔任情報員，他的作家身分就是最好的掩飾，從未被敵人識破。戰後他以這段生涯為基礎，寫了一本偵探小說《祕密情報員》（Ashenden）。

第二次世界大戰期間，另一位英國作家投身於情報工作，他就是伊恩．佛萊明（Ian Fleming）。戰後他則投身於偵探間諜小說寫作，寫出了《007情報員》系列小說，大放異彩。

大約一百年前，從1920年到1930年，是歐美偵探推理小說的黃金時代，史上銷售量最高的英國「偵探小說女王」阿嘉莎．克莉絲蒂（Agatha Christie），就是揚名於那個年代。她的書籍總銷量英文版十億本，全球超過二十億本。她最著名的作品是《無人生還》（And Then There Were None）、《東方快車謀殺案》（Murder on the Orient Express）等。

全球知名度最高的偵探小說，是英國柯南．道爾（Conan Doyle）名作《福爾摩斯》（Sherlock Holmes），它也是拍攝成電影和電視影集最多的作品。

當代的偵探小說暢銷冠軍是美國詹姆斯．帕特森（James Patterson），他是《紐約時報》暢銷書排行榜上，歷年來榮獲最多冠軍的作家，共有一百多本書進入排行榜，其中六十多本是冠軍。他的書至今賣出超過三億本，也賣出了第一本超過一百萬本的電子書。

不僅偵探、間諜、犯罪、懸疑、推理、神祕、驚悚、神怪各類小說需要有撲朔迷離、引人入勝的情節和結局，即使是浪漫、寫實、俠義類小說，也要有驚人而合理的劇情發展，才能教讀者心服口服。例如《簡愛》《悲慘世界》《基度山恩仇記》等。

自從二十世紀以來，好萊塢影城崛起之後，偵探推理的電影和電視影集，就征服了全世界觀眾，成為青少年心中，除了愛情之外，所關心的焦點。

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自古英雄和美人，總是相得益彰、相映成趣。偵探推理小說和電影中，也經常滿園春色、美女如雲。有些青少年之所以迷上偵探電影，與其說「迷上推理」，還不如說「迷上美女」。

間諜影片裡的美女，能使出渾身解數，令「百煉鋼」化為「繞指柔」，使敵國高官政要心花怒放、意亂情迷，如此一來，奪取最高機密如探囊中取物，輕鬆到手。例如007系列電影，大家總會問：「歷年來，哪一位男明星所扮演的最像007？」此外也會問：「哪一位女明星所扮演的龐德女郎最美麗、最性感？」

驚悚影片裡的美女，由於面貌身材出眾，也常吸引連環殺手的注目而引發殺機。於是在浴室裡、露營區、停車場、暗巷中，美女一個接著一個連續被害。

有些連環凶殺案並非純屬杜撰，而是真有其事。最有名的是英國倫敦的「開膛手傑克」（Jack The Ripper），他神出鬼沒，專殺風塵女子，在各種偵探電影中經常出現這個角色，連一些「穿越時光」的科幻電影中，傑克也會現蹤。

上世紀六○年代「女性主義」興起，偵探推理電影和影集，就出現美女偵探。電視偵探影集《復仇者》（The Avengers）裡有穿緊身皮衣、身手矯健的女偵探艾瑪皮爾。七○年代的《霹靂嬌娃》（Charlie’s Angels）更由三位女偵探聯手主持大局。

電視影集《女作家與謀殺案》（Murder, She Wrote）說不定應譯為《女作家神探》，可以視為向多位頂級推理懸疑小說女作家致敬。

《少女神探》（Nancy Drew）系列小說、電影、影集、電子遊戲，總銷量超過八千萬本，美國第一夫人小布希夫人、克林頓夫人都聲稱是她們最愛的偵探小說。

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從前的偵探推理小說，只要找到真相、捉到凶手，就是皆大歡喜的結局。現在時代變了，單單找到凶手還不夠，還需要在法庭上提出充分證據，說服陪審團全部成員，才能繩之以法，將凶手定罪。

換言之，一宗案件，要在推理小說結束之後，在法庭上，才是真正「推理」的開始。問題的重點，不是「他有沒有犯罪」，而是「能不能證明他犯了罪」。並非要縱容罪犯，而是謹防冤枉無辜。

固然有狡詐的罪犯、善辯的律師，能走法律漏洞而一時逍遙法外，但是「天網恢恢，疏而不漏」，作惡者最終必有惡報。有一部電視影集《法網恢恢》（Fugitive）正是闡述這個道理。

聰明而懂得推理的人，不但要好好享受推理作品的樂趣，並且要知道「活學活用」，將推理作品當作《孫子兵法》或《六法全書》，從中擷取居家處世、安身立命的訣竅。

廣義而言，需要推理的案件，不只是命案，也包括其他傷害、盜竊、詐騙等案件。生活中，每次聽到電鈴、接個電話、開個車、上個市場、跳個舞，都可能是一次和罪犯正面交手的經驗。

因此，從明哲保身的角度著眼，每個現代人都不可不多看偵探推理小說和電影，辨識各種罪犯、瞭解各種不同犯案手法。更要時時提高警覺、眼觀四面、耳聽八方，「危邦不入、亂邦不居」，以避免成為被害人。

有一種自作聰明的推理小說迷，自恃神通廣大而走火入魔，以為自己必定能做下一樁天衣無縫、毫無破綻的「完美犯罪」（Perfect Crime）。他每次看到推理小說中凶手的犯罪手法出現破綻，就為之扼腕，或露出不屑訕笑。他心想：將來若是我犯案，絕不會犯下這樣愚昧低級的錯誤，誰也別想破案捉到我。

其實，凡走過必留下痕跡。天下根本就不可能有「完美犯罪」。尤其現代科技如此發達，有指紋辨識、基因分析、監視影像、安全系統，縱使事隔多年，都有可能突然東窗事發。

如果有人故意做下「完美犯罪」，最後被捉到定罪，完全是咎由自取，只能說是自作孽不可活、聰明反被聰明誤了。

孔子說：「聽訟，吾猶人也，必也使無訟乎。」等到有一天，推理技巧到了極致，罪犯都無所遁形、不敢再犯，就可以夜不閉戶、路不拾遺，那才是世界大同的理想境界。（寄自加州）