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異路前行

梁正宏
（梁正宏．攝影）
（梁正宏．攝影）

時間不停向前推移。

可我反覆回首過去，算命師預言我將有異路，卻未道明那將是如何的異路？

二年前，COVID-19疫情猛然爆發，遍及全球，我不得不放下行旅六十多個國家的腳步，改朝攝影探路。於是，數點光圈、快門、感光度，更從按下剎那的每一次學習中，細品暗藏在生態、鄉土、民俗、運動、風景等的人生況味，彷彿重溫著孩提的寫生時光，卻也導致自己，忘我地誤闖攝影會士榮銜的評比，挑戰一座高過一座的峻嶺奇峰！

展現創新風格、避免共相擺拍、取材獨特景致、善用後製技巧等一道道難題，層巒疊嶂似地橫亙我面前。可彼時，我攝影的資歷尚淺，又因疫情延燒，處於類封城的困境。我深陷其中，心煎力熬，委實比任何一段的求學歷程，有過之而無不及。

不免暗忖：已是廉頗年紀的自己，何苦如此鎧甲戰場？

只能試圖從舊作中，尋求出路。更在其後得來不易的解封歲月裡，衝刺各式題材。

然而最後幾個月，隨著時間無情地逼近，成績依舊低迷。疲憊、挫折與焦慮席捲而來。

不只一次，我以各種理由，向沙龍主席表達退意。主席卻這樣回信：

「路都走超過一半了，而且後面的作品都準備得差不多了，放棄實在可惜，如果能夠在艱困中闖關成功，將是人生歷練上，一個非常寶貴的經驗。」又說：「剩下最後一里路，若不堅持下去，豈不前功盡棄？」我備感觸動，繼續咬牙硬撐。

好不容易，終於通過了評比。

回首前塵，多人不吝提攜，也多人並不看好，然飽經險阻重重之餘，欣見工程出身的自己，像極了盛情的舞者，在攝影異路上，初放超乎潛能的演出。

原來，他們都是自己生命裡的貴人！

不禁想起日前於雲森瀑布賞景之時，也是穿行了漫長的顛簸與堅持，才得以窺見瀑布的磅礴……

人生竟如此寓意深遠。

我抬起頭，內心更加篤定了，也無風雨也無晴地，繼續異路前行。

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