英語中有這樣一句名言:「人類只需要兩年時間學會說話,卻要用六十年時間學會閉嘴。」(Humans need two years to learn to speak and sixty years to learn to shut up.)這句話還有一個版本,其中「閉嘴」(shut up)這個稍嫌粗魯的詞語換成了「不語」(keep quiet)。人在社會中,什麼話該說,什麼話不該說,是每個人一生都要面臨和琢磨的問題。在某種場合,不說話確實要比說話好。不過這不是本文想要探討的話題。名言來源的真真假假,才是此文所關注的。

很多人都說上述名言(不管哪個版本)是出自美國作家海明威之口,但事實並非如此。有人查出,早在1909年,華盛頓州的一家地方報紙上就出現過非常相似的語句:「一個人只需要兩年時間就能學會如何說話,卻要用餘生來學會少說話。」(It takes a person two years to learn how to talk and all the rest of his life to learn to keep from talking too much.)很顯然,這樣的感悟只有年長者和有相當閱歷的人才說得出來,而海明威當時只有十歲,不可能說這樣的話。

這就奇怪了,為什麼人們將海明威沒有說過的話,說成是他的話呢?

2017年,卡森.歐圖(Garson O'Toole)出版了一本書《海明威沒說過》(Hemingway Didn't Say That : The Truth Behind Familiar Quotations)。作者詳細介紹了他在追尋許多名言出處時的發現:許多名言,或者說那些經常被人們引用的語句(quotation),雖然頂著名人的名號,卻都不是他們說的。這當中涉及到的有畢卡索 、愛因斯坦、羅斯福、馬丁路德、愛迪生等眾多名人,當然也包括海明威。在名人「被說話」這件事上,海明威只是一個比較典型的例子。事實上,還有許多所謂的「海明威名言」都不是出自他的口。

之所以會出現這樣的情況,是有多種原因造成的,歐圖對此做了細緻的分析。他注意到,一些人在看過一些名人說過的話或者寫過的語句後,常常會根據他們自己的理解和想法來作轉述,經過如此「包裝」後的名人語言,可能已不是原意,或者說文字上已不一樣,但卻仍然被視作是這位名人說的。其他原因還有:因為兩個人物彼此接近,一個人說的話被誤認為是另一個人說的;出現在文學作品中名人的語言,或他們在電影 和戲劇中的台詞,也被視為就是他們的原話,等等。

歐圖還發現一個現象:一句話最初是出自一位不太有名或者匿名人物之口,但由於這句話比較符合公眾對一位名人的語言內容和風格的認知,就被認為是這位名人說的。比如有這樣一句經常被人們提到的話:「在生存鬥爭中,適者以犧牲對手而勝出。」(In the struggle for survival, the fittest win out at the expense of their rivals.),很多人都認為這是達爾文說的,因為這確實符合他的思想,但找遍了《物種起源》(On the Origin of Species)的每一章節和達爾文的其他著作,都沒有這句話。真相是,這句話最初只是一位歷史學家在他的書中對達爾文思想作總結時說的話,並非達爾文自己的語句。

事實上,很多名人都被動地成為了許多名言的收容者,毆圖稱之為「宿主」(Host)。那些來源不甚明確,或者找不到出處的語錄,常常就被收歸到名人的名下。

有些名人「被說話」是人們有意為之。這種情況,我在〈孔夫子在美國〉一文中提到過,那就是上世紀四○年代,美國一些媒體人為了搞笑,將許多諷刺挖苦的話都說成是孔子說的,還編成了《孔子語錄》。有些人還真信了。但更多名言歸屬方面的錯誤可能屬於「無心之過」,它常常發生在名言流傳的過程當中,期間通過很多人(包括名人)之口的多次傳播後,有關名言源頭的說法和對它的認知就會出現偏差,爾後又以訛傳訛,到頭來真假難辨。

「好的藝術家模仿,偉大的藝術家偷取。」(Good artists copy; great artists steal.)這是一句內容頗有爭議的名言,同樣有爭議的是,這句話究竟是誰說的?蘋果公司創始人史蒂芬.賈伯斯在一次訪談中,為了表示自己的公司用別人的好點子沒有什麼不好時,引用了上述話語,並稱這是畢卡索說的。而歐圖經過研究探索,沒有找到出自畢卡索之口的根據。誰也不知道賈伯斯為何出之言,他自己也沒說明引用語的具體出處。不知道他是否因為記錯了,還是根本沒有搞清楚,就說是畢卡索之言。但因為賈伯斯是名人,很多人就跟著他這麼說。

有的時候,要確認一句名言的歸屬還真挺難的。之前我一直以為「授人以魚,不如授人以漁」這句格言誕生在中國,因為「魚」和「漁(捕魚)」同音,很有中國語句的特點,而且引用的人很多,都說它是一句「中國古話」。這些人所持的理由是《淮南子》中有這樣一段話:「臨河而羨魚,不如歸家織網。」很顯然,上面兩句話的差別還是很大的。我以為,中華文化中是有「授人以魚,不如授人以漁」的思想,但認為其直接源於《淮南子》,似乎較為牽強。另外還有人說是老子說的,同樣找不到實據。歐圖則發現,關於這句名言來自何方,有眾多說法,除了指向中國,還有說是美洲印地安人、義大利 人或者印度人說的,至今無法下定論。

其實對於一般人來說,名言名句只要自己覺得受用即可,至於出自何處和何人之口,似不必太在意。但是對於要引用這些話語的學術界和著作人來說,就是一個必須嚴肅看待的問題。做學問的嚴謹不容許有半點不實的依據。這就是為什麼近年來,有一批像歐圖這樣的人正在積極展開名言名句追根尋源、理清脈絡的工作。

歐圖他們所做的工作,對已經進入網路時代的當下社會有重要的啟示和現實意義。只要上網查看,就不難發現,一些被網民大量轉發和引用的熱門語句或者整篇的文章,同樣存在來源不明或者刻意造假的問題,其中很多就是假藉他人,尤其是名人之名發聲的。之前網路上曾流傳一篇香港一有名富豪的人生感悟,經查並非其本人所作。我還看到一段據說是楊絳說的話,很精彩,我也很喜歡,但是大多數引用人都沒有提到出處,即便有人提到了是出自某書,但那本書我從頭到尾看了一遍,也沒有找到這段話。是不是還有其他出處,或者楊絳根本就沒有說過,就不得而知了。網路信息的真真假假、虛虛實實,讓人不敢輕意相信。

歐圖在他那本書的序言中說:「今天的文字數據庫已是有史以來最為龐大的,而且還在繼續擴大。與此同時,錯誤的信息也在全世界範圍內以毫秒級的速度快速傳播。」他警告說:「你會為居然有那麼多經不起推敲的信息而震驚,而我感覺未來的情況只會更糟!」

不負責任的張口亂說,甚至造假,散布不實信息,已成網路上不可忽視的毒瘤。歐圖的話我們應該聽進去。

(寄自印州)