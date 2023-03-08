洛杉磯的白天與黑夜（下）

夜晚的星光大道上，美女如雲。（李源．圖片提供）

凌晨一點多，我仍無法入眠。房間裡散亂的每一件東西都籠罩在一片黑暗之中。上舖的爾瑪傳來她輕微均勻的呼吸聲，我從床上爬起來，走出房間，長長的走廊在淡淡的白熾燈光中充斥著一片寂靜。房門都關著，裡面睡著美麗的年輕女人，正做著好萊塢 的明星夢，還有來自世界各地的遊客做著洛杉磯 的快樂夢。

我來到走廊盡頭的窗戶邊，眺望樓下的星光大道，街燈空茫，嘈雜的音樂聲結束在一片空蕩之中。走在紅地毯上的歌星、明星、梅、跳踢踏舞的黑人、弄蛇人、各種商販和表演者、眾多的行人等等，都在華麗的街道上銷聲匿跡，如同流星劃過時空墜入虛空，只有寂靜的街道在紅綠燈、招牌霓虹燈的光下發出湖面般夢幻的光芒。

洛杉磯是一個既真實又充滿電影世界的虛幻的城市。

在古老的歐洲大陸，大小城市常有一個「歷史中心」（historical center），其實就是老城中心，一般都有一個大教堂、鐘樓和廣場，相當於一個城市的漩渦點，以此為座標點在老城的街道四處閒逛是件愜意的事。在美國則不同，它只有市中心（downtown）， 而且範圍很大，比如在芝加哥，它主要是摩天大樓集中的區域，有一條長長寬大的北密西根大道。而洛杉磯呢，作為美國第二大城市，它是一個大而分散的現代化城市，幾乎沒有一個所謂的「中心」，只是某條著名的街道或商業區的人稍微比較多一點。我常常發現在市中心寬廣的街道上，就我一個人在等車，一個人走在高大建築樓的陰影下或陽光中，只有我的影子與我相伴。這使我有種不安的焦慮，這是我在非洲城市都不曾有的感覺。有一次在離好萊塢中心僅十幾分鐘通往山丘別墅的大道上，大馬路上只有行駛的車輛而不見任何人影，我獨自一人站在寬闊十字路口等紅綠燈時，對面搖搖晃晃地走來一名流浪漢，他開始對著站在馬路對面的我無端吼叫，眼前的空氣好像都開始顫抖，我立即落荒而逃。

每天我買張五美元的日票，乘公汽或地鐵 在洛杉磯城遊蕩。比佛利山莊大道白色或淡黃色的建築，奢侈品店和整齊的棕櫚樹，都讓我覺得好像走在法國坎城的街道上。只是它的街道更寬大一些，寬闊的威尼斯沙灘讓我想到中東阿曼南部空曠寬闊的銀色海灘。洛杉磯的景點沒有什麼讓我感到驚異，我也不想去環球影城遊樂園，夾在一大群興高采烈的大人和孩子中體驗什麼聲響、旋轉、雲霄飛車、爆炸水災。我只是漫不經心地在那些著名的景點隨便地走走看看，之後隨意地登上一輛空空的公共汽車，就像我有時回到自己的家鄉城市武漢一樣，只為了看看我的故鄉城市的新貌。在洛杉磯的公汽裡，我從車窗隔著玻璃靜靜地觀察洛杉磯縱橫交錯的條條大街、挺立的棕櫚樹和高樓、別墅、白色院牆，來打發時間。

公交汽車停站了，上來一位穿著破舊的軍綠色汗衫、臉上髒汙的高大肥胖的棕色女人。她拎著一個黑色大布包，坐在我前排側面的位置，頓時一股濃郁的異味充斥了車廂。她時而低聲自言自語，時而空洞沉默地望著窗外。每天，不論我乘哪輛公汽或地鐵，幾乎都會碰上流浪漢或好像是從精神病院逃跑出來的人。每次遇到這些人總使我忐忑不安，不敢直視他們。他們有時罵罵咧咧，或者埋頭沉默不語。我不知道他們會不會忽然攻擊我。

一天在地鐵月台等車時，一位三十來歲的當地女人告訴我，洛杉磯的治安越來越糟糕，流浪漢越來越多。她因為在好萊塢區上班，開車非常不方便，塞車和停車都是問題，只好坐地鐵上下班，「過了下午六點我就不會坐地鐵了，叫我丈夫來接我。」「你看我隨時都帶著這個。」說著她把手伸到包中，我馬上想到：「槍嗎？」不是，是一個黑色瓶子，黑胡椒噴霧器，這就是她隨身帶的防衛用品。

每天下午快五點時，我總是慌忙地打道回府，只有夾在好萊塢人來人往的行人中，我才敢安心地在洛杉磯的夜幕中行走。

媒體往往把洛杉磯美化為一個可以過上明星生活的城市，起伏的山丘間是一棟接一棟昂貴豪宅和奢華別墅，鱗次櫛比的精品店和豪華酒店，靜謐的山路上呼嘯而過的跑車裡坐著的不是電影明星就是流行歌手，密林叢深處隱約傳來的是徹夜不息的派對聲響。不過，這座光亮的城市背後隱藏著一個不為人知的陰暗面，如果繞到城市東邊的Skid Row，一個大約五十公里長的街區，在那裡隨處可見各色大小帳篷，街道上的流浪漢如同到處被扔在地上的碎紙片一樣：睡在高牆腳下的人，靠著矮牆光著上身的人，都是吸毒者或精神疾病患者等無家可歸的社會棄兒，當然這些令洛杉磯城可恥的貧民窟不在遊客凝視的範圍內。

我作為一個背包單身遊客，一個非常普通的民眾，我沒有看到那些世界著名的豪宅，只看到與其他城市一樣的普通人們、街道，還有，比其他城市更多無家可歸的流浪漢和乞丐。