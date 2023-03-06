如是和尚如是山──緬懷、紀念恩師星雲大師

星雲大師(右)頒發著作獎給永芸法師。（永芸．圖片提供）

星辰若有光，光必在雲中；任世事如雲煙過眼，上必有星辰相照。

1949年，一位二十三歲的僧青年，在烽火戰亂中隨著「太平輪事件」之後飄洋過海，平安登陸陌生的彼岸。他，下了船、捨了筏，孑然一身，篳路藍縷，卻開啟了台灣佛教在人間遍地開花的盛世。他後來自述：「心懷度眾慈悲願，身似法海不繫舟；問我一生何所求，平安幸福照五洲。」

宛如星辰下照，他平安幸福的願力，照亮了台灣，開創了佛光山，也開創了世界五大洲的巍巍道場。

又宛如雲霞放光，佛光山開山五十餘年，文化、教育 、慈善、共修的志業，再加上遍布全球的「國際佛光會」，規模不比一個跨國企業小，大師為弘法足履遍世界，所到之處又比國家駐外使節還多。他從大陸渡海來台後，在台灣深耕，又分燈五大洲，更回傳佛教祖庭印度 和中國，將佛法真正落實為國際人間化……終於，一切風風雨雨不能停滯他的腳步，愈是難行愈能行，愈是難為愈力為，三千大千世界都在他的胸壑中俯伏了。

我也俯伏在他的座下。當年，二十三歲的女青年，以一腔熱血的大夢，以浪漫的勇氣向家庭革命，孑然一身、割愛辭親，從世俗的家走向慧命的家，如仰星辰、如登妙高峰攀上了這位和尚佛教文化事業的殿堂。

初次相遇，正是佛光山開山二十年、星雲大師 將屆六十歲卻宣布「退位」的關鍵時刻。成為師徒，不是偶然，是前世今生的緣定。於是，女孩追隨在師父身後，參與了「大仙寺佛七」「顯密佛學會議」「全台行腳托缽」……很快，女孩也出家了，從《覺世》旬刊、《普門》雜誌、佛光出版社、人間衛視、《人間福報》……三十餘年來，見證了這位和尚這座山年年崢年年嶸的茁壯成長。

年輕時，師父法相莊嚴，是英雄；主法時威儀具足，講演時妙趣橫生，寫文章深入淺出，打籃球身手矯健，下廚房酥酡妙味；他是孩子王，是青年的偶像，是長者的榜樣，是各行各業的國師，是徒弟心中恩威並重的師父；他有獅子的霸氣，也有兔子的溫柔；有赤子的天真，也有領袖的氣度，更有法王的智慧與慈悲；他有很多夢想，總是築夢踏實，養深積厚，等待因緣，一一踐行，不甘躡前人後塵。

猶記得，我在《普門》雜誌任編輯時，還沒有盛行電腦、伊媚兒、3C產品，大師又常在美國，幾次面臨截稿前，我須奔赴機場去拿託人帶回的文稿，連夜打字發排；雖然可以用越洋電話、傳真，卻怕太貴又不敢多說……日日趕稿，月月出刊，箇中諸苦蝟集；直到大師不慎跌斷腿開刀，在病房，大家心疼眼疼，都勸師父不要再寫「星雲日記」專欄時，我低頭流著淚默然不語，師父卻說：「我要寫，我還要寫……」我那時就像被世相蒙蔽的「阿難」，想說竟說不出：「師父，感謝您為芸芸讀者再寫，我們很需要您啊！」

猶記得，心平和尚圓寂追思法會後，幾個弟子隨侍師父巡視當時正在工程中的「如來殿」，我從未看過偉岸的「大師」，站在工地上講到自己的第一位出家弟子如何能艱能苦時，哽咽凝視著遠方的神情，宛如在孤峰頂上……

猶記得，「台北道場」剛啟用，舉辦一系列七七四十九場「生命的活水」講座，從大年初一開始，每天晚上不能間斷。師父重然諾，守時間，他答應要做的事，從不因任何理由退票，時間乍到，準時開場。而且對幾場演講者，師父都親自為他們開場介紹，從不推諉缺席，隨處付法與人。

猶記得，《人間福報》創報初始，那是大師五十年夢想成真的「最愛」，他親自坐鎮台北，日日寫頭版專欄，夜夜等我們送回「樣報」，其實他等的是為我們這些「初生之犢」加油打氣呀！而我每天守護，也很少回山；一次回山探望師父，已告假離去，但又轉回法堂，看到師父還站在那兒，我如稚子奔向父親說：「師父，我想您了，又回來啦……」師父摩著我的頭給我加持，一如慈父慰子……

猶記得，以《人間福報》、人間衛視發起「媒體環保日三好運動」，在台北大安森林公園由大師引領著所有台灣平面媒體、電子媒體的負責人誓師的那一刻歷史畫面，成為第二天各報的頭版頭條新聞。那張大合照可真是經典畫面，因為新聞界一向「王不見王」，但《人間福報》的創辦人星雲大師德高望重、立場超然，創造了真正的「奇人妙事」，成為空前絕後的新聞，他那天就像立在大須彌海中的巨岩。

「大師」只是假名，他早已不看不聽不在意世俗外界的「八風」……然而也正如偉人、聖者都是「高處不勝寒」，他的思想是寂寞的。他在八十五歲就已立下遺囑〈真誠的告白〉：「……我一生，人家都以為我聚眾有方，事實上我的內心非常孤寂……我一生，以弘揚人間佛教為職志，佛說的、人要的、淨化的、善美的，凡有助於增進幸福人生的教法，都是人間佛教……」宛如平地起風雷，震動了多少僧信的初心。

印度佛教傳到中國，成為中國的佛教，尤以禪宗惠能大師「一花開五葉」，老幹新枝，各有發展、凋零；所謂「臨濟子孫遍天下」，惠能說「不識本心，學法無益」，臨濟義玄更直指學僧的弱點「自信不及」，要確信自我堪當主宰，而稱有這種勇氣者為「大丈夫」，更督策為師為徒者皆須是「大丈夫」；義玄理想中的大丈夫是具有仁者無懼的氣概，不畏特立獨行，願為自己的理想作出承擔，無懼不被理解，他指出古聖先賢之能夠振聾發聵，作獅子吼，得到大眾認同讚賞，乃因他們有這份橫截眾流、逆俗忤眾的自信。星雲大師就是承傳臨濟法脈，他常在開示中要大眾自稱「我是佛」，就是要敢於自我承擔；但大師不獨傳統，又融合現代，直指人心回歸佛陀的本懷，倡導、踐行「人間佛教」，成為現代人更需要的佛教。

如今，他置生死於度外，以舉臂艱難顫抖的手寫「一筆字」墨寶，用完的墨水罐可以排成一面牆……他以流暢的口述，日述萬字供報刊發表，從《百年佛緣》到《貧僧有話要說》，到《我不是「呷教」的和尚》，他為徒眾講述不輟。他巍巍然出席各種弘法大會，佛光山就在他半世黽勉的運籌帷幄下，有了百年佛寶，就是以文化教育為重的「佛陀紀念館」；又有了百年法寶，就是以研究佛法為主的「藏經樓」，再加上已經成形的僧寶，就是以修行為主的佛光山，這三寶具足的典範道場，無形中已成為現世的人間淨土，形成中國佛教百年難遭難遇的氣象。

大師的家鄉揚州，出了兩位高僧，唐代的鑑真大師當年經過多少磨難，抵達日本弘法時已雙目失明，帶去了中國的醫藥、建築、文化和佛教，後被日本譽為「文化之父」，受到無上尊崇；他到了七十五歲高齡，自知歸鄉無望，寫下遺偈「山川異域，日月同天，寄諸佛子，共結來緣」，一派「日月同天」的氣象。如同當代高僧星雲大師寄語有緣人：「人的生命一期圓滿，還會有另一期生命的開始」，一派「生死同天」的氣象。他為了弘法衛教，腳步始終停不下來，他說「人生三百歲」，他要「春蠶到死絲方盡，蠟炬成灰淚始乾」，他說他沒有權利講「我不幹了！」他發願生生世世還要來做和尚……