Noveala∕圖

爸爸比媽媽幸運，沒有真正餓過肚子，但他離家之後為了吃飯曾挨過耳刮子。他在來台之前，曾寄身在鎮江警察 局，因為一手漂亮的柳（公權）體毛筆字，得到一份文書工作。第一天上班去同仁餐廳打飯時，一個警察摑了他一耳光：「你憑什麼來這裡吃飯？」每個時代都有欺凌幼弱的人，但絕大多數的人沒有那麼壞，他的長官帶著他一起吃飯，沒有再挨打。小時聽我父說這事時，我覺得那記耳光彷彿打在我臉上。

爸爸來台之後不久，就進紡織廠當小工，認識了也在紡織廠工作的我娘，生了五個孩子，早夭兩個，他去世時已當曾外公，我們家四代共十人，全部大學以上畢業，其中有三個是美國名校博士。爸爸一生連一張文憑都沒有。我小六時教我第一篇古文的是他，〈鄭伯克段於鄢〉，是《古文觀止》選自《左傳》的一篇文章。我十七歲的生日禮物是《詩經》。

我們在等加護病房時，我跟他說：「你真的很了不起，從大陸到台灣，什麼都沒有，現在子子孫孫都堂堂正正，沒有一個需要你操心，多好。」他想了三秒鐘說：「我這生沒有遺憾。」現在回想，蒙他垂憐，他在給我們解脫。

他是有憾的。但他和我們都無能為力。

爸爸重男輕女，送葬那一天，我感受到了他的悲哀。環繞爸爸棺木的是我母、我們三姊妹及我女兒。禮儀師事先來問「長子到了沒」，我們說「無子」。棺木要移往焚化爐時，移靈的人請「長孫」捧遺照，我對大女兒說「就是你」，她立刻出列，站到前面去。我以前常開玩笑說我們家「人丁單薄」，後來才知道男為「丁」，女為「口」，我們這些女人連一個「丁」都不是。爸爸進了焚化爐之後，我們在台灣的沈家這一支沒有「丁」了。

身為獨子，沒有兒子，這成為他的最大傷心。他們家傾全家之力讓一支血脈到台灣，與他一起來台的叔叔、嬸嬸，體弱多病，以幾乎自絕的方式死去，以免拖累一脈單傳的他，而仍然是絕後了，香煙斷絕。

爸爸死後，我們沒有焚香燒錢，因為我們從小就聽他說「女人燒的錢，祖先收不到」。這樣的信仰若是真的，何必燒香？這樣的信仰若是假的，而他相信，更是何必？他真的香煙斷了。

爸爸否認他重男輕女。在那個貧窮的年代，很多人把女兒送給別人當養女、童養媳，就算留養在家，最多也只讓她們讀完小學，就要去做工賺錢。但我們家從來沒有人講過「女兒念書沒有用」、「女兒是賠錢貨」，媽媽痛打我們常常是因為我們念書不夠用功。爸爸曾帶還在念小學的大姊經過北一女，慎重告訴她：「這是你以後要讀的學校。」後來我們三姊妹、我兩個女兒都念了那學校。

爸爸沒有重男輕女，但女兒注定了不能延續香火，他曾在面對我為他做的一桌盛宴前，不自覺地嘆息：「女兒再好也沒有用。」

他的絕望是那樣明明白白。那時我已五十幾歲了。我自小強悍，他的朋友總說「可惜不是個兒子」，我很想讓他知道女兒更好，但他嘆氣的那一刻，我知道自己永遠不能彌補他心裡那個大洞。他的絕望變成我的絕望。

但能怪他嗎？他從小在這樣的香煙瀰漫下長大，祖先就是這樣教的，小時的印記一輩子刻骨銘心。他也想改變，他每次回老家都說時代不一樣了，希望他們重修族譜時，把女兒列入，否則在共產黨一胎化之下，若生的是女兒，那一家人的血脈就消失了。直到他去世之後，我大陸堂哥用微信 寄來族譜，我看到我父名下載明我們三姊妹的名字。

我曾經很崇拜他。在台灣經濟起飛時，他與朋友在員林開了一家手套廠，風風火火，有時候大半夜還在出貨。1970年代，連續兩次石油危機，加上台幣大幅升值，他們那個本來就是薄利的外銷工廠倒閉，他五十歲出頭就退休 了。五十歲，他覺得自己可以「養老」了，是啊，他的父祖叔伯幾乎沒有人活過五十歲，他不知道自己後來可以又活四十年。他等於半生在「養老」，而我也是惶而恐之地怕「子欲養而親不待」，每周休假都帶他出去用餐、郊遊，但除了江浙菜之外，都不合他胃口，最後連我女兒都吃膩了。

他越老越想他的老家，想再回去看一次，他當時已坐輪椅了，我們姊妹也不年輕了，都退休了，我試探地問：「如果回去，可不可以不要像上次那樣撒錢、請那麼多客？」他斷然地說「當然要」。我很想說，我的勞保年金一個月才兩萬元出頭，而且現在我們不論怎麼一擲千金，在大陸都已不再是個數字了，他們真的都富了。我畢竟把話吞了回去，但也沒敢認真規畫他最後的返鄉之旅，因為我沒有能力讓我父衣錦榮歸。

我們只是普通人家，勤勤懇懇而已。

爸爸最後的心願，我沒有完成。

弟弟過世時（是的，我們家曾有兒子，那是一個傷心故事），我二十歲，第一次去捐血。弟弟生前開刀用了一袋血，我覺得應該以血償還。爸爸過世後，我也去捐了血，雖然他在醫院才剛掛上血袋幾分鐘就離開了，但是，一袋血，就是情，我無以為報，希望未來用到我血的人，能夠健康回家。

爸爸，女兒沒法燒香，以血祭您。（下）