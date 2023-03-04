Noveala∕圖

爸爸忽然去世，九十四歲，身分證年齡一百零二歲，亂世。護理師問我：「你們家族都這麼長壽嗎？」我不知道，我們在台灣沒有其他血親。戰亂、貧窮，我爺爺在大陸三十七歲即逝，爸爸是家族第一位超過九十歲的人。

那一天，在急診室，醫師給我看他的胸部電腦斷層，我才知道他的動脈又老又硬已脆，正在裂開，心包膜積液填塞，積液，是血。內、外科醫師會診爭論是否應該開刀時，我父問我「為什麼我在大陸？」他以為他回老家了。我當時很駭異，事後回想卻欣慰，這是老天恩慈，他不必舟車勞頓。

親人離世，諸事暫停，日子奇異 似地漫長，一般喪家常會一起摺蓮花，女兒和我則是一起收書櫃，收著收著發現我有很多《臨終功課》《死亡的臉》《因死而生》《令人著迷的生與死》這類的書。原來我為這一天已準備很久了，事到臨頭，才知道準備永遠不夠。死神來時，如在黑霧中給你一頓亂棍交加，謝天謝地，是我承受，我父不知道死神站在床頭，那天他沒有恐懼。

他在進急診室前十四小時，我們吃了一頓快樂午餐，他讚美餐廳那道白果牛筋燒得好，誰都沒想到那是最後午餐。我不斷回想那一天有沒有違逆他。

我全身痛。從凌晨兩點多和他一起搭救護車到急診室，中午十一點和他一起搭移靈車到殯儀館，直到晚上睡覺，我全身都痛，止痛藥也止不住的痛，我以為是感冒了。第二天回想前一天，彷彿噩夢，又像電影，一再回放，每次都放大了一些細節，我看到他上救護車時的臉，蒼蒼的白，布滿冷冷的汗；醫師跟我解釋這就是人生大限時，電腦螢幕上顯示的是爸爸竭盡所能運作九十多年的心血管，那是一條彷彿石蠟做的繩子，好不真實，又好真實，它好老好累好寂寞，它不行了，我才知道它存在；我摸著他的頭髮、替他拍背、擦拭他的下體，地球半秒鐘也不曾停下來。我看到自己鎮靜如常，但是，罩在寬大衣服裡的身體一直發抖，我恍然大悟，我那樣抖了一天，怪不得全身痛。

爸爸不再回家之後，媽媽惶惶不可終日，天天哭，她說不知道如何一個人過日子。她十八歲認識他，一年後結婚，吵吵鬧鬧六十八年，忽然一夕之間沒人吵架了。她半夜發line給他：「老頭子，你這個無情無義的，連一句話也沒留給我」、「老頭子，你好嗎？」……我從來不知道他們感情那麼好。爸爸未讀。

媽媽的記憶力、理解力、聽力急劇下降，我帶她奔波醫院，失智 鑑定檢驗師請她寫一句完整的話，她歪歪扭扭地寫下：「我想回家。」

爸爸最後幾句話也有一句「我要回家。」

爸爸這一年有返祖現象，他完全不吃麵、不吃水餃，早餐連饅頭、吐司都不吃，他只吃飯或米做的蘿蔔糕，問他原因，他說：「我們老家只吃米飯、沒有麵食。」他已離開老家七十多年了。他有時很困惑：「我現在在哪裡？」媽媽說：「我們家啊。」他還是困惑：「我怎麼不認得？我怎麼來的？」他也曾問媽媽：「我到底幾歲？我怎麼覺得我九十四歲很久了。」

他們那個年代所謂「外省人」，很多人身分證上的生年月日都不是真的，有些人連名字都改了，當時「流行」把名字從三字改成兩字，爸爸是把兩字改成三字。人要有多害怕，才能這麼毅然決然將自己從故鄉土地狠狠拔出，在異鄉抹去一切資料，從零做人。而這樣的人當年將近兩百萬。

我父是這兩百萬人之一。「惶恐灘頭說惶恐，零丁洋裡嘆零丁」，寫這詩的是文天祥，他是〈正氣歌〉作者，歷史英雄。我父不是，他是時代裡的螻蟻，是惶恐灘、零丁洋裡一捏就死的蜉蝣。他一生膽小，他當時到底面臨多大的威脅，讓他不得不倉惶地挑著五石棉花、一籃雞蛋離開老家，船到台灣時，還一度被擋在基隆港外海，不准靠岸，他怕被全船遣返 ，跳船游泳上岸。那年他十九歲。

爸爸膽小，他怕地震、怕參加喪禮、怕死。我不能想像他年輕時敢跳船。

他要逃，因為他家是「地主」，是共產黨要殺要鬥的對象。所謂地主只因家有祖傳的幾畝薄田。他們家靠海，據說水是鹹的，地是鹹的，空氣也是鹹的，種不出什麼好莊稼，我曾在他老家嘗過一株「蒿草」，這草也是鹹的。田這麼貧，全村都窮，他們相對富有，所謂「富」是有糧食可吃，爺爺奶奶是做豆腐的，一斤黃豆可以做三板豆腐，兩板付給賣黃豆的人，另一板就是爺奶的勞力所得。每年過年總會有人來「走親戚」，跟他家拿糧食。有餘糧分享，表示他們家真的比較富，村裡的私塾也是他們家請的教書先生，附近孩子大大小小一起上課。

2009年，我們三姊妹送爸爸八十歲的生日禮物就是陪他回老家，街上掛著「X斤黃豆可換Y斤油」的招牌，他們仍在「以物易物」。小時聽爸爸說，他在離開老家之前，從沒看過「錢」，不知道錢是什麼東西，當時我覺得不可思議，現在懂了。爸爸老家門口是一條河，我們回去時，看到一條小船拴在岸邊，但是不能划了，小河已長滿了草。滄海桑田，爸爸解嚴後第一次回老家，是坐船在家門口上岸的。沿河蜿蜒的是長長窄窄的土路，兩旁種著瘦瘦高高的洋槐，還有幾棵柿子老樹，掛著幾枚熟透的、像黃燈泡的果實。他的老家、他的故鄉，對我來說，是異鄉，充滿「異國風情」。

那天，他坐在堂弟兒子剛蓋好的新屋裡，非常欣慰：「現在日子好了，大家都富了。」他們客廳只有一張方桌和幾個塑膠凳，家徒四壁，怎麼是富？爸爸跟我們解釋，「能蓋上瓦房就是富」，以前是草房。他家以前號稱富有，也不過是草房。

他指著遠方綠油油的高粱田，「那就是我出生的地方。」爸爸的出生地，主要產物是高粱、棉花、包穀（玉米）。我翻弄路邊的雜草，發現它們居然是毛豆時，驚喜地跟爸爸說：「不會再鬧饑荒了，大家不會餓肚子了。」（上）