仲夏荷塘雲影倒——深究現代詩與新詩的區別

題記：晨昏定省有時，劃過凡塵即事，只爲落筆馬奔，迎向嶄新未知。

大凡新詩，解釋成新體原創詩作，也稱白話詩；這個「 新」字是針對古體詩而言的。若要追根溯源，得從1917年文藝復興運動說起。白話文的興起，便有了第一首胡適先生新詩：「兩個黃蝴蝶，雙雙飛上天；不知爲什麼，一個忽飛還……」

現代詩，顧名思義是現代人原創詩作，是引進西方主義思想的一種橫向移植產物。詩人紀弦先生，將原有詩詞形式改爲現代詩模樣，倡議六大信條，於1953年創辦現代詩社，出版《現代詩》雜誌。自此，詩壇有了「 現代詩」一詞而沿用至今。然而，後進學詩者，倒將新詩與現代詩混爲一談了！

「現代詩」的代表人物略述：

紀弦 （1913-2013），本名路逾，祖籍河北，民國37年遷臺，曾任編輯，後任老師，退休後赴美養老，享年滿百。話說與張愛玲同時期的文人路易士，乃紀弦老師本人。民國37年，紀弦從內地來到臺北，任職成功中學國文教師，主張「以橫的移植取代縱的繼承」，其現代詩派代表詩作流傳至今。

紀弦現代詩〈狼之獨步〉

我乃曠野裡獨來獨往的一匹狼

不是先知，没有半個字的嘆息

而恆以數聲悽厲已極之長嗥

搖撼彼空無一物之天地

使天地戰慄

如同發了瘧疾；

並颳起涼風颯颯的，颯颯颯颯的：

這就是一種過癮！

覃子豪（1912-1963），原名覃基，1954年與鍾鼎文、余光中、鄧禹平、夏菁等創辦「藍星詩社」，主編《藍星周刊》。

試錄覃子豪膾炙人口的小詩〈追求〉

大海中的落日

悲壯得像英雄的感嘆

一顆星追過去

向遙遠的天邊

黑夜的海風

颳起了黃沙在蒼茫的夜裡

一個健偉的靈魂

跨上了時間的快馬。

周夢蝶（1921-2014），生於河南長於臺灣，本名周起述 ，筆名周拯。

回顧周夢蝶小詩〈剎那〉

當我一閃地震慄於

我是在愛著甚麼時

我覺得我的心

如垂天的鵬翼

在向外猛力地擴張又擴張……

永恆 ——

剎那間凝駐於「現在」的一點：

地球小如鴿卵，

我輕輕地將它拾起

納入胸懷。

以上便是寶島三首經典的現代詩。

相傳50年代，藍星詩社曾多次参與現代詩論戰，比如與紀弦現代派之間的「現代主義論戰 」、與蘇雪林的「象徵主義論戰」、與作家言曦的「新詩閒話論戰 」等等。這些論戰提高了現代詩的社會能見度。現代詩一詞之所以廣為流傳，也是時代的產物。

精準地說，現代詩是新詩的旁生流派，兩者皆屬自由體詩行文學創作，是現當代人的思想精神結晶，更是縱向傳承的文藝產物。

寶島三傑之外還有洛夫。洛夫（1928-2018），原名莫運端，後改莫洛夫，筆名洛夫、野叟。1954年與張默、瘂弦共同創辦《創世紀》詩刊，歷任總編輯多年。群星璀璨的寶島詩人對現代詩發展的貢獻巨大，功不可沒！他們對詩歌意象的自覺追求，對象徵、暗示手法的重視等，都提高了現代詩的品位，推動了現代詩的成熟。

真情實意獻身服務，投注文學創作藝術。我將小三年呼嘯而過大疫視爲放緩步伐的個人進修，並順應天地人之和諧共處。跬步千里，始於足下。不知道文友詩人是怎麼理解新詩與現代詩的區別？至少，本文表達的是我個人的理解。期盼所有愛詩人可以從「我」走到「我們」，聯袂誦讀自由體現代新詩，一齊向華語詩壇進軍，一齊邁向文學的精神殿堂。

在此謹借學者章繼光教授的一句話結尾：

「用客觀眼光審視兩岸新詩創作，在詩壇風氣低迷的時刻，讓經典回歸經典，讓百年新詩恢復價值和尊嚴。」

（楊蘭，華文工作者，中華語文教師。 來自臺灣，祖籍江蘇；移民蒙特婁，長居列治文。）