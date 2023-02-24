頂呱呱長者在作運動。（荊棘∕提供）

我當年最不愛體育，一有機會就逃課。每當校慶同學都忙於體能競賽的熱潮，我就編壁報，寫快訊，報導比賽結果。沒想到，我在退休後對運動發生强烈興趣，曾作過有氧運動，練過瑜伽，還跳過南美熱舞。近七八年以來，我一直追隨一個叫帕蒂的教練，勤奮地按時上課，把這堂課當作我日常生活中的基石。

每週三次我走到離家一哩路的「老人之家」—— 說錯了，不是「老人之家」而是「長者之家」—— 去參加健身班。英文中的senior常被翻譯成老人，其實老字在英語中帶些輕蔑和不敬，如果你把Senior Center說成Old Folks Center，既使美國人懂得你說的是甚麼，也意會到你對當地文化不夠深入。同樣的，如果你直稱那位先生是老人，盡管他已七老八十，仍然會悻悻然生點小氣。上了年紀的西方人坦然自稱長者（senior），但是對於老（old） 這個字還是不肯對號入座。一般說來，西方長者不認老，也比較不顯老；往往到了八九十歲還是精神旺盛，打扮花俏，崇尚年輕，仍然有興趣追求羅曼蒂克的情愛。

我作運動的「長者之家」是經私人捐獻建立，由縣政府衛生機構管理，為六十二歲以上的長者提供各種免費（或減費） 的服務。來者大多是享有各種社會福利，住在長者公寓的低收入者；新移民占其中一大部分。我只參加健身班，而且從第一天就下定決心長期參加，只因為帕蒂是個出眾的教練。我開始上課時帕蒂才七十出頭，她身體挺直而苗條，頭頂一襲棕色假髮，教學謹嚴認真，絕不允許學生苟且。學生的動作如果不精準就會被她吼叫，剛來的人往往被她叫得失魂落魄，來了兩次就不敢再來。男性自尊強烈的尤其受不了被這女教練當眾叫吼，所以班上少有男士。你如果過得了這道關口，就會發現她其實友善而親切，記得所有人的名字，如摯友般關切我們每一個人。她教的動作包括舉重、跳舞、平衡和伸展，一堂課下來我們汗流浃背，身上所有的筋骨肌肉都活動過了。她強調身體的挺直，走路的適當姿勢，怎樣避免摔跤，如何提重物而不傷腰背。常來上課的學生都已被她訓練得挺胸縮肚，身體拉成筆直的線條，走起路來虎虎生風。

班上的人數在二十到三十不定，貧窮和富裕的均有，人種複雜一如聯合國，包括菲律賓人、印尼人，美國黑人、墨西哥及其他中南美人、美國和歐洲的白人、還有幾個和我同道而來的東方人。我們的年齡大概會嚇你一跳：我們中間一半已近八十，有幾位已經九十出頭。蕊達是最年長的，大家在班上剛為她慶祝過一百零二歲生日，她自己開機動輪椅來上課，風雨無阻，作起運動來精神奕奕，身體挺直，面容慈祥光澤，看起來才不過八十歲。

在疫情期間，我們停課兩年多，到復課的時候，大家都感嘆我們的體能普遍地退化了。我們自此更感運動的重要，也更珍惜教練帕蒂和我們的同學。班上同學感情親密，見了面都熱情擁抱，彼此問好。我們一起慶祝生日和各種紀念日，哪天誰沒來上課，必有人來電話或郵信問候。我們是不分種族國籍的忘年夥伴，運動場上的戰友，自稱為「頂呱呱的長者」（Awesome seniors）。

帕蒂不僅嚴格地教導我們運動，她也常帶來新的醫學報告，與我們分享保健知識。我們學到運動可以增加免疫系統的活力，改善健康水平，減少感染和死亡； 即使感染到如新冠肺炎的病毒，症狀也較輕。運動不但是保健抗老的最好良藥，而且還能促進腦神經傳遞劑的產生，使我們感到快樂。她一再強調年齡只不過是個數字，個人的心態才是決定當事人有多老（或年輕）的關鍵。她的口頭禪是：「把那老傢伙關在外面」；叫我們保持年輕的心態，過保健的生活（譬如適當飲食，多喝水，充分睡眠，和經常運動），可千萬別讓那老傢伙走進來。

我感覺國內同胞比較在乎年齡，也喜歡一見面就問對方有多少歲了。即使不開口問也會在心裡推測對方的歲數，或是用別的問題來旁敲側擊，好像如果沒有這個重要的資料就無法給對方定位。在大陸不論是交友相親，求職找工作，年齡都是首要的考慮；如果孤寡的長者還想結婚，或是對情愛仍有興趣，通常會被外人笑話，孩子們也感到臉面掛不住。而在美國孤寡的長者理所當然地談情說愛，也無人側目；在應徵工作的時候，如果雇主問你年紀，你可以依法上法庭告他們年齡歧視。我聽説大陸女性五十五歲就可退休，男性還可等到六十歲，因為這些年齡就是老年的開始。天呀！這真令人聽得心驚膽顫！如果五、六十歲就成了老者，那麼八、九十歲的算甚麼？不都是行屍走肉了？其實人哪裡會老得那麼早！五、六十歲還是有為的壯年！還可以做很多事兒。如果我自覺年輕，誰能把「老」這頂帽子壓在我頭上？

我最近還在網上讀到一位大陸名醫的養生秘方。這位先生說: 五十歲以後要少鍛煉，休息就是最好的鍛煉，要保養身體就是要多多休息。大陸的孝子賢孫也往往叮嚀長者不要做事，別在家裡操勞，休息靜養就是最好的保養之道。我相信這些子孫的督促完全出於孝心，他們覺得長者一生辛勞過多，到了晚年該享清福，再不該去做事勞動。然而這些養生的方法卻與這方面的研究結果背道而行。科學報導一再提醒我們，身體和頭腦都是需要不斷鍛煉和挑戰的，即所謂「不用則廢」。隨著年紀的增長，身體和智能的確會衰退，但是延遲衰退的最好方法卻是這方面的刺激和運用。這之外，與人的交流和往來，也是年長者需要的養分和滋澤。人天生是群眾動物，需要運動，需要做事，需要朋友；作年紀適合的運動，做自己可做而且也是喜歡的事，與朋友和親人交往談天，可以加強我們的體力、智力和快樂，給予我們成就感，鞏固我們的自我價值；這些不僅能延長我們的生命，也使這趟旅程變得更有意義。

我作完運動從「長者之家」走出來，感到全身輕鬆暢快，周圍萬物好像特別燦爛明亮。原來世界美如斯，每一時每一刻都是生命賜予的珍貴果實——如果你懂得耕耘的話。