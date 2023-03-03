天上掉下《紅樓夢》（下）

我最喜歡看的是大觀園裡姑娘們的詩詞，在她們的喜嗔哀樂中，我知道了人原來可以這樣精緻地生活、如此細膩地感受世界。這時，我們大院裡的各種過去看來是一潭死水的魚塘竟開始顯現出詩意。夜裡出來看到灰燈光下的水紋，小腦袋裡還會冒出「寒塘渡鶴影，冷月葬詩魂」這樣的詩句，日子因為有了這樣的變化，顯得有趣起來。再看自己小屋窗外那南方的綠竹青葉，花鳥雲霞，竟出現了過去從未發現的美。甚至看家裡那綠色的塑膠紗窗，紗窗上晾曬的手帕，都覺到了一種微妙的溫馨，我知道這是一種叫作「小資產階級」的不健康思想，但它帶來的美妙體驗讓我不僅不願退縮，反而越陷越深。

我在數學作業的封面上，大筆一揮地抄上寶釵那句「好風憑藉力，送我上青雲」，感覺颯得不得了。翻到黛玉的〈五美吟〉，更是愛不釋手，抄下來還不夠，還去臨摹了虞姬圖來配上：「腸斷烏騅夜嘯風，虞兮幽恨對重瞳。黥彭甘受他年醢，飲劍何如楚帳中」，悵然又自得。我忘了曾經偷讀禁書而被全班檢討的事，大意地將這詩配畫夾在了周記本裡。我這時的語文老師已經換成了歷史系科班出身的劉老師。他將我約到辦公室裡，拿出了我畫的虞姬和抄配的詩，委婉地提醒我，要注意多讀健康向上的書。我今天回想，真不知道他當年作為歷史系畢業生說出這樣的話，心裡是什麼樣的感覺。他還提到我那些「好風憑藉力」的思想苗頭也不好，想來是數學老師也已反映了我的情況。那個過去抓過我的前班主任在辦公室另一頭桌子突然大聲說：她的思想意識一向有問題的。我嚇得馬上低下了頭。劉老師馬上岔開話題。我默默地將周記本上的詩畫撕了下來，小心收好。劉老師說「以後注意點」，就示意放我離開了。

在衝過了詩詞曲賦這道門檻後，我開始在大觀園內外盡情遊逛。眾生帶著各自的背景來歷，嘯聚在《紅樓夢》裡，我廢寢忘食地探看著那千人千面的紛繁世相。我生長在一個壓抑的年代，缺吃少穿，億萬男女都是「藍螞蟻」一般，《紅樓夢》所描出的人間景致，在我看來簡直是一個奇異 的魔幻世界。連劉姥姥的笑話，我讀來也是津津有味，更不要說那些賈府上下的風光人情，大觀園內外的市井波瀾。

後來長大，一路聽不少朋友聊《紅樓夢》，發現大家最熱衷的似乎都是寶黛之情和與之相關的內容，我卻忽然發現，自己對寶黛這條全書的主線已經沒有話講。在看到《紅樓夢》的時候，我對男女情感只在朦朧之中，現在想來，大部分的關注，也許都是因為對黛玉的喜愛而代入的，或許因為黛玉可憐的身世，複雜細膩的的心思打動了我，我對她真可以說是一見傾心。這樣一來，連帶了對寶玉的心思，想來都是被黛玉牽過來的愛屋及烏那種。我為黛玉哭過的所有眼淚，在我中年之後擦乾了，有時也會想，也許寶二奶奶還是選了寶釵來做更合適的，這當然是後話了。

如今偶爾跟人說起曹雪芹對我的文學影響時，有朋友會感覺奇怪，覺得從我的文字裡並不能看出受過《紅樓夢》的熏陶。「張愛玲可是一看就是紅迷的。」有人又補充道。我知道他們是在說我不曾有明顯的那種張愛玲式的行文句意。我沒有說，一千個人就有一千個《哈姆雷特》，對《紅樓夢》也是一樣的。這一點魯迅敘述得很精闢——「經學家看見《易》，道學家看見淫，才子看見纏綿，革命家看見批滿，流言家看見宮闈祕事。」我相信，自己如今在寫作中對細節描寫所擁有的近於癡迷的執著，對人物命運的走向所表現出的濃厚興趣，對故事為什麼會發生的不停追問，就是少時讀《紅樓夢》所留下的刻痕。在此之外，我看到了繁美的文學本身。我是如此慶幸自己在世界觀形成的過程中，撞到了《紅樓夢》這樣一部仿如天上掉下來的大百科全書，通過閱讀它，讓我對好的文學能夠幫助人更好地理解生活，有了第一手的感知，受益恒久。

（下）（寄自加州 ）