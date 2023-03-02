天上掉下《紅樓夢》（中）

妙玉。（出自《紅樓夢圖詠》，改琦∕繪）

這就要說到遇到《紅樓夢》之前的那個夏天了。那是我第一次出遠門，在暑假裡去了父親的家鄉湖北，和我那獨居在武昌的姑媽生活了一個暑假。現在我知道了，姑媽應該是那種被稱為居士的人——雖然在我遇到她的文革時代，這都是祕密。

很多年之後，父親說起她的這個最後終老於尼姑庵的姊姊，嘆的是，出閣之前，她可是自幼唯讀《紅樓夢》、兩手不沾陽春水的的官家小姐啊——她的父親是晚清湖北拔貢。而在七○年代我看到的姑媽，是一個1949後自我選擇了游離於體制之外的民間裁縫。1949年後，她給新政府安排在學校裡教書。姑媽告訴我，她實在不願整日參加政治學習、搞運動之類，她辭去了教職，理由是「不自由」。姑丈則進了政府部門工作。姑媽姑丈無孩子，兩人感情淡漠，雖未離婚，卻一直分居。姑媽靠自己會女紅，加入了街道辦的裁縫社，靠手藝生活，我祖母去世前，她們在一起生活。這種民間合作社式的組織相對鬆散得多，但收入和福利肯定也少。可為了自由，姑媽不在乎這些。這跟她無兒女無家庭負擔，應該也有關。

我到武昌見到人到中年的姑媽時，她已茹素吃齋，天天讀經念佛。我偶然翻翻她案上的《金剛經》之類的書本，都是兩眼一抹黑，只得放棄。她倒常帶我出門，坐車坐船在武漢 三鎮到處逛，顯然工作是很隨意的，好像是可以領了活回家做。很快我就發現了，姑媽走動的大都是那些因「破四舊」而被從各地尼姑庵掃地出門的前尼姑們，什麼九華山、五台山這類名字，我都是在姑媽跟我談到她們時聽聞的。她們都穿著深色的衣裳，表情苦澀尷尬，眼神躲閃，跟我從小見慣的大學教師和國家幹部們完全不同，雖然後者也一直被改造被折騰，看上去苦悶壓抑，但像前尼姑們這樣如過街老鼠般的表情，好像是沒有的。姑媽和她們有獨特的溝通語言，我聽起來半懂不懂，跟在姑媽身後，我心裡非常害怕，怕的是什麼，也講不出來。直到我撞到《紅樓夢》，看到那滿紙的辛酸，一個個透心寒的「空」時，跟姑媽在一起的那個夏天聽過的那些稀奇古怪的話，一下全都飛梭般閃回。

姑媽告訴過我，人生就是一場夢啊，夢醒的時候，人就死了，就像大地白茫茫一片，什麼都沒有了。我當時聽得害怕不已，怕的不是夢醒之後什麼都沒有，而是這樣的概念聽起來太反動太顛覆了。我更喜歡老師描繪的迎著朝陽聽著高昂的戰歌，奔向美好的未來，為實現共產主義而奮鬥的人生。姑媽肯定敏感地察覺了我的反應，後來跟我就不太說這方面的話題了。她曾經讓我答應如果不出去透露，她就可以帶我去那些前尼姑的家裡看佛像，「你見了佛像要拜拜的。」她叮嚀。我對看佛像沒有一點概念，見她說得那樣神祕，更支吾起來。姑媽見狀，就再也不提看佛像的事了。

在我正面撞上《紅樓夢》的時候，那個夏天裡姑媽跟我講過的關於人生的那些話，全都復活了。那〈好了歌〉，不就是姑媽那些話的詳解和注腳嗎？

開始讀《紅樓夢》，因其行文與白話文已經很接近，書中的情節和人物言行基本都能跟得上，而文化碼靠過往歪打正著的積累，「一知」裡也可獲得「半解」。我那時作為已能熟練查閱《新華字典》的小學畢業生，遇到生偏字時，問題也不大。到了這時，突出的難點是詩詞部分所設出的路障，令我一愁莫展。

父親作為湖北省晚清拔貢之家的末位遺少、最後一輩的民國青年，在捲入山河巨變時代的泥石流中，一路奔至南陲。在時代風雲中戰戰兢兢，古典詩書一直是他的精神慰藉。在我很小的時候，他就試圖教我背些唐詩，也講點宋詞。要命的是，父親是用「吟詠」來講詩詞的，那種拖腔拖調、自我陶醉般的唱讀，與我聽慣的那些高音喇叭裡慷慨激昂的革命詩歌朗誦截然不同。他喜歡演示的「楓葉荻花」「獨上高樓」「欄杆拍遍」，唱嘆的「同是天涯淪落人」「恨別年鳥驚心」，跟我們倒背如流的毛主席詩詞中「不須放屁」「上天攬月，下洋捉鱉」的精神氣質，差得何止十萬八千里。難以共情不說，還令人心裡發毛，覺得哪裡不對勁兒。一來二去，中國古典詩詞在我心裡與酸腐頹廢直接劃上等號，只要一聽到就趕緊想辦法逃，好像害怕被污染。就算給抓回來，也人在心不在。久而久之，父親在搖頭嘆息中，只得聽之任之，由我去了。

可手中的《紅樓夢》很不一樣。詩詞警句是書中的錦繡文字，高光亮點，彷彿戲裡的重錘鑼鼓，總是在關鍵時刻閃現，是預言，又是警示；既能抒情，也作敘事。為人物和劇情貢獻出電閃雷鳴般的烘托效果。讓人焦急的是，我雖能拾起這些句子裡散落的珍珠，卻經常看不明白它們串出的意趣指向，其中的用典、擬喻比興，讀來似是而非，如星星之火亮瞎了雙眼，卻又將我熏出一頭霧水，這才相信了老師平日訓話說的「書到用時方恨少」不是恐嚇，而是存在的真實。

好在，我很快就發現家裡又出現了一本小冊子——跟四卷《紅樓夢》的清雅設計匹配的《紅樓夢詩詞曲賦評注》。我如獲至寶，趁父親忙進忙出沒空管我，趕忙拿到自己的房間翻看起來。這本書標有「內部讀物」的神祕字樣，不知道父親是怎麼搞來的，我也不敢問，怕父親警覺起來繳去。按我後來查到的資料，它當年是由出生於1943年的浙江著名紅學家蔡義江先生編寫的。

以前父親和老師講過的那些古典詩句，其實是死的。它們只是詩詞作者個人的情感表達，我作為一個未曾涉世的少兒，很難進入那樣的語境，只能靠死記硬背，難免興趣缺缺。而在《紅樓夢》裡，詩詞曲賦成了人物塑造的工具。比如讀到「黛玉葬花」，讀到時的第一反應是：這可不是無病呻吟嗎？困惑中，趕忙去翻看蔡先生對〈葬花詞〉的注釋，從「花謝花飛飛滿天，紅消香斷有誰憐？」逐字逐句地體會黛玉百轉千迴的曲折情腸意緒，直看到「一朝春盡紅顏老，花落人亡兩不知」，竟為一個寄人籬下的敏感孤女的感時傷懷，流下了清淚。再由此聯想到過去念過的「感時花濺淚，恨別鳥驚心」，忽然覺得杜甫變得那麼生動感人。

我為蔡先生對《紅樓夢》裡詩詞曲賦逐一詳解和剖析的功力所深深吸引，像拿到了一個穿行迷宮的GPS，興奮莫名。閒來時便將蔡先生書中的一些我喜愛的譯詩抄寫到小本子裡，以便可以放在書包裡帶著，不時翻看。蔡先生做得特別好的，是對每一首詩詞曲賦都有「古譯今」，就是譯成我能理解的白話詩文，非常適合我這樣的讀者理解學習，還由淺入深地講典析意。蔡先生指出《紅樓夢》的重大文學貢獻之一，是「文備眾體」，寫入了大量的詩、詞、曲、賦、歌謠、聯額、酒令、燈謎……最關鍵的是，小說 中每位人物所吟詠的詩詞，都是「按頭製帽」，做到了詩如其人，對人物塑造起了錦上添花的作用，適合各人的身分、背景、個性、修養。帶著蔡先生書裡看來的這類要點，再讀《紅樓夢》文本，果然發現，書中的每一個人都各有特點，我過去習慣了的以「正反」、「好壞」劃線讀書，這下突然撞進萬花筒般的大觀園中，真是眼花撩亂，目不暇接。這不，從詩詞切入，黛玉的高雅別致，寶釵的含蓄雍容，湘雲的清新灑脫……一個個風格清晰的人物畫像栩栩如生。對一般次要角色而言，哪怕他們的有些詩作曲賦看上去笨拙平庸粗俗，甚至幼稚，但又將摹擬的對象描畫得唯妙唯肖，極其傳神。在當年「千人一面」的蒼白文化氛圍裡看到這樣繁美的書寫，我暗自驚呼，眼界大開。