孩子的守護聖人聖尼古拉。（韓璞．圖片提供）

法國的年曆或記事本上，每一天都標有不同的聖人名字。大部分的法國人都有自己的聖人日（除非是外來名字），比如Félix的聖人日是2月12日，Eve是9月6日。這一點頂讓人羨慕，因為每人每年不但可以慶生，還有聖人日可慶祝。不過聖人日的重要性不比生日，人們多半只得到口頭祝賀。平時氣象報告結束時，播報員也會提供次日的聖人名字，提醒民眾：明天別忘了祝賀你認識的同名者。

聖人到底是誰？

聖人是天主教的人物，如耶穌門徒（彼得、約翰……）、史上的殉教者與教會人士等。整個天主教世界都有聖人文化，包括歐洲、非洲和拉丁美洲幾十國，聖人的名字因語言不同而略異，但整體運作大致相同。

聖人不是神，但生活在天上，信徒可向他們祈求。有些聖人的地位崇高，並擁有特殊神力，比如病痛、失戀、失物、考試、工作、遠行、糾紛、避邪、不孕、性功能障礙、頭疼、記憶衰退、疲倦、憂鬱症、罪惡感、灼傷、骨折、喉嚨痛、過敏、口吃等，所有疑難雜症都有負責的聖人。

這一現象說來有趣，儘管天主教原則是一神教，但自古以來可崇拜的對象不下千百人，幾乎近似多神教，該怎麼解釋呢？

史學家相信，這是西元五世紀起，教會在征服歐洲時使的一個手段。因為基督教興起之前，古代歐洲人原有其他信仰，如日耳曼地區有動物崇拜，塞爾特人相信精靈與水神等。教會發現強行傳教難達目的，乾脆試著把各地原有信仰轉化、收納進天主教之中。

教會的作法是吸收難以根除的民間信仰，把原始的崇拜對象逐步轉化成天主教聖人，或是被聖人馴服的動物。古歐洲曾有熊、狼甚至烏鴉崇拜的現象，教會不斷打擊、削減這些動物的威風，一方面抹黑牠們的形象，另一方面發明了種種「聖人降獸」的神蹟，一步步動搖民間的原始崇拜。在教會長達千年的宣傳下，野狼逐漸成了傳說中某聖人的忠犬，棕熊甘為某聖人的坐騎，烏鴉變成惡魔的幫凶……天主的力量終於戰勝了古老神祈。

儘管如此，我們今天還是能在世界各國的傳統節慶中，辨識出某些遠古信仰的痕跡。這類慶典都在冬末春初的二、三月分舉行。古代歐洲人為了慶祝萬物復甦，常在此時喬裝成動物歡慶。如今各國的狂歡節不分南、北半球，仍於二、三月舉行，人們可在尼斯、威尼斯、巴西嘉年華會上，見到頭戴面具、穿戴華麗和裝扮成野獸的遊行 群眾，從中窺見遠古的崇拜。

教會為了抹去古老信仰的痕跡，另把聖堂建在古代神靈出沒之地（如今很多教堂內部還保有早期的泉水出口），並將原始崇拜慶典轉換成宗教節慶與聖人日。到了二十世紀，東方某位總統有心宣傳基督教，也把行憲紀念日選在聖誕節 當天，與古代教會的做法如出一轍。

從某種角度來看，天主教的聖人和中華文化的眾神相彷。人們一碰上生活難題，舉凡婚姻、金錢、求子……總習慣到廟裡燒香求籤。如希望金榜題名會拜文昌君，求健康拜保生大帝，求發財拜文武財神等。傳統多神文化至今仍未完全變貌，與天主教的聖人文化相映成趣。

聖人文化還有一個「守護神」的概念，也譯為「主保聖人」。許多村鎮有自己的主保聖人，類似我們的土地公，只掌管方圓幾里以內的事務。巴黎的守護聖人是聖吉妮維耶（Sainte Geneviève），她曾在西元五世紀幫巴黎躲過匈人的攻擊、逃過饑荒。巴黎多處有她的紀念雕像，還有一座以她為名的教堂。

有些國家也自有守護聖人，最有名的是愛爾蘭的聖派翠克（Saint Patrick），其聖人日亦是該國的國慶。每種職業也有守護聖人，不管你是麵包師傅，還是鐵匠、商人，都能得到保護。當然，每位聖人也格外垂顧與他同名者：聖安娜是天下所有名為安娜女性的守護者，聖彼得也特別守護和他同名的凡人。聖人文化不一定從屬於天主教，就像在台灣，即便你不信道教，也知道月下老人保佑天下有情人，必要時也可能向他祈求。同理，慶祝聖人日的法國人不見得信教，因為聖人的概念早已從信仰擴及民間文化。

有些守護聖人格外出名，比如獎賞好孩子的聖尼古拉便廣為東歐、荷蘭等國所喜愛，如我的荷蘭好友每年必在12月6日舉行隆重的慶祝活動。有些地區認為聖尼古拉日和聖誕節一樣重要，還有人相信聖誕老人其實就是從他演變而來的。

聖凱薩琳（Sainte Catherine）是未婚女性的守護神，年滿二十五歲的單身女性向她祈求，可早日找到理想伴侶。很多單身女孩會在11月25日聖凱薩琳日當天戴上鮮豔的帽子，和其他未婚女友結伴遊行，跟老大不婚的自己開個玩笑。

所有聖人當中，名聲最響亮的肯定是愛侶的守護神聖瓦倫丁（Saint Valentin），其聖人日是眾所周知的情人節，過去只有信徒會祈求他守護戀人，如今這一天早已商業化，是商家大撈一筆之日，我們甚至可說聖瓦倫丁也成了花店、巧克力店和餐廳的守護神。

在台灣，我們似乎覺得「西方世界」都是現代化國家，印象中除了復活節、聖誕節之外，幾乎想不出其他淵遠流長的傳統。事實上，歐洲各國的生活習慣、語言文字，以至於人民的喜好與審美觀，常保留了逾千年的歷史。從聖人文化中，我們就能隱約瞥見基督教之前的遠古習俗。

法國民間深受聖人文化的影響，父母給新生兒取名時，總習慣在聖人與歷史人物當中尋找合意的名字，這份名單有時就是很單純的日曆，因為一般日曆、記事本上，每天都至少標有一名聖人，除了11月1日，因為這一天是全體聖人的「諸聖節」（但異於英美文化10月31日的萬聖節）。直到戴高樂總統於1966年頒布《命名通告》後，才放鬆了傳統的規定，通融民眾選擇外來名字。

古代歐洲的教育不普及，百姓不見得人人識字，教會在傳教過程中，特別在每一名聖人身上找出容易辨識的象徵標記，從而拉近人民與宗教的距離。比如施洗約翰總是身穿羊皮（他一生過著極簡樸的生活）、聖彼得手上經常拿著兩只鑰匙（其中一只是天國之鑰）、聖喬治身旁有一隻龍（因為他曾屠龍）、聖則濟利亞總是手持樂器（據說她曾聽到天籟）等。至於殉道聖人，他們的標記往往與殉難時遭受的酷刑相關，如聖佳德的乳房曾被鉗子扯下，後世藝術家便讓她拿著盛有一雙乳房的盤子；曾被迫自剜雙眼的聖露西也常捧著兩顆眼珠；聖德尼曾被砍頭，因此無頭的他總是把腦袋抱在胸前。今天的我們會覺得這些血淋淋的畫面相當駭人，但對古代的信徒來說，這樣的表達方式最讓人一目了然，不易混淆。

老一輩常拿聖人日當作日曆，人們不見得清楚知道每天是幾月幾日，但不會忘記當天的代表聖人，因此在講到氣候、季節變化、農牧活動時，往往和聖人日分不開來。前人沒有如今準確的氣象預報，必須靠自己觀察大自然的變化，年復一年就累積成鉅細靡遺的「民間智慧」。幾個世紀以來，各地每年都會出版年鑑（almanach），頂像我們台灣的農民曆，可翻到繁雜豐富的訊息，如每日可種植或採收的蔬果、適宜獵捕的野味、食譜 、每晚月相與星空、生活小知識、民間諺語、歌謠（附譜）、歷史大事紀、填字遊戲、數獨、人物與鄉鎮傳奇等。無論是農牧活動、家禽家畜飼養，或是蜂巢工作，人人都按圖索驥，謹守年鑑內容的指示。

我們還能在年鑑中讀到幾百條和天候、收成種植有關的俗語，許多法國民眾至今仍能朗朗上口好幾句。如「聖內斯托日颳大風，聖馬瑟藍日享好酒」，意思是：如果1月25號聖內斯托日這天起大風，那麼今年葡萄定會豐收，入秋後（聖馬瑟藍日為10月24日）就能釀出好酒。3月19日：「聖約瑟日春光來，今年收成笑眼開」、7月25日：「聖雅各日暖烘烘，今年打顫過寒冬」、8月29日：「聖米歇日見飛燕，聖誕之前無寒天」等。法國人一向以理性自居，但學界曾客觀評估過這些古早的諺語，最後不得不承認其可信度都在70%以上。可惜近幾年來氣候明顯變化，有一些已不再適用。

在此順帶一提民間園藝的另一大原則，那就是看月相行事。很多法國人相信，月盈期間最適合修剪、採收，月缺時段適宜施肥；月亮上升期間樹液上流，是播種的好時節，月亮下降期樹液往下回流，枝葉乾燥不易腐爛，應在此時砍柴。科學界不知重申了多少次，強調這些理論並無根據，但毫不影響民間千百年來的習慣。直到二十一世紀的今天，絕大多數的園藝雜誌、網站仍把月相列入「每日栽種須知」當中。

法國人對月相影響植物生長的理論深信不疑，甚至擴及人體的毛髮與指甲：如果希望頭髮長得又快又濃密，就應選在月亮上升期修剪，若覺長得太快，則在月亮下降期間理髮，修剪指甲也遵循同一道理。其實我們對於「月相影響毛皮生長」之說並不完全陌生，因為如果從這個理論繼續往下挖掘，就能挖出月圓之夜的狼人傳說……