今年是第一個沒有媽媽的年夜飯，我沒做打算。小外甥提議到他們家聚餐。家庭群組一開始討論這件事，大家就問：「有包餃子比賽嗎？」

包餃子比賽，一下把我推到悲喜交織的情緒中，耳邊的笑鬧聲逼出了滿眼的淚。

以往每年過年，年輕一輩都到我們家聚餐。我媽媽年紀大，做不動了，我對烹飪一竅不通，就想出這個辦法：包餃子比賽。

除夕當天，姊姊負責買絞肉，我負責準備白菜、水餃皮、調味料。各路人馬到齊後，每對夫婦一組，我們家兩個女兒一組，每家領一塊砧板一把刀，一顆大白菜，一磅絞肉，一包餃子皮 ，油鹽醬醋就放在中間，自己調味。

比賽前，媽媽先表演了雙手同時包餃子的特技。四歲的孫外甥看得瞪大著眼睛，說：「這是魔術。原來太婆這麼厲害。」

媽媽仔細地告訴大家調味訣竅和包餃子的手法之後，就任由各家發揮表現。

一宣布比賽開始，擠了二十幾個人的房子就炸了鍋。大外甥的太太是美國人，外甥女的先生是德國人，小外甥夫婦都是從小移民到美國、在美國長大的台灣人，我家女兒是墨西哥 和華人混血。這場包餃子大賽，分明是聯合國大進擊，各國都有各國的經世謀略。一向安靜的廚房，霎時麵粉和醬醋齊飛，笑鬧共吆喝一色。

家中五個四歲到十歲的第四代小朋友，成了密探，鬼祟地去敵國刺探軍情，回家向大人報告。果然計較勝負是我們家的不傳密方。

師傅領進門，功夫看各人。同樣是媽媽教出來的徒弟，包成的餃子卻千人千面，個個不同。每家都大聲跨口自家餃子的好，但是我聽在耳中，總覺得那些自誇有些虛虛的。

比賽時間到，大外甥Howard煮了一鍋水，要開始檢驗各家成績。我和媽媽坐在沙發上偷笑。看著這位電腦專家等水開了，把東家長西家短的水餃分批丟了進去。年輕人用慣電腦，黑白分明，以為每個水餃都簽了字，殊不知一進到鍋裡，水餃大軍立刻敵我不分，亂了隊形。

參賽各家一開始還在鍋邊緊盯著自己的水餃，看著看著，大軍混亂成一團，各自表態。有的荷花開苞，有的煙火燦爛，有的金雞獨立，更有的深情相擁、誓死不分。誰知道誰家是誰家？我和媽媽早已經笑痛肚子。媽媽癟著沒有牙齒的嘴，笑得喘不過氣來，一點都不擔心她的絕活會失傳，天長地久，總有學會教會的一天。

比賽的獎品是腳底按摩券兩張。既然混成一鍋，勝負難分，當然是家家有獎。吃完了餃子皮、餃子餡和餃子，三種口味的年夜飯，全家人嘻嘻哈哈地過馬路到對街的腳底按摩店按摩。

那以後，包餃子大賽和腳底按摩，成了我們家除夕年夜飯的傳統。

媽媽去年九月走了，我不再有老萊子的喧鬧情緒。「父母在，人生尚有來處。父母去，人生只剩歸途。」

還會有下一次的包餃子大賽嗎？我不知道。（寄自加州 ）