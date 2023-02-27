西雅圖地區很少人雨天打傘。（王士躍．圖片提供）

自從搬來奧林匹克半島（Olympic Peninsula），我最大的困惑就是：下雨時該帶上雨傘出門，還是像當地人那樣套上一件半大雨衣，穿梭在風裡雨裡？

「看你帶著雨傘，就知道你不是這兒的人吧？」過了好一段時間，我仍改不了雨天打傘的習慣，免不了就有當地人好奇地問我。

半島人雨天出門是極少打傘的，一年長達八、九個月是季雨時節，從夏威夷群島方向颳來的暖風帶來豐沛的降雨，中國江南的季雨有梅雨之稱，這裡的季雨叫「菠蘿快車」（Pineapple Express）。天上總是濕涔涔的，人們出行卻不打傘，一件半截式雨衣就像皮膚一樣始終黏在身上，即使下半身被雨澆濕了也不在乎，走在雨裡風裡，吧唧吧唧地像是生活步伐不可或缺的伴奏。

更奇怪的是，哥倫比亞牌戶外運動服裝竟然打出這樣一則讓人掉眼球的廣告：「在雨傘只用於為燒柴擋風遮雨的太平洋西北地區，我們的雨衣經受住了大自然的嚴格考驗。」我看得無語，為自己奪走了燒柴所需的雨傘頗感到不自在。這裡不同於亞特蘭大或新奧爾良等地，奧林匹克半島，甚至整個美國太平洋西北地區是忽視雨傘的。

苦雨絲毫不會影響到當地人的工作和生活，人們一如既往地在雨中東奔西忙，豔陽能給予加州 人一種旺盛的精力，雨也賦予奧林匹克半島人某種神奇的能量，他們稱這是「液體陽光」（liquid sunshine）！嘭嘭嘭地砸在身上，人們反倒覺得來了精氣神兒。這裡有不少人從事著與大自然密切相關的職業，有伐木工人、國家公園和森林僱員、牧場主和農人、原住民 漁獵部族、荒野探險者，甚至還有四季以山為家的露營人。半島自然環境讓人們天生具備著粗獷的稟性，許多男人留著大鬍子，這是在美國其他地方極少見的情形，他們身材魁偉，行走沉穩，恍如一棵西北生長的道格拉斯巨杉向你迎面撞來，笑起來通常是縱聲大笑，有時還下意識地手捋長鬚，完全一種山夫野老的豪放氣派。這種地域性的氣質在華盛頓州 和奧勒岡州尤為顯著，無論你從事何種職業，無論居住都市還是鄉村，一百多年來遺留的西北拓荒者慓悍之風未曾減弱。

他們視打傘為怯懦的標誌，明尼蘇達州的人往往對不習慣下雪的外來人總是嗤之以鼻，他們會挖苦說：「不喜歡下雪嗎？那你就搬到別的地方好了！」這裡的人也會對那些打傘的人抱以冷眼，背地叫他們是「撐降落傘的」，外地人則反唇相譏稱西北人為「青苔背」。

奧林匹克半島西臨太平洋，溫暖的洋流雨霧穿越奧林匹克山脈南北兩側，在毫無對流雲衝擊之下形成牛毛細雨，噴灑大地，氣象學稱之為「層雲雨」（stratiform rain），它雨勢輕緩，從不疾悚猛烈。而在西側衝海的一面卻是暴烈的「雨盆」氣候，因雲霧碰到高山寒流化作豪雨，愣是澆灌出一片極廣袤森碧的霍河雨林（Hoh Rainforest）奇觀。相反，細雨連綿的地區雖說有雨的形式，卻難有雨的豪量，有雨的頻率，卻無雨的力度，就像作家安妮．迪勒（Annie Dillard）所描寫的：「沒有怎麼下雨，可是所有東西都濕了。」太平洋西北地區流行著豐富的「雨言」，當地人根據雨勢強弱、形狀、墜速能叫出花樣來，我聽到過的就有「滴雨、噴雨、絲雨、霧雨、露雨、晴雨、蒸發雨」等等，簡直和愛斯基摩人的冰雪詞彙的豐富有得一比！這種普遍的小雨現象難道是美國西北部人不在乎下雨的另一個原因？我讀到了西雅圖最後一家雨傘專賣店貝拉（Bella Umbrella）關門大吉的消息，心裡不免慼慼然。然而老闆終於開竅了，在人們普遍敵視雨傘的大趨勢下，他還是把生意遷到了對雨傘更友善的路易斯安那州去了。