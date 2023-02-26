亞裔高中生自殺事件（下）

黛安∕圖

第二天，我約了民華夫婦喝咖啡。我告訴他們我佩服他們在咪咪身上所花的心血，但對他們在咪咪的生活和學習中強制的作為提出抗議。民華夫婦不以為然地向我解釋，在國內教育 孩子都是套用這樣的模式，別的孩子都受得了，咪咪也一定受得了。他們還說，咪咪現在少不更事，不知好歹，是生在福中不知福，將來長大懂事了就會理解父母的用心良苦。而且她這不是第一次了，讓我不要為此大驚小怪。我被他們這麼自以為是的想法嚇傻了。我告訴他們，孩子有獨立的人格，也是獨立的個人，時代在發展，世界在變遷，他們不該重複我們那時的生活經歷，不管這些經歷對我們而言是好是歹。當然，養兒育女沒有金科玉律，關愛與強求，過之與不及，本就沒有一條紅線，但卻有一條底線，那就愛、平等、信任與尊重，我質問他們，難道他們從未想過為什麼社區層出不窮的學生臥軌事件嗎？最後我們在尷尬無語中結束了小聚。那天起，我深怕著不能扭轉他們腦中那種根深柢固的傳統教育觀念，也內疚著沒有辦法幫咪咪改變她的現況。

咪咪的例子是目前許多華裔孩子所面臨的狀況，傳統的教育觀就如一把鋒利的劍直插在孩子幼小的心靈，使他們的童年不幸福，而且充滿了悲哀和無助。之後，灣區 又接二連三地發生亞裔 學生自殺的悲劇，日前在該市火車站附近被列車撞死的一名亞裔男孩，被證實是鄰市山景城高中十七歲的學生，死因也是臥軌自殺。每當看到這類的新聞，我都會轉發給咪咪的父母，希望他們能引以為惕。

幾年後的一天，田麗突然沒打招呼就趕來律所找我，她滿頭大汗精神恍惚地說：「是咪咪……」我的心哆嗦了一下。她欲哭無淚地告訴我，咪咪被同學發現，躺在學校附近的鐵軌上企圖自殺，幸好發現得及時，沒有發生無法挽回的悲劇。但經過心理醫生的診斷，證實咪咪得了抑鬱症，只能停課在家中休養。民華接受不了這個殘酷的事實，自己如此優秀的女兒如今得了這病，不但什麼都不能做，還要分分秒秒地盯著她預防她再做傻事，他不敢相信他們所深信的成功方程式竟然出了問題，沒有幫助咪咪獲得成功的人生，反而險些害她在人生還沒正式開始之前就停格了。他驚恐的同時更覺得丟臉，最後選擇了逃避而搬出了家門，還向法院遞交了離婚申請。田麗哭著不想離婚，說女兒又不是她一個人的，咪咪會變成了這個狀況也不是她一人逼的，現在出事了反而把女兒丟給她一個人承擔，她說她無法接受，可是民華已經提出了離婚，她想知道她該怎麼辦。

我以朋友的身分邀請他們一起坐下來，提出目前咪咪的事是當務之急，離婚以後再說。我向民華和田麗提出以下的反思：

一、不管是否只是想複製自己早年的人生經歷，還是想讓孩子去圓自己年輕時未能完成的夢，或是想讓孩子能平步青雲扭轉命運，就這點而言，民華和田麗與其他亞裔父母一樣沒有差別，他們都非常愛自己的孩子，但也往往愛得失去了分寸。他們拚命賺錢省吃儉用，就是為了把孩子送去私校，逼孩子上課後加強班、學鋼琴、學畫畫、學溜冰、學游泳，把孩子的生活安排得過分地滿，以為只有這樣才是真正負責任的父母，才是真正對孩子好。

二、孩子從小在父母的庇蔭（或陰影）下生活，往往遇事則亂，逢人就慌，失去獨立思考的能力。舉凡張口或伸手就會被滿足，又怎麼會有基本生活自理的能力？為人父母的職責雖是要提供孩子成長的優質環境，但在萬般皆下品唯有讀書高的氛圍下，人生唯一正確的要務就是讀書，除此之外，孩子無法參與到自己人生道路的選擇。在父母的自以為是中，孩子就是要去學一些他們沒有興趣的課程，父母自己本身才好不容易擺脫他們父輩們在他們一生中加諸的枷鎖，轉身就把這個枷鎖當作冠冕套在自己孩子的頭上。

三、我們希望孩子們不要那麼敏感，只要照著父母的計畫或心意做就是了，但是我們忽略了孩子不是機器人也不是電腦，他們既有感知也有血肉，相對於抽小熊膽汁的歹徒，父母為孩子所做的一切大都是基於好意，然而孩子和小黑熊一樣感受到被強制和脅迫，而加害他們的正是在法律和血緣上被賦予了合法合理的權利可以對孩子為所欲為的父母，完全無視於孩子的特長、愛好和願望，只按照父母自己有限的人生和經歷來左右孩子的未來，控制孩子們的興趣和好惡，這事實上迫害了孩子的自信和自尊，打擊了孩子的愛好和企圖心，那麼孩子覺得他們被所愛的人背叛，絕望地選擇去傷害自己的生命和肉體就變成無可避免了。原來是害怕孩子輸在起跑線上，卻讓孩子永遠踏不上起跑線。

四、我們喜歡生活在自己的舒適圈裡，嘗試用最熟悉的方式和人脈來做事和思考，於是曾經憎恨傳統的我們，卻讓傳統鉗制了我們，讓傳統在孩子的人生中復辟進而鉗制我們的孩子。為此，我們應該放棄傳統的教育思維和方法，讓孩子生活和學習得有尊嚴。此外，世上不是唯有讀書高，成功之路有很多，只要努力成為行業中的佼佼者，如YouTuber、直播帶貨、調酒師、廚師、電玩高手、遠程貨車司機、港口領航員、冷電安裝師等等，俗話說三百六十行，行行出狀元。

五、咪咪曾不只一次用行動向父母傳達了警訊，但持續被忽視，這次才會以生命做出控訴。幸好最終沒有造成不可彌補的悲劇，一切不算太遲。若要追究事情發生的原因，可以說民華和田麗在為人父母的責任上，不是過之就是不及，為人父母的責任大體包括扶養、保護、輔導、愛和尊重，而其他的事則需要孩子來參與和策畫，畢竟事關孩子的人生，而且這其中有很長的一段日子，孩子是要獨自一個人去面對他的人生。

說到這裡民華難過得不能自己，我知道他心裡自責，告訴他要勇於面對咪咪的現狀，希望他和田麗一起一如既往地付出，帶著學習和開放的心態，幫助咪咪走出困境。他流著淚直點頭，田麗也邊撫摸著他的頭邊鼓勵他。

之後，民華和田麗保住了他們的婚姻，咪咪也漸漸走出了憂慮，並以優異的成績進入UCLA心理系就讀，畢業後成為了一名兒童心理學醫生。她用自己的親身經歷幫助了無數同樣為父母所苦的孩子們。

我們應該讓孩子們知道，他們是鷹，他們屬於與我們不同的天空，身為他們的前行者，我們沒有辦法陪他們飛一輩子，或者代替他們飛，我們只能為他們指向天際而不是方向，在他們遲疑的時候鼓勵他們勇敢地展翅高飛，我們不應把回報當作付出的前提，因為愛是無私的奉獻。當有一天孩子們能靠一己之力在屬於他們的天空自由翱翔，向著穹蒼引吭一鳴宣示他們的自主與存在，這才是對父母最好的回報。

註：本文作者任職於美國律師事務所，本文由真實案例編寫，為保護當事人隱私，人名地點皆經過修改。人物性格和案情經過，若有雷同，純屬巧合。 （下）（寄自加州）