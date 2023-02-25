亞裔高中生自殺事件（上）

黛安∕圖

對上班族而言，周末的存在似乎是為了打破周間工作生活的規律。我也不例外，閒下來不是種花拈草下廚，就是畫畫寫作做瑜伽健身。然而，有一件事無論在何時何地都被擺在我生活中最急迫的待辦事項中，那就是孩子的成長與教育 ，這事似乎是所有亞裔 父母的心病。

一個周末，我邊開著收音機聽新聞邊在廚房忙著，一件學生臥軌的事件讓我心中發怵。新聞大意如下：「昨天清晨發生了一件令人難過的事件，某華裔 吳姓高中男學生，疑似選擇在聖塔克拉拉縣輕軌列車行經艾克斯街的路段臥軌自殺身亡，這是今年以來這學區所發生的第三件學生自殺事件。據瞭解，這三名學生自殺的原因都被懷疑與來自亞裔家長和學習的壓力有關。該校區一直呼籲亞裔家長們要多體諒孩子們所面臨的競爭壓力，並與孩子們保持友善而密切的溝通，以勸導、正面、平等的方式交流，而不是一味地用語言和肢體的暴力對待孩子的學習，因為這樣的方式，只會揠苗助長，把孩子扼殺在搖籃裡……」

事實上，矽谷亞裔高中生自殺事件頻傳，每每成為全國新聞的焦點。以帕洛阿圖市為例，2011學年就有四名學生臥軌自殺，2015年又有五名學生以同樣的方式自殺；根據統計，從2006年到2015年的十年期間，帕洛阿圖市高中生自殺率，是全美其他州的五倍，這引起了大家對華人社區的高度關注，因為華裔父母對子女的要求要比一般家庭更甚。

在美國，主流社會的父母希望自己的子女能快樂地學習、健康地成長，因為他們知道行行出狀元，但為數不少的美國亞裔（特別是華裔和印度裔）父母則不然。許多亞裔父母來到美國是為了給孩子一個自由的學習環境，但是也有許多父母卻把他們在原生國家的那一套一起移民過來。這些父母普遍認為，在他們原生國家的環境中，人口的基數使得競爭的模式在孩子出生的那一刻起就開啓，若要自己孩子在十幾億人中脫穎而出，就得要犧牲快樂和健康的童年，因為孩子或他背後的家族，若想要翻身就只能指望孩子能學有所成，然後一人得道，雞犬升天。對華裔的父母還有另一層的意義，科考是上千年來打破階級鴻溝讓窮人翻身的唯一途徑，於是萬般皆下品唯有讀書高，往好處勸孩子，就是「書中自有顏如玉、書中自有黃金屋」；往苦處勸孩子，就是要學古人「十年寒窗、懸梁刺股」，總之孩子就只能考出一條血路來。

2012年聖荷西市的《水星報》（The Mercury News）曾經針對亞裔父母對孩子的教育做了一個深入淺出的頭版專題。指出了一般亞裔父母對孩子們成績的期望，A是Average（一般），這是最起碼的要求； B是BAD（糟糕），這是令人失望的程度；C是Catastrophic（災難），這是無可救藥的毀滅。文中提到亞裔父母總是以分數掛帥，父母對孩子的教育就是控制與支配，一心把孩子的未來視為自己的榮辱，千方百計地為孩子設計未來，孩子要做的就是聽父母說的話、走父母鋪的路。孩子的好壞是以是否聽父母的話來衡量，父母與子女之間就是管與被管的關係，孩子們失去了他們的自主性，更像是父母的附屬品。文中指出，久而久之，生性溫和的孩子或許就忍住了，但是往往不是罔顧孩子的志趣就是扼殺孩子的理想；而生性剛烈的孩子往往會叛逆走極端，不是自暴自棄學習停滯，就是自殘自殺以身與父母抗衡。

2010那年的冬天， 我和十幾位好友選在聖誕節假期之前的一個傍晚，在聖荷西市中心的一家中餐館聚餐。大夥都到齊了，唯獨不見民華和田麗夫婦，這麼等著聊著過了一小時之後，大家早已餓得受不了，給他們撥了電話也不接， 於是就不得不先點了菜邊吃邊等。在工作上，跟進的事項一向是落在不在場的同事頭上；在茶餘飯後，話題的中心人物一直也是指向不在場的那幾位。於是，從民華他們遲到的原因，聊到了他們十一歲的寶貝女兒咪咪，大家異口同聲地誇咪咪是一個各方面都十分優秀的全才，鋼琴已經達到八級的水準，各學科的學習成績都名列前茅，人長得美麗又生性乖巧，令在場的其他家長們既羨慕又忌妒。當然，除了咪咪先天的基因加上後天的努力，她那對虎爸虎媽所付出的心血也比尋常父母更多。

談笑的時間過得特別快，就在大家正準備結賬離開時，只見民華一臉尷尬的模樣，匆匆忙忙地和田麗拉著女兒咪咪趕到了餐廳。由於咪咪總是在忙著學習，大部分人都是第一次見到她，就紛紛跟她打招呼，接著就是大家一通的讚美誇獎。可是咪咪紅通通的小臉上掛著淚珠，神情憂傷地坐立不安。我因為曾是她中文和舞蹈的啓萌老師，就拉著她在我身邊坐下，然後幫她點了一碗她平時最喜歡吃的炸醬麵，她似乎忘了方才的不開心，津津有味地吃著碗裡的麵。吃完後，我關心地問她稍早發生了什麼不愉快的事，說出來讓我幫她評評理。她委屈的鼻子一抽一抽地又紅了眼眶，接著向我說了一個令我震驚的事。

咪咪出生在大陸一胎化政策的時代，獨生女的她上面有父母、爺爺奶奶、外公外婆，六位大人孝敬著她，物質上她能想到的一樣不缺，想不到的更是驚喜連連。生活中對她的照顧無微不至，凡吃穿用度都是最好的。逢年過節她的禮物堆滿了她的閨房，還有很多至今都沒有拆封呢。但是，如果因此就假設這家人是富貴之家就大錯特錯了。咪咪的家中有一大房一小房和一小儲藏間，大房被打造成咪咪念書學習的書房，小房是為咪咪精心布置的臥房，咪咪的父母則把小儲藏間整理出來作為他們兩人棲身而無法翻身的地方。家中大小事從不用咪咪動手，每頓餐點都講求營養均衡精心搭配，其他人的伙食是以填飽肚子為目的，咪咪吃剩下的食物就當是給家人的加菜。夏天，爺爺奶奶會提著冷藏箱凍著冰棒等在校門口接她；冬天，外公外婆會準備好暖手寶在寒風中候她。不知情的人會以為咪咪是某個已故國王的女兒，其他小矮人都要忠心地呵護著她，而咪咪應該是這世上最幸福的公主。

實則不然，這六個大人其實是壓在咪咪肩上的六座大山，在望子成龍、望女成鳳的傳統觀念下，咪咪的生活根本談不上幸福。她從小便失去了自主的意識，她甚至常常覺得失去了做人的意義。她告訴我，她憎恨她的生活、她的親人和她的親人自以為是的付出，她甚至恨自己為什麼來到這個世上，但同時也努力地壓抑這些負面的情緒。她告訴我，她今天遲到是因為父親從早上五點就逼她連續練了八個多小時的鋼琴，連早飯都是其間的空檔胡亂對付的，她為這樣的生活感到疲憊。周間緊湊的課程好不容易熬到周末，本想可以多睡一會兒，但又得要練八小時的琴。她聯想到她所看到過的一則有關鐵鍊熊取膽汁的報導。

話說在亞洲有不少非法組織專門活抓小黑熊，他們把熊關在狹小的空間不得動彈，將特製的針管插入熊的膽囊抽取膽汁，每到抽取膽汁的時候，小熊都會疼得哀號！這感受可以用生不如死來形容，有些小熊會因為無法忍受這樣的痛苦而精神錯亂。因為持續地抽膽汁所以傷口不會痊癒，也就經常會感染，小熊因此把自己的腹部抓得血肉模糊，甚至把內臟都拉扯出來。牠們每一天都被殘忍地對待，由於牠們無法動彈，連自殺的機會都被剝奪！咪咪覺得自己就是隻小熊，被困在牢籠裡不得動彈沒有自由，每天被逼迫去做違背自己心願的事，沒有自我，沒有抱怨的權利，連喘口氣的機會都沒有。想到這裡，她崩潰地衝去廚房拿了一把鋒利的菜刀，匡噹地一聲丟在鋼琴上，大聲責問父親，要他做個抉擇，要麼停止逼她練琴，要麼就死在他們面前。

她哭著告訴我，她覺得自己活著太沒有意義了。她從來都沒有做過一件自己想做的事，活著就像一個木偶，過著行屍走肉分秒都被規畫好的日程，永遠看不到盡頭，更談不上喜悅。說到這裡，她忍不住放聲大哭。哭著哭著，鼻涕吹出了一個大泡泡，噗哧一聲自己便笑出來了，鼻涕泡破後，她又接著哭。看著咪咪一幅小可憐的模樣，再一看咪咪的媽媽田麗，也低著頭劈里啪啦地掉眼淚，可憐天下父母心，她也不容易啊！一家人全心地付出，在女兒眼裡，竟然和戕害小熊的劊子手沒有兩樣。我緊緊地抱住了咪咪，心在顫抖，我為這令人稱羨的一家人揑了一把冷汗！

（上）（寄自加州）