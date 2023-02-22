我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人「曲線返中」要飛30小時 機票貴又難買

影／佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡

手術檯上

李有成

我竟然只能以全副心神

睜著左眼。年輕醫師間歇地

將液體滴入，冷冽的液體

隨著主治醫師的指示

讓眼球微微上下左右

移動：我恍然看到一口老井

在我童年的老家，清澈的水

一條鰱魚優雅地來回游弋

井壁上蘚苔零落，蔓生著歲月的

沉邃。主治醫師接著說：

「可能會有些酸麻，忍耐一下。」

「還好。」我低聲回應

生怕驚擾了手術室裡的靜謐

我的肩膀緊繃，眼前

浮現著熟稔的老井——

一口漸枯的老井，多年以後

我披著缺憾，拖著疲憊

悄然踩著落葉，躡足歸來

老井邊，板凳上的母親

囁嚅低語：「回來了！」

彷彿憂心聲量會不小心攪動

日漸混濁的井水——

枯草般的蘚苔，攀抓著井壁

一片枯葉，輕盈地飄落

井中，那麼不捨。「鰱魚沒了。」

我恍然看見一口久違的老井

看見記憶就像漸枯的老井

在我屏息，往下探首時——

「完成了。」年輕醫師說：

「請閉上眼睛。」濕紙巾

繞著我的眼眶來回拭擦

「現在要幫你包紮。」

「花了多少時間？」

「十三分鐘。」護士輕聲說。

十三分鐘的簡短情節

竟繞了那麼一條長路

宛若一則跌宕起伏的故事

是虛是實，是隱是現

層層黑影在時間的長廊來回晃動

就如複疊的迷霧，等待一縷微光

從樹葉密林中穿梭而來，攜帶著

舊日逐漸模糊的顏彩——悠遠的

殘存的記憶。

手術

上一則

蓄勢待發

下一則

在美國搭火車旅行的焦慮（下）

延伸閱讀

無傷口胃鏡縮胃手術 成功甩肉21公斤

無傷口胃鏡縮胃手術 成功甩肉21公斤
被爆涉毒 劉亞仁喊冤「沒常常用」 藥物檢測2周後揭曉

被爆涉毒 劉亞仁喊冤「沒常常用」 藥物檢測2周後揭曉
韓媒大爆料：劉亞仁「2年前開始吸毒」警方早懷疑

韓媒大爆料：劉亞仁「2年前開始吸毒」警方早懷疑
North Shore Cosmetic Surgery整型外科 優秀醫療團隊 還你自信風采

North Shore Cosmetic Surgery整型外科 優秀醫療團隊 還你自信風采

熱門新聞

藝術家昆斯價值4萬2000元的藍色小型玻璃雕塑作品「氣球狗」被打破，碎落一地。(Getty Images)

想確認是不是「氣球」？她打碎了價值4.2萬氣球狗雕塑

2023-02-20 03:54

車禍驚魂記

2023-02-15 02:02

臥虎藏龍水電工

2023-02-17 02:02

悲哀的新聞人物

2023-02-18 02:00
張文瑲（圖右）多年前結束賣茶事業，與妻子楊玲琴將雲林的荒地，打造為老園丁窯烤麵包莊園。(記者黃于凡／攝影)

老園丁窯烤麵包 張文瑲退休田園找到第二春

2023-02-14 06:00

母親的堅持

2023-02-14 02:01

超人氣

更多 >
那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？

那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？
哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼

哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼
風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風

風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風
全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了

全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了
普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」 俄羅斯將恢復核試爆

普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」 俄羅斯將恢復核試爆