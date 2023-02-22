我竟然只能以全副心神

睜著左眼。年輕醫師間歇地

將液體滴入，冷冽的液體

隨著主治醫師的指示

讓眼球微微上下左右

移動：我恍然看到一口老井

在我童年的老家，清澈的水

一條鰱魚優雅地來回游弋

井壁上蘚苔零落，蔓生著歲月的

沉邃。主治醫師接著說：

「可能會有些酸麻，忍耐一下。」

「還好。」我低聲回應

生怕驚擾了手術 室裡的靜謐

我的肩膀緊繃，眼前

浮現著熟稔的老井——

一口漸枯的老井，多年以後

我披著缺憾，拖著疲憊

悄然踩著落葉，躡足歸來

老井邊，板凳上的母親

囁嚅低語：「回來了！」

彷彿憂心聲量會不小心攪動

日漸混濁的井水——

枯草般的蘚苔，攀抓著井壁

一片枯葉，輕盈地飄落

井中，那麼不捨。「鰱魚沒了。」

我恍然看見一口久違的老井

看見記憶就像漸枯的老井

在我屏息，往下探首時——

「完成了。」年輕醫師說：

「請閉上眼睛。」濕紙巾

繞著我的眼眶來回拭擦

「現在要幫你包紮。」

「花了多少時間？」

「十三分鐘。」護士輕聲說。

●

十三分鐘的簡短情節

竟繞了那麼一條長路

宛若一則跌宕起伏的故事

是虛是實，是隱是現

層層黑影在時間的長廊來回晃動

就如複疊的迷霧，等待一縷微光

從樹葉密林中穿梭而來，攜帶著

舊日逐漸模糊的顏彩——悠遠的

殘存的記憶。