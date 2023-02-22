在美國搭火車旅行的焦慮（下）

進入加州後，開始出現光禿禿的沙丘和一排排的棕櫚樹。（李源．圖片提供）

姊妹倆下車後，我專注地觀賞窗外風景，坦誠地說，我根本就沒有看到網路上介紹的西海岸令人嘆為觀止的風景。

不過，我倒饒有興致地看著加州廣闊的田野、葡萄園、牧場、農民的木蓋平房、果樹林、普通小鎮和它的街道、紅綠燈、一棟棟小房子及院子、一塊塊修剪得平整的草地，還看到鐵路邊平房院子裡的燒烤台，一張簡陋的桌子和幾張圍著的椅子。再接下來，看到一個身著比基尼的半裸女人正伸著白白的長腿準備進入她的塑膠吹氣泳池。雖然是短短的一瞥，卻給了我很多遐想，想像在那個有燒烤台的院子裡聚集的朋友在一起吃一塊一塊的牛排燒烤，一瓶一瓶地開著啤酒喝，說著NBA的籃球或橄欖球比賽。那個穿著比基尼的女人，獨自泡在小小的塑膠水池中，慵懶地曬著太陽，眼中流逝而去的是美國普通人的生活的一瞬間，如同我的生命時間隨著火車的飛馳一起流逝而去。當然，我也看很多普通的廠房，那些堆積在太陽下的木架和鐵器、廢棄的破舊車輛、垃圾和無家可歸人的帳篷，看到了在富裕的美國後面的一些貧窮。

到了晚上七、八點鐘，火車晚點是不可更改的事實了，我已無心欣賞夕陽餘暉覆蓋的荒野和山丘。見一位穿白衣制服四十來歲的英俊金髮男子走過來，我問他火車到底晚點幾個小時。

他一臉泰然地回答：「四個半小時。」

「怎麼會晚點這麼長時間？」我眉頭一皺，帶著怨氣說道。

「四、五個小時算什麼，有的火車還晚點十七個小時。」他竟然奇怪我對晚點四個多小時還抱怨。

「十七個小時！」我也很吃驚地重複道。「這要是在歐洲全程車票都可以得到賠償了。」我接著說了一句。在歐洲快車晚點一到二小時，可獲得25%的賠償，超過二小時可獲得50%的賠償。

「這是在美國，不是在歐洲。」他傲慢的目光包裹著我，接著對我說：「鐵路公司售票時並沒有保證你到達的時間，這個車還在移動呀。」

「那這麼說，你的火車也可以一個月以後到達。我買票的時候是依據你的時刻表來購買的，我不是買的馬車票。」我換了口氣，又緊接著高聲氣憤地說道：

「晚點這麼長時間，給乘客帶來不便，你竟然連對乘客道歉都不說一句。」

車廂裡三個乘客看著我們爭論，我的怒氣擊潰了他的傲氣，一時間他愣著眼睛看著我，最後什麼也沒有說地撇下我，逕自下樓到樓下的餐室去了。

從上火車的頭一天愉快的心情，到此時我惱怒地坐在昏暗空蕩的車廂內。

為了補償晚點的過失，安慰乘客（特別像我這樣氣惱的乘客），乘務員給剩下的稀稀拉拉的幾個乘客發了幾次小瓶礦泉水和小袋乾果零食。我打開水瓶一口氣喝了好幾口水，可礦泉水無法安慰我的不快和焦慮，我此刻只想躺在預定好的旅館 裡，睡在一張安穩的床上。

當然在洛杉磯 沒有什麼重要的會議在等待我，我擔心的是，獨自一人在茫茫寂靜黑夜中如何面對一個像洛杉磯這樣的陌生城市；還擔心我的小旅館半夜之後會緊鎖大門。我撥打了旅館的電話，通知旅館我應該是凌晨二點鐘左右到達。

天空拉起黑暗的帷幕，火車走走停停，好像是位年事已高的老人需要在沿途的小站停留喘氣似的。每次停車，空曠月台上昏暗的燈光和淒涼又給於我一種沉重的感覺，頭一天坐火車的輕鬆愉快心情已經完全消散了。

車廂內昏昏暗暗，白日裡車廂總有一些人上上下下，天黑之後，我前面和左邊座位的乘客下了車卻再也沒有上車的人了。看這些乘客背著包一個一個地下火車，隨即消失在無影無蹤的黑暗中，而他們的餘溫，幾根頭髮、餅乾的殘渣、手指的印記一起都留在車廂裡空空的座位上，充斥著他們走後留下的空虛。

窗外是茫茫黑夜，使我忐忑不安。我看著車窗玻璃，裡面是一排排空椅的幻影和幾個孤獨漂泊在路的旅行者。

半夜十二點多，我根本無法入眠。一位新上來的年輕列車員從車廂一頭走過來，我擋住他：「請問大概幾點到洛杉磯？」我仍抱有一線希望，火車能趕回一點時間，提前一點到。

他是一個清秀的小夥子，禮貌地回答：「晚點五個小時，應該是晚上一點四十到。」

「那麼火車站外面應該有計程車吧？」

我依以中國和歐洲的各大火車站經驗來想像洛杉磯火車站。這麼一個大城市，火車站外不可能沒有計程車吧？

他看了我幾眼，以關切的口氣對我說：「沒有人來火車站接你？」

「沒有，我單身旅遊的。」

「我不是洛杉磯的人，這是我第天一上崗呢，我不太清楚洛杉磯火車站半夜情況。」他誠懇地說，停了一會兒，又接著說：「這個時間應該外面沒有任何計程車，你最好自己提前把計程車預定好。」

啊，我倒抽了一口冷氣，愁苦地告訴他我不知道如何預定。小夥子以他第一天對工作的熱情和認真說，會盡力幫我想辦法。

「火車站外是沒有計程車的。」他離開後，這句話開始在我的頭腦中翻滾。我想起第一天到達西雅圖火車站情景，大白天門外沒有任何計程車，僅有一兩輛接人的私人汽車 。出門轉上大道，看到四、五輛自行車像被暴力擊倒，橫七豎八地癱倒在路邊。環顧四周各路大道，空空蕩蕩沒有幾個行人，不時看到三五個看上去喝醉似的流浪漢歪歪斜斜地站在一邊。美國大城市那些無一絲人氣的荒涼大街道，好像隱藏著一種看不見的危險，使我不安和恐懼。

我聽到太多有關美國人無故遭槍殺和親戚朋友被搶劫的事，人人都告誡我天黑不要出門、不要坐地鐵，這些都在我的腦海裡構成一幅又一幅恐怖的場景：黑人拿著刀頂著我的腹部要錢；等地鐵時在月台邊緣被人推下鐵軌；醉漢和吸毒無家可歸者對我吼叫和攻擊……太多太多的恐怖場景在我的腦內被我幻想出來，使我完全陷入一種焦慮和恐怖之中。

十幾分鐘後小夥子又過來，遞給我一張小紙片，上面寫著兩個計程車公司的電話號碼和帶有他關懷的餘溫。

「到達洛杉磯之前的一刻鐘，你試著打一下。」

那小紙條好似我在茫茫黑暗中看到的一絲光亮，我的焦慮得到片刻的緩解。

我拿出手機，看看時間：凌晨零點二十五分，我試著撥打電話。

「嘟嘟……嘟嘟……」兩個電話都無人接。一個有自動留言：「工作時間是早上七點到晚上十一點」。

安撫我焦慮的那一絲光亮又熄滅了。火車正在駛向洛杉磯，我感覺列車似乎要帶我去一個但丁描寫的地獄一樣，我的焦慮和恐懼隨著距離的縮短而增加。

在車廂昏暗的燈光下，我開始緊張地下載Uber，一步一步地按照它的指示進行，不太清楚的地方就打電話問我在芝加哥的外甥。

下載Uber後，我馬上開始預約。不是那麼順利，因為我從來沒有操作過，不過最終在到達洛杉磯前的二十分鐘，我好像下了單子，但我無法肯定是否操作正確。

今天如果沒有手機如何獨自旅行？你需要在手機上購買火車票、機票、長途汽車票，還需要在必要時預定計程車。

凌晨一點五十時，終於到站了。下火車的人很少，我忐忑不安地跟著七、八個人一起穿過地下通道從東面出站。一出站，我沒有看到地平線上出現的林立的摩天大樓，而是看到挺拔的棕櫚樹，大馬路無限地延伸，這是一個溫暖靜謐的夜晚。我看見有一輛計程車，快步走了過去，正是我預定的Uber，司機竟然還是個中國天津的。我坐進汽車，對著洛杉磯寂靜的夜空長長地鬆了一口氣。