那一年聖誕節 前，因公去紐約，就想和當時住在曼哈頓的朋友阿娜一起吃頓飯或喝杯咖啡 。阿娜是我大學同學，波多黎各人，圓圓大眼，高長身驅，笑起來明亮燦爛，一室陽光。大學畢業後，作為虔誠的天主教主業會教徒，阿娜決定終身不嫁，在主業會美東各地的會所管理業務，我則結婚生子，東遷西移，但兩人還是保持聯繫，每隔一兩年也能見上一面。

但這次我短短的兩天行程排得非常緊湊，怎麼也抽不出那麼一把時間。阿娜也一樣，臨近佳節，教會裡許多事她都必須親自打理。想來想去，兩人決定在萊辛頓大道的公車站見面。這裡離她的會所近，我也方便在短聚後乘車去搭灰狗。正午時分，人來人往，車水馬龍，站前熙攘熱鬧得近乎紛亂。在人堆中尋著彼此，聊了一會兒，阿娜突然說：「對不起，我必須唸一段〈The Hail Mary〉，很快就好。」〈The Hail Mary〉是聖母經，短短八行。只見阿娜立於站牌下，無視眾人，輕誦經文。我不信教，但聽著聽著，竟然覺得周遭吵雜之聲漸行漸遠，只祈禱文一字一珠，低沉溫柔，繚繞耳際。我棲息於短暫的寜靜中，是心無牽掛的自由。

十幾年來，我不時會想起這段經歷，尤其在煩躁之音太大時，從記憶中喚出那聲、那景，也能小別塵世之紛擾，避於安定靜謐之中。（寄自麻州 ）